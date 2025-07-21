Какой праздник отмечают 21 июля: все об этом дне

Шесть лет назад, 21 июля 2019, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду, по итогам которых в парламент вошли представители пяти партий по пропорциональной системе, еще пяти — по мажоритарной и 46 самовыдвиженцев из одномандатных округов. Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" образовала парламентское большинство (254 из 450 мест).

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Этот день, как и каждый другой в году, имеет свою уникальную историю, традиции и памятные события. Погрузимся в календарь, чтобы узнать, что именно делает 21 июля особенным в Украине, какие выдающиеся события происходили в этот день на протяжении лет.

Какой праздник 21 июля

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Церковный праздник 21 июля

21 июля православная церковь чтит память преподобных Онуфрия и Онисима Печерских, а также святого пророка Езикииля.

Онуфрий жил в XII веке и известен как Молчаливый — он принял обет молчания и всю жизнь не произнес ни одного слова, кроме как во время исповеди. Преподобный Онисим, живший на рубеже XII–XIII веков, провел жизнь в затворе в молитвах и строгом посте, за что его назвали Затворником.

Оба святые были монахами Киево-Печерской лавры, а их нетленные мощи покоятся в Ближних пещерах. Празднование их памяти по новоюлианскому календарю приходится на 21 июля (по старому стилю — 3 августа).

В этот же день почитают и пророка Езикииля — великого ветхозаветного пророка, жившего в VI веке до Рождества Христова. Он был сыном священника Бузия, находился в вавилонском плену и получил от Бога дар пророчества и чудотворения. В этот день верующие молятся о силе духа, сдержанности в словах и наступлении мира.

Исторические события 21 июля

356 до н. э. — в ночь с 20 на 21 июля Герострат сжег Храм Артемиды в Эфесе.

365 — землетрясение частично разрушило одно из семи чудес света — Александрийский маяк.

1542 — для борьбы с протестантизмом Папа Римский Павел III основал Конгрегацию доктрины веры, орган, контролировавший деятельность инквизиции.

1545 — в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминаются села Андруга, Белозерка, Большой Кунинец, Большие Бережцы, Гнидава, Грибова, Дунаев, Кобылье, Кокоров, Комарин, Коржковцы, Крутнов, Кушлин, Лишня, Людвище, Малая Иловица, Малая Карначевка, Малые Викнины, Млиновцы, Рыбча, Ростоки, Тылявка, Угорск, Шпиколосы, которые ныне относятся к Кременецкому району.

1773 — Папа Римский Климент XIV издал буллу о запрете Ордена иезуитов.

1774 — подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому была установлена независимость Крымского ханства.

1822 — создание Первой Мексиканской империи.

1831 — коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.

1940 — новоизбранные коммунистические парламенты оккупированных в июне Красной армией Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили свои страны, соответственно, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР и обратились в Верховный Совет СССР с просьбой принять их в состав СССР.

1944 — Иосиф Сталин подписал декрет о депортации с Кавказа турок-месхетинцев.

1954 — подписано Женевское соглашение, завершившее Первую индокитайскую войну и определившее судьбу французских колоний в этом регионе.

1969 — американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны.

1992 — сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу, чтобы войти в состав ВМС Украины.

2013 — вступил на престол король Бельгии Филипп I.

Именинники 21 июля

Прокопий, Агафья, Иван, Евсевий, Стефан.

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