Какой праздник отмечают 22 мая: интересные факты
В четверг, 22 мая, в мире отмечается ряд праздников, посвященных различным событиям. Также в этот день верующие чтят память мученика Василиска.
Святой мученик Василиск страдал за веру в Крестителя. Он родился в городе Амасия в Каппадокии и был племянником святого Феодора Тирона, вместе с другими мучениками, пострадавшими во время преследований во времена императора Максимилиана. После жестокого избиения Василиск и его спутники получили видение Господа, в результате чего их раны прекрасно исцелились, и это стало мощным свидетельством Божьей благодати.
Перед своей мученической смертью святыня обещала помощь и прогнозировала его чрезвычайные страдания, что вдохновляло верующих на несокрушимое мужество. Несмотря на жестокие пытки и заключения, Василиск мужественно принял свою судьбу, вдохновив многих язычников перейти в христианство. После своей смерти его голова была найдена и перенесена в Константинополь, где святость и чудеса этого мученика до сих пор почитаются в определенных церквях, а часть свитка хранится на Афоне.
Жизнь святого Василиска стала символом духовной стойкости, мужества и веры, напоминает христианам о надежде на вечную жизнь и Божью милость.
Международные праздники 22 мая
- Международный день кокосовых матерей (International Coco Mom Day)
- Всемирный день Паломы (World Paloma Day)
- День биткоин-пиццы
- Международный день Шардоне
- Международный день "Быть собой"
- Всемирный день преэклампсии (World Preeclampsia Day)
- Международный день биологического разнообразия
- Всемирный день городских фермеров (World Urban Farmers Day)
- День Шерлока Холмса
- Всемирный день готов
Исторические события 22 мая
- 1846 год - в Нью-Йорке основано информационное агентство "Associated Press".
- 1861 год - перезахоронение Тараса Шевченко на Чернечей горе над Днепром в Каневе.
- 1906 год - американские авиаконструкторы братья Райт получили патент на изобретенный ими самолет (испытанный в 1903 году).
- 1919 год - В Киеве в церкви святого Николая отправили первое богослужение на украинском языке, из-за чего этот день "неофициально" стал днем рождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.
- 1927 год - вблизи Синина, Китай, землетрясение магнитудой 8,3 стало причиной 200 000 смертей. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории.
- 1931 год - начала свою деятельность Украинская академия аграрных наук.
- 1936 год - начался первый чемпионат СССР по футболу.
- 1939 год - Гитлер и Муссолини создали политический и военный альянс между Германией и Италией (так называемый "Стальной пакт").
- 1942 год - Мексика вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников.
- 1960 год - в Чили произошло сильнейшее в XX веке землетрясение силой 9,5 баллов по шкале Рихтера.
- 1971 год - выступление Анатолия Лупиноса возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве и арест оратора.
- 1972 год - Впервые в истории лидер США Ричард Никсон прибыл с визитом в СССР.
- 1972 год - Новая конституция изменила название Цейлона на Республику Шри-Ланка.
- 1979 год - Владимира Ивасюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
- 1990 год - Microsoft анонсировал выход операционной системы Windows 3.0.
- 1995 год - Во Львове было создано Всеукраинское педагогическое общество имени Григория Ващенко.
- 1995 год - Астрономы Аманда Бош и Эндрю Ривкин обнаружили на фотографиях, которые прислал телескоп "Хаббл", два новых спутника на орбите Сатурна.
- 1998 год - в Киеве на Аскольдовой могиле освятили греко-католическую церковь святого Николая.
- 2002 год - в Праге открыт Мемориал жертвам коммунизма.
- 2009 год - СБУ возбудила уголовное дело по факту Геноцида в Украине 1932-1933 годов (по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины - "Геноцид").
- 2014 год - возле города Волноваха произошло нападение боевиков ДНР на блокпост украинской 51-й механизированной бригады. 16 украинских военных погибли, 32 травмированы.
- 2014 год - возле города Рубежное, в результате боя с пророссийскими боевиками, украинская 30-я механизированная бригада понесла потери и отступила. Трое украинских военных погибли, 7 ранены.
Именинники 22 мая
Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.
OBOZ.UA также предлагает узнать обо всех церковных праздниках, которые будут отмечаться в июне 2025 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.