Какой праздник отмечают 22 апреля в Украине: интересные факты

Во вторник, 22 апреля, в мире отмечается Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day). Праздник призван напомнить о нашей общей ответственности за сохранение планеты.

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Этот праздник был официально установлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2009 году, а впервые был отмечен в 2010 году, став важным инструментом для повышения экологического сознания во всем мире. Термин "Мать-Земля" подчеркивает глубокую взаимосвязь между нашей планетой, ее разнообразными экосистемами и человечеством, а также имеет особое значение для экофеминистского движения.

В резолюции ООН, начавшей этот день, особое внимание уделено общепринятому характеру термина "Мать-Земля" во многих странах мира. Это понятие точно отражает сложные и неразрывные связи, существующие между планетой, ее природными системами и человеческой цивилизацией.

Примечательно, что инициатива установления Международного дня Матери-Земли основывалась на уже существующей традиции ежегодного Дня Земли во многих уголках планеты. Это свидетельствует о давнем осознании человечеством необходимости бережного отношения к окружающей среде и стремлении к сохранению природных богатств для будущих поколений.

Первое празднование "Дня деревьев" состоялось 10 апреля 1872 г. в Небраске, и оно сопровождалось поощрительными призами для тех, кто посадит наибольшее количество деревьев. Результаты этой инициативы были впечатляющими – только за один день было взорвано более миллиона саженцев. Впоследствии, в 1875 году, штат Небраска официально провозгласил 22 апреля, день рождения Джона Стерлинга Мортона, официальным праздником – Днем Дерева.

На национальном уровне в Соединенных Штатах День Земли впервые был отмечен 22 апреля 1970 года. Эта масштабная акция объединила более 20 миллионов человек, выразивших свою поддержку идеям защиты окружающей среды. Одним из ключевых инициаторов этого национального Дня Земли стал известный экологический активист Хейлорд Нельсон, чьи усилия способствовали повышению внимания к экологическим проблемам в обществе.

С 1990 года День Земли приобрел международный статус, что стало важным шагом в глобальном осознании необходимости объединения усилий для сохранения планеты. Это международное признание подготовило почву для дальнейшего официального установления Международного дня Матери-Земли Организацией Объединенных Наций в 2009 году.

Религиозные праздники 22 апреля

Верующие сегодня чествуют святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия.

Святой Феодор Сикеот жил в VI веке и прославился как великий аскет, монах и чудотворец. С детства проявлял глубокое благочестие и уже в юном возрасте получил чудесное исцеление, ставшее началом его духовного пути. Феодор принял монашество, жил в суровой аскезе, находился в затворе, постоянно молясь и держа посты. Его подвижничество сопровождалось многочисленными чудесами, исцелениями больных и изгнанием злых духов. Впоследствии он был поставлен епископом Анастасиополя, но продолжал вести скромную и благочестивую жизнь. Святой имел дар пророчества и был духовным наставником для многих. Память о святом Феодоре живет в Церкви как пример истинной веры, покаяния и любви к Богу.

Исторические события 22 апреля

1918 - Крымская группа Армии УНР под командованием Петра Болбочана, выполняя тайный приказ правительства УНР - опережая немецкие войска, захватить Крым, взяла Джанкой, а 24 апреля - Симферополь.

1921 - городские власти Чикаго приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, которые будут появляться на улицах в коротких юбках и с обнаженными руками.

1922 год - в городе Поебрады (Чехословакия) открыта Украинская хозяйственная академия (с 1932 - Технически хозяйственный институт).

1943 год - Альберт Гофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.

1952 год - 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с места испытаний ядерной бомбы в штате Невада.

1954 год - СССР вступил в ЮНЕСКО.

1965 год - принято решение о создании в Киеве радиостанции "Луч".

1967 - группа "Pink Floyd" впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1967 - в Греции путем вооруженного переворота к власти пришла хунта "черных полковников".

1968 год - СССР, Великобритания и США подписали в Москве Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов, возвращении объектов, запущенных в космическое пространство.

1969 год – в Хьюстоне впервые проведена удачная операция по трансплантации человеческого глаза.

2004 год - в КНДР недалеко от границы с Китаем у железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. Один из них перевозил бензин, а второй – взрывоопасные вещества. В результате столкновения погибли до 3000 человек, полностью уничтожено и помещение вокзала.

2007 год - премьера в Украине серии "Love's Labours Lost in Space" мультсериала Футурама.

Именинники 22 апреля

Варфоломей,

Виталий,

Всеволод,

Гаврила,

Дмитрий,

Клим,

Лука,

Остап,

Платон,

Теодор,

Федор.

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