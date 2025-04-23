Какой праздник отмечают 23 апреля: все об этом дне

Ежегодно 23 апреля в Украине отмечается Всеукраинский день психолога — профессиональный праздник специалистов, заботящихся о психическом здоровье общества. Оно было начато в 2004 году, и украинские психологи стали одними из первых в мире, у которых есть официальный день в календаре.

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Психологи работают в разных сферах — от образования и медицины до кризисного реагирования, в том числе помогая переселенцам, военным и пострадавшим от войны. Особенно важна роль психологов с начала полномасштабного вторжения — они оказывают помощь как в тылу, так и на фронте, помогая украинцам пережить сложные времена.

В этот день благодарна всем психологам за их профессиональную и человечную миссию, а также поддерживается понимание важности ментального здоровья для будущего страны.

Какие праздники 23 апреля

Всемирный день книги и авторское право.

Международный день английского.

Международный день испанского языка.

День святого Георгия (St. George's Day отмечается в нескольких странах мира)

Какой церковный праздник 23 апреля

Каждый год 23 апреля православные христиане чтят память великомученика Георгия Победоносца – одного из самых почитаемых святых в христианстве. С 2023 года верующие ПЦУ и УГКЦ празднуют этот день по новому лианскому календарю, а значит, дата сместилась с 6 мая на 23 апреля. Святой Георгий был римским воином и мучеником, погибшим за веру в Иисуса Христа в 303 году. По легенде, он победил змея, став символом триумфа добра над злом. Георгия считают покровителем воинов, земледельцев и защитником от опасностей. В этот день верующие посещают богослужения, молятся о силе, защите и победе над трудностями.

Исторические события 23 апреля

215 до н. е. — в Риме был открыт храм Венеры, который вскоре стал местом поклонения гетер.

303 год – по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубили голову Георгию Победителю.

971 год - византийские войска осадили Доростол, в котором оборонялись русичи во главе со Святославом.

1185 - затмение солнца, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступил в поход против половцев.

1656 - собор церковных иерархов Московского царства постановил отлучать от церкви всех, кто крестится двумя перстами.

1896 год – в Нью-Йорке состоялся первый в Америке киносеанс.

1918 год - Украинский Центральный Совет обязался поставлять кайзеровской Германии продовольствие для нужд армии.

1928 год - Верховный Суд Канады постановил, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами).

1959 год - создан Союз журналистов Украины.

1975 год - в Киеве открылся Музей книги и книгопечатания Украины.

1985 год - компания "Coca-Cola" с помпой и массированной рекламой объявила об изменении используемой уже 99 лет секретной формулы напитка.

1991 год – парламент Украины принял закон о свободе совести.

2005 год - в YouTube было опубликовано первое видео с названием "Я в зоопарке".

2014 год - основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Именинники 23 апреля

Георгий, Юрий, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Алексей, Хома, Елизавета.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда отмечают день Юрия.

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