Какой праздник отмечают 20 марта в Украине и мире: календарь событий

На 20 марта в этом году приходится весеннее равноденствие. Христиане чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, и ее сыновей мучеников Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домни, в фимие и Феодосии.

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В мире отмечают День Земли, Международный день счастья, День французского языка, Всемирный день рассказа, Всемирный день ревайлдинга, Всемирный день здоровья полости рта и День похищения пришельцами. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 марта

Православный календарь

20 марта православная церковь чтит память нескольких святых мучеников и преподобных. В этот день вспоминают:

Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, погибших в обители святого Саввы. Они стали жертвами жестокого преследования христиан и отдали свою жизнь за веру.

Мученицу Фотину (Светлану), самарянку, уверовавшую во Христа после разговора с ним у колодца Иакова. Она активно проповедовала Евангелие, за что потерпела пытку и мученическую смерть.

Ее сыновей мучеников Виктора и Иосию, также пострадавших за свою веру, оставаясь верными христианскому учению.

Мучениц Анатолию, Фотиду, Параскеву, Кириакию, Домнину, Александру, Клавдию, Евфрасию, Мотрону, Юлианию, Евфимию и Феодосию, подвергшихся жестоким преследованиям во времена гонений на христиан.

Весеннее равноденствие

Это один из четырех главных астрономических моментов года. Продолжительность дня и ночи почти одинакова, что символизирует приход астрономической весны в Северном полушарии. Явление имеет огромное значение в разных культурах, так как отмечает начало нового жизненного цикла.

День Земли

День Земли – один из экологических праздников, посвященный осознанию важности сохранения окружающей среды. Этот день напоминает ответственность человечества за планету, хотя официально его чаще празднуют 22 апреля.

Международный день счастья

Международный день счастья – инициированный ООН в 2012 году, чтобы подчеркнуть важность счастья и благополучия как фундаментальной цели человеческого развития. Этот день поощряет людей сосредоточиться на позитивных аспектах жизни и содействовать всеобщему благополучию.

День французского языка

День французского языка – часть инициативы ООН по поддержке многоязычия и культурного разнообразия. Французский – один из официальных языков ООН, и этот день способствует популяризации французской культуры и языка в мире.

Всемирный день рассказа

Это международный праздник, посвященный искусству устного повествования и литературного творчества. В этот день писатели, рассказчики и любители литературы делятся своими историями.

Всемирный день ревайлдинга

Всемирный день ревайлдинга отмечается в целях распространения идей возвращения природы в ее первоначальное состояние. Этот праздник направлен на поддержку экологических инициатив, способствующих восстановлению дикой природы и экосистем.

Всемирный день здоровья полости рта

Этот день призван повысить осведомленность о важности ухода за зубами и деснами. Пропагандируется профилактика стоматологических заболеваний и необходимость регулярного посещения стоматологов.

День похищения пришельцами

День похищения пришельцами – шутливый праздник, связанный с мифами и легендами об НЛО и инопланетных цивилизациях. Популярен среди энтузиастов теорий заговора и научной фантастики.

Исторические события 20 марта

1602 – основана Голландская Ост-Индийская компания (VOC), первая в мире официально зарегистрированная публичная компания.

1815 – Наполеон I Бонапарт вернулся в Париж после заключения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".

1854 – основана Республиканская партия США.

1883 – подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области.

1916 – Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности.

1917 – украинский историк Михаил Грушевский, тогда находившийся в Москве, избран председателем Центральной Рады.

1933 – вблизи Мюнхена построен первый в Германии концлагерь – Дахау. Его первыми заключенными были германские коммунисты и социал-демократы.

1991 – на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины.

2003 – американско-британско-австралийские войска вторглись в Ирак.

2007 – вышла компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World.

2015 – полное солнечное затмение, равноденствие и суперлуна произошли в один день.

2018 – Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.

Кто родился 20 марта

43 до н. – Публий Овидий Назон, римский поэт.

1639 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.

1828 – Генрик Ибсен, норвежский драматург и поэт, основатель европейской "новой драмы" ("Пер Гюнт", "Кукольный дом").

1856 – Йозеф Вагнер, австрийский военный дирижер и композитор, известный как "король австрийского марша".

1856 – Лавери Джон, шотландско-ирландский художник-импрессионист.

1898 – Николай Бриммер, украинский художник-график, ксилограф, книжный иллюстратор.

1925 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретатель бортового самописца.

1957 – Крис Ведж, американский режиссер анимационных фильмов, мультипликатор и продюсер "Ледниковый период", "Работы".

1984 – Фернандо Торрес, испанский футболист.

В этот день умерли:

1413 – Генрих IV, король Англии.

1568 – Альбрехт, первый прусский герцог.

1859 – Джордж Керзон, британский политик, определивший в 1919 году восточную границу польских земель – "Линию Керзона". Именно она стала основой для современной украинско-польской границы.

1929 – Фердинанд Фош, маршал Франции, главнокомандующий союзниками во время Первой мировой войны.

1968 – Карл Теодор Дреер, датский кинорежиссер-новатор, один из самых выдающихся мастеров европейского киноискусства.

2004 – Юлиана, королева Нидерландов (1948–1980).

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