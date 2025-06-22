Какой праздник отмечают 22 июня: все об этом дне

22 июня - особая дата, которая напоминает о важных исторических событиях и чтит память о трагических страницах прошлого. В Украине это День скорби и памяти жертв войны - дата, напоминающая о начале немецко-советской войны 1941 года.

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В церковном календаре – суббота заупокойная, когда верующие поминают умерших, а также день священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Кроме того, 22 июня мир отмечает Всемирный день тропических лесов, День позитивных СМИ и Международный день "Будь собой". В этот день также произошли значимые события в науке и военной истории – в частности открытие спутника Плутона и авианалет на Полтаву во время Второй мировой. Эта дата объединяет память, природоохранные инициативы и призывы к искренности и самовыражению.

Какой праздник 22 июня

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Неделя всех Святых украинского народа

Всемирный день купания (World Bathing Day)

Всемирный день верблюда (World Camel Day)

День позитивных медиа

День шоколадного эклера

Международный день Volkswagen Beetle Международный день Volkswagen Beetle

Всемирный день тропического леса

Какой церковный праздник 22 июня

Сегодня верующие чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

22 июня Церковь восточного обряда чтит священномученика Евсевия, епископа Самосатского - мужественного защитника православной веры во времена жестоких преследований. Он отстаивал истины Никейского Собора 325 года, не подчинившись требованиям императоров-ариан.

Евсевий отказался передать соборные документы, даже когда ему угрожали отрезать руку. Во время гонений он путешествовал в военной одежде, рукополагая священников и епископов, укрепляя Церковь. Несмотря на очередные ссылки и давление, он не изменил своей вере.

В 380 году святой погиб мученической смертью от руки арианки, которая сбросила черепицу с крыши. Умирая, он простил убийцу, оставаясь верным духу Христа. После его смерти Самосатская Церковь продолжила стоять в православной вере, заложенной святым Евсевием.

Исторические события 22 июня

217 до н. э. - Битва при Рафии.

168 до н. э. - Битва при Подни.

1593 - Битва при Сисаке.

1634 - Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбюрх.

1668 - царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, который отказался принимать церковную реформу.

1671 - Османская империя объявила войну Речи Посполитой.

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1826 - в Российской империи приняли "чугунный устав", усиливший цензуру.

1862 - в Российской империи закрыли воскресные школы.

1889 - Германская империя первой в Европе ввела пенсии по старости.

1910 - открыли первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсировал дирижабль "Германия".

1915 - австро-немецкие войска под руководством Августа фон Макензена освободили Львов от русских войск после 293 дней российской оккупации.

1933 - лидер коммунистов УССР П.Постышев объявил о массовых арестах среди "буржуазной интеллигенции" Украины.

1940 - Французская республика подписала капитуляцию перед Третьим Рейхом (в том же вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германская империя).

1941 - Германия напала на СССР, начало немецко-советской войны.

1941 - в тюрьмах Львова начались расстрелы заключенных, причастных к ОУН, санкционированные прокурором Львовской области Харитоновым. Общее количество жертв во Львове по оценкам историков колеблется между 2358 и 2752.

1944 - немецкая авиация в ходе массированного авианалета уничтожила 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве.

1960 - после обмена оскорблениями между лидерами произошел официальный разрыв отношений между КПСС и Коммунистической партией Китая.

1973 - в ООН одновременно приняли ГДР и ФРГ.

1984 - в Киеве советская прыгунья в высоту Тамара Быкова установила мировой рекорд - 2 м 5 см.

2022 - на востоке Афганистана произошло землетрясение, в результате которого погибло более 1000 человек.

Именинники 22 июня

Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в июле.

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