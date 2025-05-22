Какой праздник отмечают 22 мая: интересные факты

В четверг, 22 мая, в мире отмечается ряд праздников, посвященных различным событиям. Также в этот день верующие чтят память мученика Василиска.

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Святой мученик Василиск страдал за веру в Крестителя. Он родился в городе Амасия в Каппадокии и был племянником святого Феодора Тирона, вместе с другими мучениками, пострадавшими во время преследований во времена императора Максимилиана. После жестокого избиения Василиск и его спутники получили видение Господа, в результате чего их раны прекрасно исцелились, и это стало мощным свидетельством Божьей благодати.

Перед своей мученической смертью святыня обещала помощь и прогнозировала его чрезвычайные страдания, что вдохновляло верующих на несокрушимое мужество. Несмотря на жестокие пытки и заключения, Василиск мужественно принял свою судьбу, вдохновив многих язычников перейти в христианство. После своей смерти его голова была найдена и перенесена в Константинополь, где святость и чудеса этого мученика до сих пор почитаются в определенных церквях, а часть свитка хранится на Афоне.

Жизнь святого Василиска стала символом духовной стойкости, мужества и веры, напоминает христианам о надежде на вечную жизнь и Божью милость.

Международные праздники 22 мая

Международный день кокосовых матерей (International Coco Mom Day)

Всемирный день Паломы (World Paloma Day)

День биткоин-пиццы

Международный день Шардоне

Международный день "Быть собой"

Всемирный день преэклампсии (World Preeclampsia Day)

Международный день биологического разнообразия

Всемирный день городских фермеров (World Urban Farmers Day)

День Шерлока Холмса

Всемирный день готов

Исторические события 22 мая

1846 год - в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".

1861 год - перезахоронение Тараса Шевченко на Чернечей горе над Днепром в Каневе.

1906 год - американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году).

1919 год - В Киеве в церкви святого Николая отправили первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" стал днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.

1927 год - вблизи Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 стало причиной 200 000 смертей. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории.

1931 год - начала свою деятельность Украинская академия аграрных наук.

1936 год - начался первый чемпионат СССР по футболу.

1939 год - Гитлер и Муссолини создали политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт").

1942 год - Мексика вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников.

1960 год - в Чили произошло сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера.

1971 год - выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора.

1972 год - Впервые в истории лидер США Ричард Никсон прибыл с визитом в СССР.

1972 год - Новая конституция изменила название Цейлона на Республику Шри-Ланка.

1979 год - Владимира Ивасюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

1990 год - Microsoft анонсировал выход операционной системы Windows 3.0.

1995 год - Во Львове было создано Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко.

1995 год - Астрономы Аманда Бош и Эндрю Ривкин обнаружили на фотографиях, которые прислал телескоп "Хаббл", два новых спутника на орбите Сатурна.

1998 год - в Киеве на Аскольдовой могиле освятили греко-католическую церковь святого Николая.

2002 год - в Праге открыт Мемориал жертвам коммунизма.

2009 год - СБУ возбудила уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины - "Геноцид").

2014 год - возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военных погибли, 32 травмированы.

2014 год - возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и отступила. Трое украинских военных погибли, 7 ранены.

Именинники 22 мая

Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

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