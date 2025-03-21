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Какой праздник отмечают 21 марта: все об этом дне

Алина Милсент
NewsLife
4 минуты
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Какой праздник отмечают 21 марта: все об этом дне

21 марта христиане чтят память преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского. Именины празднуют Антоны, Афанасии, Иакова, Кирилла, Филимоны, Федоры.

Видео дня

В мире отмечают Всемирный день поэзии, Всемирный день кукольника, Международный день цвета, Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день лесов, День Большого взрыва, Всемирный день татуировки, День Твиттера. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 марта

Православный календарь

Православная церковь 21 марта чтит память нескольких святых:

  • Преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника – святителя, известного своей праведностью и борьбой за чистоту веры. 
  • Святителя Кирилла, епископа Катанского – последователя апостольской традиции, проповедовавшего христианство и совершавшего много добрых дел среди верующих.
  • Святителя Фомы, патриарха Константинопольского – выдающегося церковного деятеля, занимавшего патриарший престол в Константинополе и боровшегося за укрепление веры.

Всемирный день поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии, основанный ЮНЕСКО в 1999 году. Этот праздник направлен на поддержку поэтического искусства, развитие языкового разнообразия и сохранение культурного наследия. По всему миру в этот день проходят литературные вечера, поэтические чтения и презентации новых книг.

Всемирный день кукольника

Этот праздник посвящен искусству театра кукол. Впервые он был отмечен в 2003 году по инициативе Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA). Кукольный театр – один из древнейших видов искусства, обладающий уникальной способностью оживлять истории и приносить радость как детям, так и взрослым. В Украине этот день отмечается спектаклями и мастер-классами для детей.

Международный день цвета

21 марта также является Международным днем цвета, подчеркивающим влияние цветов на жизнь человека. Этот день призван обратить внимание на значение цветовой палитры в дизайне, моде, искусстве, психологии и даже медицине. Цвет играет немаловажную роль в нашем восприятии мира, влияет на эмоциональное состояние и формирует визуальную культуру.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Это важный социальный праздник, который отмечают с целью привлечения внимания к проблемам и правам людей с синдромом Дауна. Дата выбрана символически – 21 марта (21 день 3 месяца) указывает на наличие дополнительной копии 21 хромосомы, что и вызывает этот синдром. Во многих странах в этот день проходят мероприятия, которые помогают изменить отношение общества к людям с особыми потребностями и способствуют их социализации.

Международный день лесов

Это экологический праздник, основанный ООН в 2012 году для привлечения внимания к важности лесов и их роли в сохранении планеты. Леса являются "легкими Земли", которые поглощают углекислый газ и снабжают кислород. В Украине в этот день проводятся мероприятия по посадке деревьев, экологические инициативы и образовательные программы по сохранению лесных ресурсов.

День Большого взрыва

Это научный праздник, посвященный теории возникновения Вселенной – модели Большого взрыва, объясняющей формирование космоса около 13,8 миллиарда лет назад. В этот день научные центры, планетарии и астрономические сообщества проводят лекции, дискуссии и публикации популяризирующие знания о космологии.

Всемирный день татуировки

Праздник, посвященный искусству татуировки и его культурному значению. Татуировка имеет давнюю историю – от ритуальных рисунков первобытных племен до современного искусства. Во многих странах проходят выставки, фестивали татуировок и мероприятия, демонстрирующие разнообразие стилей и техник этого искусства.

День Твиттера

21 марта 2006 года программист Джек Дорси опубликовал первое сообщение в социальной сети Twitter, которое положило начало новой эре коммуникации. С тех пор Twitter стал одним из самых влиятельных медиаресурсов мира, платформой для обсуждения новостей, политики, культуры и общественных событий. Это день, когда пользователи вспоминают историю этой соцсети и ее влияние на современное информационное пространство.

Исторические события 21 марта

  • 1804 – введен в действие Кодекс Наполеона.
  • 1884 – во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменен запрет на создание профсоюзов, действовавший с 1791 года.
  • 1921 – продразверстку в РСФСР заменено продналогом: начало НЭПа, заменившего собой военный коммунизм.
  • 1927 – в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".
  • 1935 – по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства стали называть Персию Ираном.
  • 1961 – состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).
  • 1980 – президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.
  • 1990 – Намибия стала независимой от Южной Африки.
  • 2014 – курсанты Академии военно-морских сил в оккупированном Севастополе отказались выходить на российское "торжественное построение".

Кто родился 21 марта

  • 1768 – Жан Батист Жозеф Фурье, французский математик.
  • 1862 – Николай Пимоненко, украинский художник-живописец, академик живописи Петербургской Академии искусств, Член Парижского международного союза искусств и литературы.
  • 1870 – Александр Лотоцкий, украинский писатель, член Украинской Центральной Рады, министр.
  • 1873 – Яков Гандзюк, генерал-майор российской армии, украинский военный деятель времен Первых Освободительной борьбы, замучен "красными".
  • 1877 – Морис Фарман, французский пионер авиации, создатель первого в мире пассажирского самолета.
  • 1929 – Юрий Мушкетик, украинский писатель, председатель Союза писателей Украины ("Гайдамаки", "Капля крови").
  • 1944 – Тимоти Далтон, английский киноактер, один из Джеймсов Бондов.
  • 1958 – Гери Олдмэн, английский киноактер ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент").
  • 1962 – Мэтью Бродерик, американский киноактер ("Военные игры", "Семейный бизнес").
  • 1980 – Роналдинью, бразильский футболист.
  • 1987 – Владимир Торшин, подполковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).

В этот день умерли:

  • 547 – Святой Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев, а также, как считается, всего западного монашества.
  • 1805 – Жан-Батист Грез, французский художник-портретист, мастер жанровых сцен.
  • 1908 – Владимир Антонович, украинский историк, археолог, этнограф.
  • 1928 – Эдвард Уолтер Маундер, английский астроном.
  • 1942 – Ольга Кобылянская, украинская писательница, классик украинской литературы (*1863).
  • 2012 – Бруно Джакометти, швейцарский архитектор.

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