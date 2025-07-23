Какой праздник отмечают 23 июля: все об этом дне

23 июля — дата, которая ежегодно отмечается в календаре рядом событий, от религиозных праздников до исторических вех и важных международных инициатив. Этот день несет в себе эхо прошлого, память о трагических событиях и моменты триумфа человеческой мысли.

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Какие же значимые события приходятся на 23 июля? Рассмотрим ключевые аспекты этого дня, чтобы полностью осознать его многогранность и значение для Украины и мира.

Праздник 23 июля

Всемирный день синдрома Шегрена (World Sjogren`s Day)

Всемирный день китов и дельфинов

Какой церковный праздник сегодня

23 июля православная церковь отмечает день чествования Почаевской иконы Божьей Матери — одной из самых почитаемых святынь не только в Украине, но и во всем православном мире. Икона более 400 лет находится в Почаевской Лавре, где стала источником многочисленных чудес, о которых свидетельствуют записи в монастырских книгах.

Празднование этой даты установлено в память об удивительном спасении Лавры от турецко-татарского нашествия в 1675 году. По преданию, во время осады обители, после горячей молитвы монахов, над храмом появилась Божья Матерь с ангелами, что заставило врагов в панике бежать. Даже во время пребывания Лавры в руках униатов, икона продолжала творить многочисленные чудеса, изменившие судьбы многих людей.

С возвращением Почаева к православию, началось еженедельное чтение акафиста перед святым образом. История иконы тесно связана с глубокой верой, духовным обновлением и исцелением — как телесным, так и душевным. И по сей день она остается источником надежды и благодати для тысяч паломников, которые приходят с молитвой к Пресвятой Богородице.

Исторические события 23 июля

971 — Киевская Русь и Византийская империя заключили мирный договор.

1093 — половцы разбили русское войско Святополка в битве на реке Желянь.

1711 — подписан Прутский договор, по которому Московское царство возвращало Османской империи Азов и брало обязательство разрушить крепость.

1840 — Великобритания объявила, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляемой территории.

1840 — во время Кавказской войны вблизи реки Валерик российские войска заняли Малую Чечню.

1873 — французский художник Гюстав Курбе (Gustave Courbet) перешел границу Швейцарии, навсегда покинув Родину. Таким образом он избежал штрафа в 323 тыс. франков золотом за демонтаж Вандомской колонны в дни Парижской Коммуны.

1888 — в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

1901 — немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы.

1908 — восстановление конституции в Османской империи.

1913 — Австро-Венгрия предъявила ультиматум Королевству Сербия, что затем привело к началу Первой Мировой войны.

1918 — Омское правительство провозгласило независимость Сибири, отмену всех большевистских законов, восстановление помещичьей собственности на землю.

1936 — создан Институт истории Украины АН УССР.

1951 — в Рокенкорте (Французская республика) открыта штаб-квартира НАТО.

1966 — запустили первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

1974 — свергнута диктатура "черных полковников" в Греции.

1975 — Канада закрыла свои атлантические порты для иностранных рыболовных кораблей.

1979 — духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь.1980 — запуск космического корабля Союз-37, в составе экипажа которого в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан.

1982 — принято решение о полном запрете вылова китов в коммерческих целях.

1990 — Леонид Кравчук избран председателем Верховного Совета УССР.

Именинники 23 июля

Антоний, Феодосий, Евфросиния, Кирилл, Любовь.

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