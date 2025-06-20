Какой праздник отмечают 20 июня: все об этом дне

20 июня верующие почитают священномученика Мефодия, епископа Патарского. В мире отмечают Всемирный день производительности, Международный день тенниса, День самой уродливой собаки, Всемирный день переработки автомобилей, Всемирный день беженцев.

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В Украине в этот день установлен профессиональный праздник – День Экспертной службы МВД. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях 20 июня.

Какие праздники отмечают 20 июня

Церковный календарь

По православному календарю 20 июня чествуют священномученика Мефодия, епископа города Патары (Ликия). Он жил в III веке, был известным христианским богословом, последователем учения чистоты и духовной твердости.

Мефодий пострадал за веру во время преследований христиан во времена правления императора Диоклетиана. Его казнили мечом за проповедь Христа, но имя святого осталось в Церкви как пример несокрушимости, верности убеждениям и жертвенности. Его вспоминают в молитвах как покровителя чистоты духа и мудрости.

День Экспертной службы МВД Украины

20 июня в Украине отмечают День Экспертной службы МВД. Это профессиональный праздник тех, кто стоит за кадром криминалистических расследований – экспертов, которые исследуют вещественные доказательства, устанавливают подлинность документов, анализируют ДНК, следы и материальные доказательства.

Служба была создана в 1995 году как отдельная структура, и с тех пор стала важной частью расследований в уголовных и административных производствах. Сегодня эксперты-криминалисты работают в самых сложных условиях, включая зоны боевых действий, разминирование, выявление следов военных преступлений.

Всемирный день беженцев (World Refugee Day)

Провозглашенный ООН в 2001 году, этот день ежегодно напоминает о судьбе миллионов людей, которые вынуждены бежать из родных домов из-за войны, преследований, конфликтов или климатических катастроф. Всемирный день беженцев – это не только о статистике, а о конкретных судьбах, праве на убежище, достоинство и безопасность. Сегодня этот день особенно болезненный для Украины, которая сама пережила массовое перемещение населения в результате полномасштабного вторжения.

Всемирный день производительности

Неофициальный, но символический праздник для всех, кто работает с процессами, эффективностью и оптимизацией. В этот день компании обсуждают современные подходы к тайм-менеджменту и организации труда.

Международный день тенниса

День, объединяющий поклонников большого тенниса во всем мире. Это возможность вспомнить историю игры, ее звезд, влияние на культуру и популяризацию здорового образа жизни. Турниры, тренировки, выставочные матчи и детские соревнования – все это проводится именно 20 июня в честь любимого вида спорта миллионов.

Всемирный день переработки автомобилей

Этот день привлекает внимание к важной теме – утилизации транспортных средств, вышедших из эксплуатации. Устаревшие машины содержат множество материалов, которые могут быть повторно использованы – металл, стекло, пластик, резина. Утилизация автомобилей уменьшает нагрузку на окружающую среду, способствует устойчивому развитию и создает новые рабочие места в сфере переработки.

День самой уродливой собаки в мире (Ugliest Dog Day)

Необычный, но популярный в США праздник, который ежегодно отмечается конкурсом "Самый уродливый пес мира". Несмотря на название, цель этого мероприятия – привлечь внимание к животным с физическими недостатками, которые нуждаются в любви, уходе и заботе. Это своеобразная кампания в поддержку приютов, которая показывает, что настоящая красота – в характере и верности.

Исторические события 20 июня

1792 – Французская революция: народное восстание в Париже.

1837 – королевой Великобритании стала Виктория, королева Великобритании.

1840 – Сэмюэл Морзе получил патент на телеграф.

1863 – основан первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова).

1867 – президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски

1895 – открыт Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря.

1919 – военная делегация Украинской Народной Республики подписала с поляками мирный договор.

1990 – Бундестаг ФРГ принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

1993 – футболисты киевского "Динамо" впервые стали чемпионами Украины.

Кто родился 20 июня

1690 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

1834 – Александр Лазаревский, выдающийся украинский историк, генеалог, источниковед и издатель. Близкий знакомый и один из первых биографов поэта Тараса Шевченко.

1861 – Фредерик Гоуденд Хопкинс, британский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

1949 – Лайонел Ричи, американский певец.

1967 – Николь Кидман, американская киноактриса.

1995 – Иван Волочий, офицер Государственной пограничной службы Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

840 – Людовик I Благочестивый, император и король франков.

1870 – Жюль де Гонкур, французский писатель.

1929 – Евгений Чикаленко, украинский помещик, меценат, публицист, издатель.

2005 – Джек Килби, американский инженер-электротехник, нобелевский лауреат (2000).

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