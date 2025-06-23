Какой праздник отмечают 23 июня: все об этом дне: все об этом дне

23 июня — это дата, которая ежегодно отмечается многообразием событий, охватывающих религиозные, профессиональные, международные и исторические аспекты. Этот день является свидетельством многогранности человеческой деятельности и ее влияния на мир.

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От чествования памяти святых до выдающихся политических решений и спортивных достижений, 23 июня насыщено событиями, которые заслуживают внимания. Именно поэтому важно знать, какие праздники и исторические моменты приходятся на эту дату, чтобы глубже понимать ее значение.

Какой праздник 23 июня

День государственной службы в Украине

Всемирный день информаторов

День печатной машинки

Международный день распространения информации о синдроме Драве

Канун Ивана Купала

Международный Олимпийский день

День государственной службы ООН

Международный день вдов

Международный день женщин в инженерии

Какой церковный праздник 23 июня

Церковь восточного обряда чтит память святой мученицы Агриппины, которая жила в III веке в Риме. С детства она решила посвятить жизнь Богу, отказавшись от брака и избрав путь целомудрия и молитвы.

Во время преследований христиан при императоре Валериане І ее жестоко пытали: били палками, сломали кости и заковали в кандалы, но ангел Господень чудесно освободил ее. Агриппина умерла в муках за веру во Христа, а ее тело было тайно перенесено на Сицилию, где стало источником многочисленных исцелений. Святая считается покровительницей Сицилии и защитницей больных, особенно прокаженных. Впоследствии ее почитание распространилось в Византии, а в XI веке мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

Исторические события 23 июня

1266 — Битва при Трапани.

1314 — Битва при Беннокберне.

1757 — Битва при Плесси.

1760 — Битва при Ландесхуте.

1868 — Кристофер Шоулз из штата Висконсин получил патент на печатную машинку.

1888 — в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1917 — на II Всеукраинском военном съезде в Киеве был провозглашен I Универсал Украинской Центральной Рады.

1940 — французский генерал Шарль де Голль объявил о создании в Лондоне Французского национального комитета.

1941 — началась крупнейшая в истории танковая битва — между немецкими и советскими войсками в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды (завершилась 29 июня).

1961 — вступил в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики.

1987 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 м 3 см.

1990 — началось возвращение крымских татар на Родину.

2001 — начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину.

2016 — на референдуме о членстве Великобритании в ЕС большинство его участников (52 % при явке 72 %) проголосовали за выход Объединенного Королевства из Евросоюза ("Брексит").

2022 — Европейский Совет официально предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Грузия статус кандидата не получила.

Именинники 23 июня

Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в 2025 году отмечается День украинской государственности.

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