Какой праздник отмечают 23 марта в Украине и мире: события этого дня

23 марта отмечается несколько важных праздников как в церковном, так и в светском календаре. Этот день имеет особое значение для христиан, ведь приходится на Крестопоклонное воскресенье, третье воскресенье Великого поста. Также чтят память преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона Киево-Печерского и их учеников.

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Кроме религиозных событий 23 марта отмечаются также Всемирный день метеоролога, День медведя и День атеиста. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 марта

Крестопоклонное воскресенье

Это особый день Великого поста, когда в храмах выносят крест для поклонения. Верующие чтят Животворящий Крест Господень, что символизирует силу веры и напоминает о жертве Иисуса Христа. Крестопоклонное воскресенье отмечается для ободрения соблюдающих пост и укрепления их в духовном пути.

Преподобномученик Никон Сицилийский и его ученики

Преподобномученик Никон жил в III веке и был воином в римском войске. Он принял христианство и стал епископом в Сицилии. За свою веру он подвергся гонениям и принял мученическую смерть вместе со своими учениками.

Преподобный Никон, игумен Киево-Печерский

Святой Никон Киево-Печерский был монахом и наставником Киево-Печерской Лавры. Он известен как один из духовных просветителей Киевской Руси, способствовавший распространению христианства и монастырской жизни.

Всемирный день метеоролога

23 марта отмечается Всемирный день метеоролога. Это профессиональный праздник синоптиков и ученых, исследующих атмосферу, погоду и климатические изменения. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1950 году была основана Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая координирует исследования в сфере прогнозирования погоды и климатологии.

Всемирный день медведя

В этот день почитают одно из величайших животных планеты – медведя. Это символ дикой природы и экосистем, нуждающихся в сохранении. День медведя призван обратить внимание на проблемы исчезновения популяций этого хищника, в частности бурого и белого медведя, из-за климатических изменений и уничтожения природной среды.

День атеиста

Это неофициальный праздник, который отмечают люди, не исповедующие религию. Он направлен на утверждение свободы совести и убеждений, а также привлекает внимание к важности научного подхода к познанию мира.

Исторические события 23 марта

1568 – Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключили мирный трактат в Лонжимо, закончилась вторая французская религиозная война.

1876 – электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1891 – в Великобритании впервые использована сетка для футбольных ворот.

1903 – братья Райт подали патентную заявку на "летательную машину", удовлетворенную 22 мая 1906 года.

1906 – в Российской империи разрешили свободное переселение крестьян.

1919 – в Милане журналист Бенито Муссолини провел учредительное собрание новой политической партии "Итальянский союз борьбы" (итал. Fasci italiani di combattimento) и принял титул дуче. Этот день считается днем рождения итальянского фашизма.

1933 – на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра "Крола" 441 голосом "за" против 84 "против" принят закон "О ликвидации бедственного положения народа и государства". Гитлер получил чрезвычайные возможности диктатора.

1935 – президент США Франклин Рузвельт подписал Конституцию Филиппин. Республика Филиппины получила статус автономии в США.

1939 – Венгрия напала на Словакию, что оказало влияние на границы современной Украины.

1950 – основана Всемирная метеорологическая организация. Эту дату отмечают как Всемирный метеорологический день.

1983 – президент США Рональд Рейган провозгласил "Стратегическую оборонную инициативу" в холодной войне с СССР.

1990 – в ответ на решение о выходе Литовской ССР из СССР в Вильнюс были введены советские танки.

1994 – в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом

1998 – фильм "Титаник" получил 11 "Оскаров".

2001 – орбитальная станция Мир затоплена на кладбище космических кораблей в Тихом океане.

2013 – в результате циклона из Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализовал движение транспорта на улицах. Выпало более 50 см снега. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2021 – авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале.

Кто родился 23 марта

1514 – Лоренцино Медичи, итальянский политик и писатель ("Апология").

1749 – Пьер Симон Лаплас, французский астроном, математик.

1881 – Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года.

1882 – Эмми Нетер, немецкий математик, наиболее известная своим вкладом в абстрактную алгебру и теоретическую физику.

1900 – Эрих Фромм, американский психоаналитик, философ, лидер неофрейдзима ("Бегство от свободы").

1908 – Архип Люлька, академик, конструктор авиационных двигателей.

1912 – Вернер фон Браун, немецкий и американский конструктор, основатель ракетостроения.

1921 – Дональд Кэмпбелл, британский гонщик, неоднократно устанавливал рекорды скорости на суше и воде. Погиб во время очередной попытки установить рекорд скорости на воде.

1956 – Жозе Мануэл Баррозу, премьер-министр Португалии (2002–2004), глава Европейской Комиссии (2004–2014).

В этот день умерли:

1842 – Фредерик Стендаль, французский писатель, автор романа "Красное и черное".

1884 – Иван Кулжинский, украинский педагог, писатель, историк, этнограф.

1946 – Гилберт Ньютон Льюис, американский физик и химик.

1992 – Фридрих Гаек, австрийский экономист, нобелевский лауреат.

2011 – Элизабет Тейлор, англо-американская актриса.

2015 – Ли Куан Ю, государственный деятель, один из создателей сингапурского "экономического чуда".

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