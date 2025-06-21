Какой праздник отмечают 21 июня: все об этом дне

21 июня - день, насыщенный событиями, праздниками и памятными датами как в Украине, так и во всем мире. В церковном календаре в этот день чествуют святого мученика Юлиана Тарсийского. А еще это - день летнего солнцестояния, когда ночь самая короткая, а день - самый длинный в году.

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В то же время отмечают Всемирный день музыки, Международный день йоги, День гуманизма, мотоцикла, серфинга и даже мартини. Подробнее о праздниках, именинниках и событиях этого дня - далее в материале OBOZ.UA.

Праздники 21 июня

День летнего солнцестояния

Международный день скейтбординга

Международный день футболки

Международный день серфинга

Международный день цветка

Международный день медлительности (неторопливости)

Всемирный день мотоциклиста

Всемирный день гуманизма

Всемирный день жирафа

Всемирный день гидрографии

Всемирный день музыки

Всемирный день рукопожатий

Всемирный день гармонии

Какой церковный праздник 21 июня

21 июня православные христиане чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского - одного из самых почитаемых подвижников раннего христианства. Его жизненный путь является символом несокрушимой веры, мужества и самопожертвования во времена гонений на христиан.

Святой Юлиан родился в малоазийской провинции Киликия в семье сенатора-язычника и христианки. После смерти отца мать переехала с ним в Тарс, где воспитала сына в христианском духе. В 18 лет Юлиан оказался в центре жестоких преследований, начатых императором Диоклитианом. Несмотря на жестокие пытки и многочисленные попытки заставить его отречься от веры, юноша остался верен Христу.

В течение года Юлиана водили по разным городам Киликии, допрашивали, пытали и бросали в тюрьмы. Его верная мать не покидала сына, духовно поддерживая его в каждом испытании. Когда правитель надеялся, что она уговорит Юлиана покориться, она сама открыто признала себя христианкой. За это ее жестоко наказали, и она умерла мученической смертью.

Юлиана казнили, зашив в мешок с песком и ядовитыми змеями и бросив в море. Его тело было с честью погребено христианкой из Александрии. Мученическая смерть святого наступила около 305 года.

Святой Юлиан Тарсийский почитается как пример твердой веры, силы духа и преданности христианским идеалам.

Исторические события 21 июня

524 - король Бургундии Годомар победил галлов в битве при Везероне.

1582 - мятеж в монастыре Хонно, Киото, Япония. В Киото полководец Акемити Мицухиде напал на своего хозяина, Оду Нобунагу, в монастыре Хонно. Нобунага, который был на пути объединения Японии, был вынужден совершить сэпуку (ритуальное самоубийство).

1768 - гайдамаки, участники Колиивщины, взяли штурмом город Умань, который обороняли барские конфедераты.

1963 - кардинал Джованни Монтини избран 261-м понтификом Римской католической церкви, Папой Павлом VI.

1971 - раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открыл знаменитую скифскую пектораль.

Именинники 21 июня

Георгий, Егор, Иван, Макар, Александр, Ян, Илона, Елена.

OBOZ.UA предлагает вниманию календарь церковных праздников на июль 2025.

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