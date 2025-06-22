Какой праздник отмечают 22 июня: все об этом дне
22 июня - особая дата, которая напоминает о важных исторических событиях и чтит память о трагических страницах прошлого. В Украине это День скорби и памяти жертв войны - дата, напоминающая о начале немецко-советской войны 1941 года.
В церковном календаре – суббота заупокойная, когда верующие поминают умерших, а также день священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Кроме того, 22 июня мир отмечает Всемирный день тропических лесов, День позитивных СМИ и Международный день "Будь собой". В этот день также произошли значимые события в науке и военной истории – в частности открытие спутника Плутона и авианалет на Полтаву во время Второй мировой. Эта дата объединяет память, природоохранные инициативы и призывы к искренности и самовыражению.
Какой праздник 22 июня
- День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине
- Неделя всех Святых украинского народа
- Всемирный день купания (World Bathing Day)
- Всемирный день верблюда (World Camel Day)
- День позитивных медиа
- День шоколадного эклера
- Международный день Volkswagen Beetle Международный день Volkswagen Beetle
- Всемирный день тропического леса
Какой церковный праздник 22 июня
Сегодня верующие чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
22 июня Церковь восточного обряда чтит священномученика Евсевия, епископа Самосатского - мужественного защитника православной веры во времена жестоких преследований. Он отстаивал истины Никейского Собора 325 года, не подчинившись требованиям императоров-ариан.
Евсевий отказался передать соборные документы, даже когда ему угрожали отрезать руку. Во время гонений он путешествовал в военной одежде, рукополагая священников и епископов, укрепляя Церковь. Несмотря на очередные ссылки и давление, он не изменил своей вере.
В 380 году святой погиб мученической смертью от руки арианки, которая сбросила черепицу с крыши. Умирая, он простил убийцу, оставаясь верным духу Христа. После его смерти Самосатская Церковь продолжила стоять в православной вере, заложенной святым Евсевием.
Исторические события 22 июня
- 217 до н. э. - Битва при Рафии.
- 168 до н. э. - Битва при Подни.
- 1593 - Битва при Сисаке.
- 1634 - Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбюрх.
- 1668 - царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, который отказался принимать церковную реформу.
- 1671 - Османская империя объявила войну Речи Посполитой.
- 1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.
- 1826 - в Российской империи приняли "чугунный устав", усиливший цензуру.
- 1862 - в Российской империи закрыли воскресные школы.
- 1889 - Германская империя первой в Европе ввела пенсии по старости.
- 1910 - открыли первую в Европе воздушную пассажирскую линию Фридрихсгафен-Дюссельдорф, на которой курсировал дирижабль "Германия".
- 1915 - австро-немецкие войска под руководством Августа фон Макензена освободили Львов от русских войск после 293 дней российской оккупации.
- 1933 - лидер коммунистов УССР П.Постышев объявил о массовых арестах среди "буржуазной интеллигенции" Украины.
- 1940 - Французская республика подписала капитуляцию перед Третьим Рейхом (в том же вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германская империя).
- 1941 - Германия напала на СССР, начало немецко-советской войны.
- 1941 - в тюрьмах Львова начались расстрелы заключенных, причастных к ОУН, санкционированные прокурором Львовской области Харитоновым. Общее количество жертв во Львове по оценкам историков колеблется между 2358 и 2752.
- 1944 - немецкая авиация в ходе массированного авианалета уничтожила 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве.
- 1960 - после обмена оскорблениями между лидерами произошел официальный разрыв отношений между КПСС и Коммунистической партией Китая.
- 1973 - в ООН одновременно приняли ГДР и ФРГ.
- 1984 - в Киеве советская прыгунья в высоту Тамара Быкова установила мировой рекорд - 2 м 5 см.
- 2022 - на востоке Афганистана произошло землетрясение, в результате которого погибло более 1000 человек.
Именинники 22 июня
Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие религиозные праздники будут отмечать украинцы в июле.
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