Какой праздник отмечают 22 июля: календарь событий

22 июля – день, в котором сочетаются духовные, научные и просветительские события. В этот день вспоминают одну из самых известных фигур христианской истории – Марию Магдалину, а также отмечают Всемирный день мозга и неформальный праздник для математиков – День приближения числа Пи.

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Именины сегодня празднуют Марии, Алексеи и Михаилы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 июля

День святой равноапостольной Марии Магдалины

В православном календаре 22 июля почитается святая равноапостольная Мария Магдалина – одна из ближайших последовательниц Иисуса Христа, которая присутствовала при его распятии, погребении и первой увидела Воскресшего.

В церковной традиции Марию Магдалину называют примером покаяния, верности и духовного мужества, а также проповедницей, которая после Вознесения Христа несла Евангелие в Рим и к императору Тиверию. Именно ей приписывают знаменитую фразу: "Христос воскрес!", которую она произнесла перед кесарем, протянув ему яйцо, символически покрасневшее от силы вести.

Всемирный день мозга

С 2014 года 22 июля в мире отмечают Всемирный день мозга (World Brain Day), инициированный Всемирной федерацией неврологии.

Цель этого дня – привлечь внимание к неврологическому здоровью, профилактике и своевременной диагностике заболеваний мозга, в частности инсульта, Альцгеймера, эпилепсии, паркинсонизма и рассеянного склероза.

В 2025 году основной фокус – нейрогенеративные болезни и роль профилактики в молодом возрасте, а также важность сна, питания и ментальной нагрузки для сохранения когнитивных функций.

День приближения числа Пи

22 июля также неформально известен как День приближения числа Пи (англ. Pi Approximation Day). Почему именно эта дата? Потому что 22/7 (в формате европейской даты) – это классическое приближение к числу π (3,14159...), которое еще в древности использовали Архимед и другие математики.

Исторические события 22 июля

1502 – в Лиссабон вернулись участники португальской экспедиции, в которой в должности астронома участвовал Америго Веспуччи. Это плавание принесло ему мировую славу как первооткрывателю Нового Света, как тогда называли Южную Америку, лежавшую к югу от экватора.

1793 – шотландский исследователь Александер Маккензи стал первым европейцем, пересекшим Канаду с востока до Тихого океана.

1819 – состоялась премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1894 – на трассе Париж–Руан длиной 126 км состоялись первые в мире автогонки.

1930 – колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях.

1944 – создан Международный валютный фонд.

1979 – компания Sony начала продажу первых бытовых устройств "Walkman".

1983 – американец Дик Смит первым облетел Землю на вертолете.

1983 – отменено военное положение в Польской Народной Республике, введенное 13 декабря 1981 года советским генералом Ярузельским.

1986 – Палата общин британского парламента проголосовала за отмену телесных наказаний в государственных школах.

2014 – город Северодонецк освобожден от террористов ЛНР.

Кто родился 22 июля

1713 – Жак-Жермен Суффло, французский архитектор-классицист.

1887 – Густав Людвиг Герц, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1925 года.

1902 – Петр Холодный, украинский художник-монументалист, график.

1946 – Мирей Матье, французская певица.

2013 – Принц Джордж Кембриджский, сын герцога Кембриджского Уильяма, внук принца Уэльского Чарльза, правнук королевы Елизаветы II; будущий наследник британского престола.

В этот день умерли:

1870 – Йозеф Штраус, австрийский композитор, скрипач и дирижер; сын известного композитора Иоганна Штрауса.

1915 – Сэндфорд Флеминг, инженер и изобретатель, создал железнодорожную сеть Канады, был дизайнером первых канадских почтовых марок.

1942 – Василий Бандера (место смерти Аушвиц-Освенцим), участник национально-освободительной борьбы, член ОУН.

1944 – Александр Олесь, украинский писатель, поэт, отец Олега Ольжича.

1967 – Карл Сэндберг, американский поэт, историк, романист, фольклорист, лауреат Пулитцеровской премии.

1986 – Наталья Ужвий, украинская советская актриса театра и кино.

2012 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино, Народный артист Украины.

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