Какой праздник отмечают 24 апреля: все об этом дне

24 апреля православные верующие чтят память святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов. Именины сегодня празднуют Иваны, Николая, Прохоры, Петры, Ефимы и Иаковы.

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В мире отмечается День помощи животным, День крика, Международный день многосторонности и дипломатии ради мира и Международный день солидарности молодежи. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 апреля

Православный календарь

По православному календарю, 24 апреля чтят память святого мученика Саввы Стратилата – воина-христианина, погибшего за веру в IV веке вместе с 70 собратьями.

Савва был римским военачальником, принявшим христианство во времена гонений. Вместе с воинами, также уверовавшими, открыто признал веру во Христа. Все они были схвачены и после жестоких пыток казнены – по преданию, утоплены в реке. Этот день в церковной традиции почитается как символ отваги, духовной силы, верности убеждениям и братскому единству.

День помощи животным

24 апреля также отмечают Международный день помощи животным – дата, призванная напомнить об ответственном отношении к братьям нашим меньшим.

В этот день проводятся:

акции в поддержку приютов,

кампании по стерилизации и вакцинации животных,

образовательные мероприятия о гуманном отношении к животным.

День крика

Звучит необычно, но День крика (Scream Day) – еще одно событие, отмечаемое 25 апреля. Это неформальный праздник, призывающий людей освободить эмоции, избавиться от стресса и напряжения, позволить себе быть услышанными. В некоторых странах даже организуют флешмобы – коллективные возгласы, обладающие терапевтическим эффектом.

Международный день многосторонности и дипломатии ради мира

Провозглашенный ООН, этот день имеет целью поддержать международное сотрудничество, подчеркнуть важность диалога между государствами, подчеркнуть роль дипломатии в сохранении мира.

Международный день солидарности молодежи

Этот праздник призывает поддерживать активность молодых людей в социальной, политической и экологической жизни, способствовать развитию лидерского потенциала новых поколений, поднимать важные темы, беспокоящие молодежь.

Исторические события 24 апреля

1846 – началась американо-мексиканская война.

1898 – Испания объявила войну США, отбросив ультиматум вывести свои войска из Кубы.

1916 – начало "Пасхального восстания" ирландцев против британского владычества.

1920 – правительства Польши и УНР заключили соглашение о военной помощи.

1926 – подписан советско-германский договор о дружбе и нейтралитете.

1962 – в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое – телесигнал из Калифорнии был передан через первый экспериментальный телеспутник Eco-1 и принят в Массачусетсе.

1965 – в Армении впервые отметили День памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915–1923 гг.

1981 – представлен первый персональный компьютер IBM.

1981 – США отменили эмбарго на поставки зерна в СССР.

1984 – в Сан-Франциско компания Apple анонсировала свой портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан.

1986 – затонул филиппинский паром "Дона Жозефина", 194 человека погибли.

1990 – на орбиту Земли был доставлен телескоп Габбла.

1992 – создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория).

2000 – в районе мыса Тарханкут противокорабельная крылатая ракета, запущенная с российской береговой установки, попала в украинский теплоход "Павел Верещагин", оказавшийся в зоне боевых стрельб Черноморского флота.

2000 – технологический сбой на ядерном реакторе в Японии.

2004 – Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

2005 – в YouTube было опубликовано первое видео под названием "Я в зоопарке".

2006 – совершены террористические акты в египетском курорте Дахаб.

Кто родился 24 апреля

1620 – Джон Гронт, английский статистик, основатель демографии.

1743 – Эдмунд Картрайт, английский изобретатель механического ткацкого станка.

1817 – Жан Шарль де Мариньяк (ум. 1894), швейцарский химик, открыватель и тербию.

1845 – Карл Шпиттелер (ум. 1924), швейцарский писатель, романист, эссеист, лауреат Нобелевской премии 1919 года.

1880 – Гидеон Сундбек, изобретатель молнии.

1942 – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса.

1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер. После работы у Пьера Кардена (Pierre Cardin) создал в 1978 году свою первую коллекцию.

1982 – Келли Кларксон, американская поп-рок певица, победительница первого сезона "American Idol".

В этот день умерли:

1744 – Андерс Цельсий, шведский астроном, известный как разработчик температурной шкалы – он взял 624 – Меллит, первый епископ Лондона, третий архиепископ Кентерберийский, основатель собора св. Павла в Лондоне.

1731 – Даниель Дефо, английский писатель и публицист, известный как автор "Робинзона Крузо".

2004 – Эсте Лаудер (Жозефин Эстер Ментцер, *1908), американка, глава косметической фирмы.

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