Какой праздник отмечают 24 июня: все об этом дне: все об этом дне
24 июня – день, сочетающий глубокую духовную традицию с элементами фольклора и сказки. В церковном календаре дата посвящена одному из самых почитаемых святых христианства – Иоанну Крестителю.
А в неофициальном, международном культурном календаре отмечают Международный день фей. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 24 июня
Рождество Иоанна Крестителя
Православная церковь 24 июня (по новоюлианскому календарю) чтит Рождество честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это один из немногих святых, в отношении которых празднуется не только день мученичества (усекновение головы), но и день рождения.
Иоанн Креститель был предшественником Иисуса Христа, пророком, который крестил Господа в водах Иордана. По библейскому рассказу, его рождение было чудом: родители – Захария и Елисавета – уже были преклонного возраста, но по велению Божьему им родился сын, который должен был приготовить народ к приходу Спасителя.
В этот день в храмах совершаются торжественные литургии, верующие молятся о духовном обновлении, очищении, смирении и покаянии. Также Иоанна Предтечу считают покровителем детей, младенцев и крестных родителей.
Народные традиции
24 июня часто связывают с языческими традициями летнего солнцестояния, которые впоследствии трансформировались в празднование Ивана Купала (в православии эта дата приходится на 7 июля по новому стилю, то есть 24 июня по юлианскому календарю). Поэтому в народном воображении образ Ивана Крестителя часто переплетается с образами огня, воды, трав, очищения и магии природы.
Международный день фей
Кроме религиозной составляющей, 24 июня имеет и сказочный подтекст – Международный день фей (International Fairy Day). Этот неофициальный праздник возник как способ отдать должное волшебным существам из мифологий, легенд и детских сказок.
Празднование этого дня особенно популярно среди ценителей фэнтези, авторов художественной литературы, художников и поклонников эстетики природы. Устраивают тематические фестивали, выставки, фотосессии и читают сказки о волшебном мире.
Знаменательные исторические события 24 июня
- 1497 – первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки: исследователь Джон Кабо (итальянец по происхождению Джованни Кабото) высадился на территории, известной ныне как Ньюфаундленд, и провозгласил её собственностью английского короля Генриха VII
- 1793 – Французский Конвент принял первую республиканскую конституцию, которая провозглашала верховенство власти народа.
- 1894 – на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принято решение об образовании Международного Олимпийского комитета и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.
- 1917 – в Киеве на полностью заполненной Софийской площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне
- 1947 – впервые официально сообщили об НЛО.
- 1948 – по приказу Сталина СССР начал блокаду Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2,5 миллиона человек.
- 2023 – в России закончился мятеж ЧВК "Вагнер".
Кто родился 24 июня
- 1838 – Ян Матейко, польский художник.
- 1860 – Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп.
- 1911 – Эрнесто Сабато, аргентинский писатель, физик, художник и правозащитник.
- 1932 – Дэвид Мактаггарт, основатель организации "Гринпис".
- 1987 – Лионель Месси, игрок сборной Аргентины по футболу, лучший футболист мира 2009-2012, 2015, 2019 гг.
- 1988 – Павел Чайка, военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант, полный кавалер ордена "За мужество".
В этот день умерли:
- 79 – Веспасиан, римский император, основатель династии Флавиев, один из самых деятельных и успешных принцепсов I века.
- 1989 – Евгений Кирилюк, украинский литературовед, академик Национальной академии наук Украины.
- 2008 – Леонид Гурвич, американский экономист, Нобелевский лауреат 2007 года.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на июль.
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