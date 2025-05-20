Какой праздник отмечают 20 мая: церковный календарь
Во вторник, 20 мая, в Украине отмечается День банковских работников. Этот профессиональный праздник является относительно новым в календаре знаменательных дат. Его учредил тогдашний Президент Украины Леонид Кучма, подписав соответствующий Указ 6 марта 2004 года.
Установление праздника имело целью подчеркнуть ключевую роль банковской системы в функционировании государства. Также это возможность выразить благодарность специалистам отрасли.
Банковская система современной Украины начала формироваться относительно недавно, в 1991 году. С тех пор она прошла значительный путь становления и развития.
Празднование Дня банковских работников призвано отметить важность банковского сектора для экономического роста страны и обеспечения ее финансовой стабильности. Это признание вклада тех, кто ежедневно работает в банковской сфере. Их ответственный и ценный труд стал фундаментом, в частности, для создания и укрепления собственной национальной валюты Украины.
Какой праздник 20 мая в Украине и мире
- Международный день HR (International HR Day)
- Международный день красных кроссовок
- День клинических испытаний
- Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом
- День динозавров
- Всемирный день пчел
- Европейский день моря
- День переводчика жестового языка в Украине
- Всемирный день травматолога
- Всемирный день метролога
Какой церковный праздник 20 мая
20 мая Православная Церковь чтит память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Их жизни стали примером мужества, несокрушимой веры и христианского милосердия в период гонений на христиан в Римской империи. Фалалей, юный врач из Ливана, был неоднократно подвергнут жестоким пыткам, но оставался верным Христу до конца.
Палачи Александр и Астерий, которые из жалости к нему сымитировали казнь, также приняли мученическую смерть за свою веру. Божья благодать неоднократно спасала святого: даже звери отказывались его трогать. После многочисленных чудес правитель приказал казнить Фалалея мечом. Его мощи хранятся в Константинополе, а сам святой считается бессребреником и покровителем больных.
Исторические события 20 мая
- 325 год - римский император Константин созвал Вселенский собор в Никее.
- 1449 год - португальский король Афонсу V разбил повстанцев в при Алфарробейре.
- 1498 год - португальский мореплаватель Васко да Гама достиг Индии.
- 1783 год - подписан Версальский мир, который завершал войну между Францией, Англией и Нидерландами.
- 1809 год - Открылось Киевское народное мужское училище, которое затем стало школой № 75, одной из старейших школ Киева.
- 1873 год - Леви Штраус выпустил на рынок голубые джинсы.
- 1875 год - в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию по внедрению единой метрической системы.
- 1899 год - Джекоб Герман стал первым водителем, который был арестован за превышение скорости - он "мчался" по одной из улиц Нью-Йорка со скоростью 20 км/ч.
- 1905 год - в Киеве открыт Михайловский механический спуск.
- 1927 год - американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет.
- 1961 год - учреждена Шевченковская премия.
- 1961 год - за создание Украинского рабоче-крестьянского союза Львовский областной суд приговорил Левка Лукьяненко к смертной казни, а его товарищей - к различным срокам лишения свободы.
- 1980 год - на референдуме в канадской провинции Квебек 59,9 % избирателей высказались против отсоединения от Канады.
- 1985 год - Израиль под наблюдением Международного комитета Красного Креста освободил 1150 заключенных в обмен на освобождение трех последних израильских солдат, которых удерживали палестинцы.
- 1992 год - руководители Ленинабада и Куляба отказались признать новое правительство Таджикистана и пригрозили выйти из состава республики.
- 2005 год - состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале - мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники", который получил "Золотую пальмовую ветвь".
- 2009 год - в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переиграл "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории Кубка УЕФА.
- 2019 год - инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.
- 2022 год - Россия оккупировала г. Мариуполь.
20 мая именины
Александр, Алексей, Иван, Никита, Тимофей, Тимофей, Сюзанна.
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