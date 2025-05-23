Какой праздник отмечают 23 мая в Украине: события этого дня

23 мая украинцы чествуют День Героев, отмечают День морской пехоты, а по церковному календарю вспоминают преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. Кроме того, 23 мая в мире празднуют Всемирный день черепах, что побуждает к защите и сохранению этих древних и уязвимых существ.

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Именины 23 мая празднуют Михаилы, Леонтии и Ефросинии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 мая

День Героев

День Героев Украины это неофициальный, но глубоко почитаемый патриотический праздник, который отмечается ежегодно 23 мая. Это день памяти всех борцов, которые в разные эпохи боролись за свободу Украины, от сечевых стрельцов и воинов УПА до современных героев, которые защищают страну на фронте полномасштабной войны с Россией.

Дата приурочена ко дню гибели Евгения Коновальца – полковника Армии УНР и председателя Провода ОУН, которого 23 мая 1938 года в Роттердаме убил агент советских спецслужб. Именно этот символический день был выбран украинскими патриотами еще в 1940-х годах для чествования героев нации.

День морской пехоты Украины

Ежегодно 23 мая в Украине также отмечается День морской пехоты Вооруженных Сил Украины. Морские пехотинцы участвуют в самых сложных операциях на суше и море, в частности в зонах боевых действий с первых дней российской агрессии.

Дата выбрана в честь первого упоминания об украинских морских пехотинцах в 1918 году, когда подразделения УНР выполняли боевые задачи в составе флота. Сегодня этот праздник отмечают с особым уважением: черно-зеленые береты стали символом отваги, стойкости и братства.

Церковный календарь

23 мая в православном календаре – день преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского. Он жил в IX веке, подвергся преследованиям во время иконоборчества в Византии и был сослан за поддержку почитания икон. Михаил стал символом верности и стойкости во времена духовных испытаний.

Его называют "исповедником" – это почетный титул для христиан, которые подверглись преследованиям за веру, но не отреклись от нее. В богослужебных текстах этот день является днем молитвы за укрепление в вере, за выдержку во времена испытаний и за дар духовного различения.

Всемирный день черепах

23 мая в мире также отмечают Всемирный день черепах (World Turtle Day) – инициативу, основанную в 2000 году американской организацией American Tortoise Rescue. Этот праздник призван привлечь внимание к защите черепах и среды их обитания.

Черепахи являются одним из древнейших видов на планете, но многие их популяции находятся под угрозой из-за уничтожения природной среды, браконьерства, загрязнения водоёмов и климатических изменений.

Исторические события 23 мая

1430 – в битве при Компьене бургундцы взяли в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продали англичанам.

1846 – мексиканско–американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявил войну Соединенным Штатам.

1877 – провозглашена полная независимость Румынии от Османской империи.

1927 – В городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреляли машину, в которой были Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.

1938 – убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым.

1949 – в Бонне провозглашено создание Федеративной Республики Германия.

1995 – выпущена первая версия языка программирования Java.

2006 – Сербия признала результаты референдума о суверенитете Черногории.

2008 – открыта 46 станция Киевского метрополитена – "Красный хутор".

2015 – по меньшей мере 30 человек погибли в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.

2021 – белорусские спецслужбы принудительно посадили Boeing 737, на котором был Роман Протасевич.

Кто родился 23 мая

1707 – Карл Линней, шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации растительного и животного мира, первый президент Шведской АН († 1778).

1790 – Жюль Дюмон–Дюрвиль, французский мореплаватель, океанограф, исследователь южной части Тихого океана и Антарктики. Разыскал место гибели знаменитого мореплавателя Жана–Франсуа Гало де Лаперуза.

1891 – Пер Лагерквист, шведский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1951 год.

1908 – Джон Бардин, американский физик, изобретатель транзистора. Единственный в мире ученый, дважды удостоенный Нобелевской премии по физике: в 1956 году и в 1972 году.

1917 – Эдвард Лоренц, американский математик и метеоролог, один из создателей теории хаоса.

1921 – Григорий Чухрай, украинский кинорежиссер, сценарист.

1960 – Василий Шуляр, украинский ученый, доктор педагогических наук.

В этот день умерли:

1173 – Ефросиния Полоцкая, полоцкая княжна; причислена к лику святых.

1906 – Генрик Ибсен, норвежский драматург и поэт, основатель европейской "новой драмы" ("Пер Гюнт", "Кукольный дом").

1920 – Георгий Нарбут, украинский художник–график, иллюстратор, автор "Украинской азбуки" (1917) и первых украинских государственных знаков (банкнот и почтовых марок).

1938 – Евгений Коновалец, председатель провода украинских националистов (с 1927), убит агентом НКВД.

2015 – Джон Форбс Нэш, американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года.

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