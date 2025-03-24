Какой праздник отмечают 24 марта: все об этом дне
24 марта – это особая дата, объединяющая в себе религиозные, социальные и международные события. Верующие вспоминают святых, которые оставили значительный след в христианской традиции, а также готовятся к великому празднику Благовещения.
24 марта имеет и глобальное значение, ведь в этот день мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Кроме того, в Украине этот день посвящен фтизиатрам – врачам, помогающим бороться с туберкулезом. 24 марта можно отметить с легкостью и дружеским настроением, ведь существует еще и День соседа по квартире. Это хороший повод проявить доброжелательность и укрепить хорошие отношения с теми, кто живет рядом. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 24 марта
Православные праздники
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
В христианской традиции 24 марта является преддверием одного из величайших праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 25 марта. Это день подготовки к великому празднику, когда верующие вспоминают благую весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии о рождении Спасителя. В церквях проходят богослужения, а верующие готовятся к торжественному празднованию.
День памяти преподобного Захарии
Преподобный Захария – известный монах-аскет, живший в IV веке. Его почитают за смирение, веру и благочестивую жизнь. Верующие в этот день вспоминают его подвиги и молятся о духовном укреплении.
День святителя Артемона, епископа Солунского
Святитель Артемон жил в III веке и прославился своей проповеднической деятельностью. Он распространял христианское учение в Греции, помогал нуждающимся и призывал к любви и милосердию.
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Этот день отмечают по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблеме туберкулеза и необходимости его профилактики. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии бактерии Mycobacterium tuberculosis, которая является возбудителем этой опасной болезни. С этого времени борьба с туберкулезом стала важной медицинской миссией.
В Украине и мире в этот день проводятся информационные кампании, бесплатные медицинские обследования и лекции о методах профилактики и лечения заболевания. Символом борьбы с туберкулезом является белая ромашка – знак чистых легких.
День фтизиатра в Украине
Фтизиатрия – это раздел медицины, занимающийся лечением и профилактикой туберкулеза. Украинские врачи-фтизиатры ежедневно ведут борьбу за здоровье нации, помогая больным преодолеть опасный недуг. 24 марта – это возможность поблагодарить их за их важный труд и осознать важность регулярных медицинских обследований.
День соседа по квартире
Веселый неофициальный праздник, призванный напомнить о важности дружеских отношений между соседями. Этот день – прекрасная возможность поблагодарить своего соседа, пригласить его на чай или просто провести вместе время в приятном разговоре. Ведь хорошие соседские отношения делают жизнь более комфортной и приятной.
Исторические события 24 марта
- 1084 – немецкий король Генрих IV захватил Рим.
- 1603 – со смертью английской королевы Елизаветы троны Английского и Шотландского королевств объединены.
- 1654 – подписаны мартовские статьи Богдана Хмельницкого с московским царем Алексеем Михайловичем.
- 1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.
- 1882 – немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, палочку Коха.
- 1898 – в Америке продали первый автомобиль – модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.
- 1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.
- 1933 – закон Рейхстага отменил гражданские свободы и передал чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру.
- 1989 – во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.
- 1989 – в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.
- 2022 – президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" 4 городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.
Кто родился 24 марта
- 1494 – Георгиус Агрикола, немецкий ученый эпохи Возрождения, философ, автор первой европейской горно-металлургической энциклопедии.
- 1693 – Джон Гаррисон, английский изобретатель, часовщик-самоучка, известный как изобретатель морского хронометра.
- 1733 – Джозеф Пристли, английский естествоиспытатель, философ, химик, открывший кислород и углекислый газ.
- 1874 – Гарри Гудини, венгерский иллюзионист.
- 1884 – Петер Дебай, нидерландский физико-химик, лауреат Нобелевской премии.
- 1926 – Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, теоретик театра, художник. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1997).
- 1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы ТиК.
- 1986 – Ярослав Литвин, украинская писательница.
В этот день умерли:
- 1603 – Елизавета I Английский, королева Англии.
- 1776 – Джон Гаррисон, английский изобретатель, часовщик-самоучка, известный как изобретатель морского хронометра.
- 1882 – Генри Лонгфелло, американский поэт. Автор "Песни о Гайавате" и других поэм и стихов.
- 1905 – Жюль Верн, французский писатель.
- 1934 – Борис Срезневский, метеоролог и климатолог, организатор метеорологической службы в Украине.
- 1968 – Алис Ги-Бланше, французский кинематографист, первая в истории женщина-кинорежиссер и продюсер.
- 1976 – Бернард Монтгомери, британский фельдмаршал.
- 2016 – Анатолий Авдиевский, украинский хоровой дирижер, композитор, педагог, руководитель хора имени Григория Веревки, Герой Украины.
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