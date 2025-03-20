Какой праздник отмечают 20 марта в Украине и мире: календарь событий
На 20 марта в этом году приходится весеннее равноденствие. Христиане чтят память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, и ее сыновей мучеников Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домни, в фимие и Феодосии.
В мире отмечают День Земли, Международный день счастья, День французского языка, Всемирный день рассказа, Всемирный день ревайлдинга, Всемирный день здоровья полости рта и День похищения пришельцами. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 20 марта
Православный календарь
20 марта православная церковь чтит память нескольких святых мучеников и преподобных. В этот день вспоминают:
- Преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, погибших в обители святого Саввы. Они стали жертвами жестокого преследования христиан и отдали свою жизнь за веру.
- Мученицу Фотину (Светлану), самарянку, уверовавшую во Христа после разговора с ним у колодца Иакова. Она активно проповедовала Евангелие, за что потерпела пытку и мученическую смерть.
- Ее сыновей мучеников Виктора и Иосию, также пострадавших за свою веру, оставаясь верными христианскому учению.
- Мучениц Анатолию, Фотиду, Параскеву, Кириакию, Домнину, Александру, Клавдию, Евфрасию, Мотрону, Юлианию, Евфимию и Феодосию, подвергшихся жестоким преследованиям во времена гонений на христиан.
Весеннее равноденствие
Это один из четырех главных астрономических моментов года. Продолжительность дня и ночи почти одинакова, что символизирует приход астрономической весны в Северном полушарии. Явление имеет огромное значение в разных культурах, так как отмечает начало нового жизненного цикла.
День Земли
День Земли – один из экологических праздников, посвященный осознанию важности сохранения окружающей среды. Этот день напоминает ответственность человечества за планету, хотя официально его чаще празднуют 22 апреля.
Международный день счастья
Международный день счастья – инициированный ООН в 2012 году, чтобы подчеркнуть важность счастья и благополучия как фундаментальной цели человеческого развития. Этот день поощряет людей сосредоточиться на позитивных аспектах жизни и содействовать всеобщему благополучию.
День французского языка
День французского языка – часть инициативы ООН по поддержке многоязычия и культурного разнообразия. Французский – один из официальных языков ООН, и этот день способствует популяризации французской культуры и языка в мире.
Всемирный день рассказа
Это международный праздник, посвященный искусству устного повествования и литературного творчества. В этот день писатели, рассказчики и любители литературы делятся своими историями.
Всемирный день ревайлдинга
Всемирный день ревайлдинга отмечается в целях распространения идей возвращения природы в ее первоначальное состояние. Этот праздник направлен на поддержку экологических инициатив, способствующих восстановлению дикой природы и экосистем.
Всемирный день здоровья полости рта
Этот день призван повысить осведомленность о важности ухода за зубами и деснами. Пропагандируется профилактика стоматологических заболеваний и необходимость регулярного посещения стоматологов.
День похищения пришельцами
День похищения пришельцами – шутливый праздник, связанный с мифами и легендами об НЛО и инопланетных цивилизациях. Популярен среди энтузиастов теорий заговора и научной фантастики.
Исторические события 20 марта
- 1602 – основана Голландская Ост-Индийская компания (VOC), первая в мире официально зарегистрированная публичная компания.
- 1815 – Наполеон I Бонапарт вернулся в Париж после заключения на острове Эльба. Начало правления "ста дней".
- 1854 – основана Республиканская партия США.
- 1883 – подписана Парижская конвенция об охране промышленной собственности, одна из первых и важнейших в этой области.
- 1916 – Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности.
- 1917 – украинский историк Михаил Грушевский, тогда находившийся в Москве, избран председателем Центральной Рады.
- 1933 – вблизи Мюнхена построен первый в Германии концлагерь – Дахау. Его первыми заключенными были германские коммунисты и социал-демократы.
- 1991 – на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР создан Национальный банк Украины.
- 2003 – американско-британско-австралийские войска вторглись в Ирак.
- 2007 – вышла компьютерная игра STALKER украинского разработчика GSC Game World.
- 2015 – полное солнечное затмение, равноденствие и суперлуна произошли в один день.
- 2018 – Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.
Кто родился 20 марта
- 43 до н. – Публий Овидий Назон, римский поэт.
- 1639 – Иван Мазепа, украинский военный, политический и государственный деятель, Гетман Войска Запорожского, глава Гетманщины.
- 1828 – Генрик Ибсен, норвежский драматург и поэт, основатель европейской "новой драмы" ("Пер Гюнт", "Кукольный дом").
- 1856 – Йозеф Вагнер, австрийский военный дирижер и композитор, известный как "король австрийского марша".
- 1856 – Лавери Джон, шотландско-ирландский художник-импрессионист.
- 1898 – Николай Бриммер, украинский художник-график, ксилограф, книжный иллюстратор.
- 1925 – Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретатель бортового самописца.
- 1957 – Крис Ведж, американский режиссер анимационных фильмов, мультипликатор и продюсер "Ледниковый период", "Работы".
- 1984 – Фернандо Торрес, испанский футболист.
В этот день умерли:
- 1413 – Генрих IV, король Англии.
- 1568 – Альбрехт, первый прусский герцог.
- 1859 – Джордж Керзон, британский политик, определивший в 1919 году восточную границу польских земель – "Линию Керзона". Именно она стала основой для современной украинско-польской границы.
- 1929 – Фердинанд Фош, маршал Франции, главнокомандующий союзниками во время Первой мировой войны.
- 1968 – Карл Теодор Дреер, датский кинорежиссер-новатор, один из самых выдающихся мастеров европейского киноискусства.
- 2004 – Юлиана, королева Нидерландов (1948–1980).
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