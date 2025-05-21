Какой праздник отмечают 21 мая: все об этом дне

21 мая объединяет сразу несколько важных и символических праздников – от церковного чествования христианских подвижников до международных инициатив, направленных на поддержку культуры, согласия и духовного развития. Этот день имеет как религиозное, так и социальное значение, акцентируя внимание на темах единства, духовности и памяти.

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В мире отмечают Всемирный день медитации, Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия, Международный день поддержки клиентов, День конца света. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 21 мая

21 мая православная церковь чтит память святых равноапостольных царя Константина Великого и его матери Елены. Они имеют огромное значение для христианского мира, ведь именно благодаря их деятельности христианство стало официальной религией Римской империи.

Константин Великий (III-IV вв.) известен тем, что прекратил гонения на христиан, издал Миланский эдикт (313 г.), которым предоставил свободу вероисповедания, и созвал Первый Вселенский собор в Никее.

Царица Елена, мать императора, совершила паломничество в Иерусалим, где, по преданию, нашла Крест Господень, на котором был распят Иисус Христос.

Святых Константина и Елену называют равноапостольными – то есть такими, чья деятельность приравнивается к труду апостолов в распространении христианства. В народе этот день считается благословенным для начала добрых дел, поездок, мирного урегулирования конфликтов.

День межнационального согласия и культурного разнообразия в Украине

Этот праздник имеет важную цель – подчеркнуть значение толерантности, уважения к различным культурам и традициям, формирующим полиэтническое сообщество Украины. В нашем государстве мирное сосуществование украинцев, крымских татар, евреев, поляков, венгров, румын, болгар и других национальных общин является основой гражданского единства и развития.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Это официальный праздник ООН, введенный в 2002 году. Его цель – развитие культурного диалога, взаимопонимания между народами и борьба со стереотипами. В мире более 6 тысяч культур, и сохранение их уникальности – важная часть устойчивого развития. 21 мая в разных странах проводят выставки, лекции, форумы, которые подчеркивают важность культурного плюрализма.

Международный день чая

Чай – не только напиток, а часть традиций многих народов: от китайской чайной церемонии до британского "five o'clock tea". День посвящен поддержке производителей чая, справедливой торговли, а также распространению знаний об истории, сортах и значении чая в разных культурах.

Всемирный день медитации

День, посвященный внутреннему спокойствию, внимательности и практикам сосредоточения. В современном мире, где темп жизни ускоряется, практика медитации становится способом сохранения психического здоровья, снижения стресса и развития осознанности. В этот день проводятся открытые медитации, занятия по йоге, лекции о ментальном здоровье.

Международный день поддержки клиентов

Это профессиональный праздник, который подчеркивает важность качества сервиса и уважения к потребителю. Его цель – привлечь внимание к культуре обслуживания, поддержке клиентов и благодарности тем, кто обращается за услугами или товарами. В условиях конкуренции именно качественный клиентский опыт часто становится ключевым фактором доверия.

День конца света

В некоторых интернет-источниках 21 мая периодически упоминают как "день конца света", опираясь на прогнозы сектантских или псевдорелигиозных групп. Никаких научных или официальных подтверждений таких предсказаний нет. Это скорее ироничный повод напомнить, как важно сохранять критическое мышление и не поддаваться панике из-за фальшивых апокалиптических заявлений.

Знаменательные исторические события 21 мая

1502 – Испанский мореплаватель Жуан да Нова, находившийся на службе у португальцев, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике.

1503 – Христофор Колумб открыл Каймановы Острова.

1809 – под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла.

1831 – в Харькове увидел свет первый в Украине альманах - "Украинский альманах".

1840 - Новая Зеландия провозглашена британской колонией

1864 – после окончания русско-кавказской войны началась массовая депортация и истребление черкесов, геноцид черкесского народа.

1900 – Российская империя аннексировала территорию 64 сел Маньчжурии к востоку от Амура.

1904 – в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).

1916 – в Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время.

1929 – постановление СНК СССР о признаках кулацкого хозяйства.

1937 – начала работу первая дрейфующая экспедиция под названием "Северный полюс".

1944 – на плебисците в Исландии жители поддержали решение парламента об отделении от Дании, 17 июня была провозглашена республика

2006 – на референдуме 55,5 % населения Черногории проголосовало за независимость от Сербии.

Кто родился 21 мая

427 – Платон, греческий философ-идеалист, ученик Сократа и учитель Аристотеля.

1471 – Альбрехт Дюрер, немецкий график и художник.

1792 – Гаспар-Гюстав Кориолис, французский математик и механик.

1857 – Николай Пильчиков, украинский ученый, физик-теоретик, экспериментатор.

1889 – Мирон Зарицкий, украинский ученый-математик.

1902 – Анатоль Литвак, американский кинорежиссер украинского происхождения.

1914 – Ромен Гари, французский писатель. Дважды лауреат Гонкуровской премии.

1929 – Эммануил Мысько, украинский скульптор.

1937 – Джон Фэрфакс, британский гребец и путешественник, который в 1969 первым совершил переход на веслах через Атлантический океан.

1969 – Георгий Гонгадзе, украинский журналист и общественный деятель

В этот день умерли:

1639 – Томмазо Кампанелла, итальянский философ-утопист, теолог и поэт.

1895 – Франц фон Зуппе, австрийский композитор и дирижер. Один из создателей венской оперетты.

1964 – Джеймс Франк, немецко-американский физик, Нобелевский лауреат по физике.

1965 – Джеффри де Гевиленд, британский авиаконструктор, летчик-испытатель и предприниматель.

1984 – Владимир Горбовый, украинский военный деятель, член УВО и ОУН, адвокат в Галичине, защитник в политических процессах.

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