Какой праздник отмечают 21 марта: все об этом дне

21 марта христиане чтят память преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Именины празднуют Антоны, Афанасии, Иакова, Кирилла, Филимоны, Федоры.

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В мире отмечают Всемирный день поэзии, Всемирный день кукольника, Международный день цвета, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день лесов, День Большого взрыва, Всемирный день татуировки, День Твиттера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 марта

Православный календарь

Православная церковь 21 марта чтит память нескольких святых:

Преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника – святителя, известного своей праведностью и борьбой за чистоту веры.

Святителя Кирилла, епископа Катанского – последователя апостольской традиции, проповедовавшего христианство и совершавшего много добрых дел среди верующих.

Святителя Фомы, патриарха Константинопольского – выдающегося церковного деятеля, занимавшего патриарший престол в Константинополе и боровшегося за укрепление веры.

Всемирный день поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. Этот праздник направлен на поддержку поэтического искусства, развитие языкового разнообразия и сохранение культурного наследия. По всему миру в этот день проходят литературные вечера, поэтические чтения и презентации новых книг.

Всемирный день кукольника

Этот праздник посвящен искусству театра кукол. Впервые он был отмечен в 2003 году по инициативе Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA). Кукольный театр – один из древнейших видов искусства, обладающий уникальной способностью оживлять истории и приносить радость как детям, так и взрослым. В Украине этот день отмечается спектаклями и мастер-классами для детей.

Международный день цвета

21 марта также является Международным днем цвета, подчеркивающим влияние цветов на жизнь человека. Этот день призван обратить внимание на значение цветовой палитры в дизайне, моде, искусстве, психологии и даже медицине. Цвет играет немаловажную роль в нашем восприятии мира, влияет на эмоциональное состояние и формирует визуальную культуру.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Это важный социальный праздник, который отмечают с целью привлечения внимания к проблемам и правам людей с синдромом Дауна. Дата выбрана символически – 21 марта (21 день 3 месяца) указывает на наличие дополнительной копии 21 хромосомы, что и вызывает этот синдром. Во многих странах в этот день проходят мероприятия, которые помогают изменить отношение общества к людям с особыми потребностями и способствуют их социализации.

Международный день лесов

Это экологический праздник, основанный ООН в 2012 году для привлечения внимания к важности лесов и их роли в сохранении планеты. Леса являются "легкими Земли", которые поглощают углекислый газ и снабжают кислород. В Украине в этот день проводятся мероприятия по посадке деревьев, экологические инициативы и образовательные программы по сохранению лесных ресурсов.

День Большого взрыва

Это научный праздник, посвященный теории возникновения Вселенной – модели Большого взрыва, объясняющей формирование космоса около 13,8 миллиарда лет назад. В этот день научные центры, планетарии и астрономические сообщества проводят лекции, дискуссии и публикации популяризирующие знания о космологии.

Всемирный день татуировки

Праздник, посвященный искусству татуировки и его культурному значению. Татуировка имеет давнюю историю – от ритуальных рисунков первобытных племен до современного искусства. Во многих странах проходят выставки, фестивали татуировок и мероприятия, демонстрирующие разнообразие стилей и техник этого искусства.

День Твиттера

21 марта 2006 года программист Джек Дорси опубликовал первое сообщение в социальной сети Twitter, которое положило начало новой эре коммуникации. С тех пор Twitter стал одним из самых влиятельных медиаресурсов мира, платформой для обсуждения новостей, политики, культуры и общественных событий. Это день, когда пользователи вспоминают историю этой соцсети и ее влияние на современное информационное пространство.

Исторические события 21 марта

1804 – введен в действие Кодекс Наполеона.

1884 – во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменен запрет на создание профсоюзов, действовавший с 1791 года.

1921 – продразверстку в РСФСР заменено продналогом: начало НЭПа, заменившего собой военный коммунизм.

1927 – в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".

1935 – по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства стали называть Персию Ираном.

1961 – состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).

1980 – президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.

1990 – Намибия стала независимой от Южной Африки.

2014 – курсанты Академии военно-морских сил в оккупированном Севастополе отказались выходить на российское "торжественное построение".

Кто родился 21 марта

1768 – Жан Батист Жозеф Фурье, французский математик.

1862 – Николай Пимоненко, украинский художник-живописец, академик живописи Петербургской Академии искусств, Член Парижского международного союза искусств и литературы.

1870 – Александр Лотоцкий, украинский писатель, член Украинской Центральной Рады, министр.

1873 – Яков Гандзюк, генерал-майор российской армии, украинский военный деятель времен Первых Освободительной борьбы, замучен "красными".

1877 – Морис Фарман, французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета.

1929 – Юрий Мушкетик, украинский писатель, председатель Союза писателей Украины ("Гайдамаки", "Капля крови").

1944 – Тимоти Далтон, английский киноактер, один из Джеймсов Бондов.

1958 – Гери Олдмэн, английский киноактер ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент").

1962 – Мэтью Бродерик, американский киноактер ("Военные игры", "Семейный бизнес").

1980 – Роналдинью, бразильский футболист.

1987 – Владимир Торшин, подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

В этот день умерли:

547 – Святой Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев, а также, как считается, всего западного монашества.

1805 – Жан-Батист Грез, французский художник-портретист, мастер жанровых сцен.

1908 – Владимир Антонович, украинский историк, археолог, этнограф.

1928 – Эдвард Уолтер Маундер, английский астроном.

1942 – Ольга Кобылянская, украинская писательница, классик украинской литературы (*1863).

2012 – Бруно Джакометти, швейцарский архитектор.

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