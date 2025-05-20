Какой праздник отмечают 20 мая: церковный календарь

Во вторник, 20 мая, в Украине отмечается День банковских работников. Этот профессиональный праздник является относительно новым в календаре знаменательных дат. Его учредил тогдашний Президент Украины Леонид Кучма, подписав соответствующий Указ 6 марта 2004 года.

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Установление праздника имело целью подчеркнуть ключевую роль банковской системы в функционировании государства. Также это возможность выразить благодарность специалистам отрасли.

Банковская система современной Украины начала формироваться относительно недавно, в 1991 году. С тех пор она прошла значительный путь становления и развития.

Празднование Дня банковских работников призвано отметить важность банковского сектора для экономического роста страны и обеспечения ее финансовой стабильности. Это признание вклада тех, кто ежедневно работает в банковской сфере. Их ответственный и ценный труд стал фундаментом, в частности, для создания и укрепления собственной национальной валюты Украины.

Какой праздник 20 мая в Украине и мире

Международный день HR (International HR Day)

Международный день красных кроссовок

День клинических испытаний

Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом

День динозавров

Всемирный день пчел

Европейский день моря

День переводчика жестового языка в Украине

Всемирный день травматолога

Всемирный день метролога

Какой церковный праздник 20 мая

20 мая Православная Церковь чтит память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Их жизни стали примером мужества, несокрушимой веры и христианского милосердия в период гонений на христиан в Римской империи. Фалалей, юный врач из Ливана, был неоднократно подвергнут жестоким пыткам, но оставался верным Христу до конца.

Палачи Александр и Астерий, которые из жалости к нему сымитировали казнь, также приняли мученическую смерть за свою веру. Божья благодать неоднократно спасала святого: даже звери отказывались его трогать. После многочисленных чудес правитель приказал казнить Фалалея мечом. Его мощи хранятся в Константинополе, а сам святой считается бессребреником и покровителем больных.

Исторические события 20 мая

325 год - римский император Константин созвал Вселенский собор в Никее.

1449 год - португальский король Афонсу V разбил повстанцев в при Алфарробейре.

1498 год - португальский мореплаватель Васко да Гама достиг Индии.

1783 год - подписан Версальский мир, который завершал войну между Францией, Англией и Нидерландами.

1809 год - Открылось Киевское народное мужское училище, которое затем стало школой № 75, одной из старейших школ Киева.

1873 год - Леви Штраус выпустил на рынок голубые джинсы.

1875 год - в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию по внедрению единой метрической системы.

1899 год - Джекоб Герман стал первым водителем, который был арестован за превышение скорости - он "мчался" по одной из улиц Нью-Йорка со скоростью 20 км/ч.

1905 год - в Киеве открыт Михайловский механический спуск.

1927 год - американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет.

1961 год - учреждена Шевченковская премия.

1961 год - за создание Украинского рабоче-крестьянского союза Львовский областной суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни, а его товарищей - к различным срокам лишения свободы.

1980 год - на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9 % избирателей высказались против отсоединения от Канады.

1985 год - Израиль под наблюдением Международного комитета Красного Креста освободил 1150 заключенных в обмен на освобождение трех последних израильских солдат, которых удерживали палестинцы.

1992 год - руководители Ленинабада и Куляба отказались признать новое правительство Таджикистана и пригрозили выйти из состава республики.

2005 год - состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале - мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники", который получил "Золотую пальмовую ветвь".

2009 год - в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переиграл "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории Кубка УЕФА.

2019 год - инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

2022 год - Россия оккупировала г. Мариуполь.

20 мая именины

Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей, Тимофей, Сюзанна.

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