Какой праздник отмечают 24 июня: все об этом дне: все об этом дне

24 июня – день, сочетающий глубокую духовную традицию с элементами фольклора и сказки. В церковном календаре дата посвящена одному из самых почитаемых святых христианства – Иоанну Крестителю.

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А в неофициальном, международном культурном календаре отмечают Международный день фей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 июня

Рождество Иоанна Крестителя

Православная церковь 24 июня (по новоюлианскому календарю) чтит Рождество честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из немногих святых, в отношении которых празднуется не только день мученичества (усекновение головы), но и день рождения.

Иоанн Креститель был предшественником Иисуса Христа, пророком, который крестил Господа в водах Иордана. По библейскому рассказу, его рождение было чудом: родители – Захария и Елисавета – уже были преклонного возраста, но по велению Божьему им родился сын, который должен был приготовить народ к приходу Спасителя.

В этот день в храмах совершаются торжественные литургии, верующие молятся о духовном обновлении, очищении, смирении и покаянии. Также Иоанна Предтечу считают покровителем детей, младенцев и крестных родителей.

Народные традиции

24 июня часто связывают с языческими традициями летнего солнцестояния, которые впоследствии трансформировались в празднование Ивана Купала (в православии эта дата приходится на 7 июля по новому стилю, то есть 24 июня по юлианскому календарю). Поэтому в народном воображении образ Ивана Крестителя часто переплетается с образами огня, воды, трав, очищения и магии природы.

Международный день фей

Кроме религиозной составляющей, 24 июня имеет и сказочный подтекст – Международный день фей (International Fairy Day). Этот неофициальный праздник возник как способ отдать должное волшебным существам из мифологий, легенд и детских сказок.

Празднование этого дня особенно популярно среди ценителей фэнтези, авторов художественной литературы, художников и поклонников эстетики природы. Устраивают тематические фестивали, выставки, фотосессии и читают сказки о волшебном мире.

Знаменательные исторические события 24 июня

1497 – первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки: исследователь Джон Кабо (итальянец по происхождению Джованни Кабото) высадился на территории, известной ныне как Ньюфаундленд, и провозгласил её собственностью английского короля Генриха VII

1793 – Французский Конвент принял первую республиканскую конституцию, которая провозглашала верховенство власти народа.

1894 – на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принято решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1917 – в Киеве на полностью заполненной Софийской площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне

1947 – впервые официально сообщили об НЛО.

1948 – по приказу Сталина СССР начал блокаду Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2,5 миллиона человек.

2023 – в России закончился мятеж ЧВК "Вагнер".

Кто родился 24 июня

1838 – Ян Матейко, польский художник.

1860 – Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп.

1911 – Эрнесто Сабато, аргентинский писатель, физик, художник и правозащитник.

1932 – Дэвид Мактаггарт, основатель организации "Гринпис".

1987 – Лионель Месси, игрок сборной Аргентины по футболу, лучший футболист мира 2009-2012, 2015, 2019 гг.

1988 – Павел Чайка, военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант, полный кавалер ордена "За мужество".

В этот день умерли:

79 – Веспасиан, римский император, основатель династии Флавиев, один из самых деятельных и успешных принцепсов I века.

1989 – Евгений Кирилюк, украинский литературовед, академик Национальной академии наук Украины.

2008 – Леонид Гурвич, американский экономист, Нобелевский лауреат 2007 года.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на июль.

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