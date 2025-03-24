Какой праздник отмечают 24 марта: все об этом дне

24 марта – это особая дата, объединяющая в себе религиозные, социальные и международные события. Верующие вспоминают святых, которые оставили значительный след в христианской традиции, а также готовятся к великому празднику Благовещения.

Видео дня

24 марта имеет и глобальное значение, ведь в этот день мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Кроме того, в Украине этот день посвящен фтизиатрам – врачам, помогающим бороться с туберкулезом. 24 марта можно отметить с легкостью и дружеским настроением, ведь существует еще и День соседа по квартире. Это хороший повод проявить доброжелательность и укрепить хорошие отношения с теми, кто живет рядом. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 марта

Православные праздники

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

В христианской традиции 24 марта является преддверием одного из величайших праздников – Благовещения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 25 марта. Это день подготовки к великому празднику, когда верующие вспоминают благую весть, которую архангел Гавриил принес Деве Марии о рождении Спасителя. В церквях проходят богослужения, а верующие готовятся к торжественному празднованию.

День памяти преподобного Захарии

Преподобный Захария – известный монах-аскет, живший в IV веке. Его почитают за смирение, веру и благочестивую жизнь. Верующие в этот день вспоминают его подвиги и молятся о духовном укреплении.

День святителя Артемона, епископа Солунского

Святитель Артемон жил в III веке и прославился своей проповеднической деятельностью. Он распространял христианское учение в Греции, помогал нуждающимся и призывал к любви и милосердию.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Этот день отмечают по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблеме туберкулеза и необходимости его профилактики. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии бактерии Mycobacterium tuberculosis, которая является возбудителем этой опасной болезни. С этого времени борьба с туберкулезом стала важной медицинской миссией.

В Украине и мире в этот день проводятся информационные кампании, бесплатные медицинские обследования и лекции о методах профилактики и лечения заболевания. Символом борьбы с туберкулезом является белая ромашка – знак чистых легких.

День фтизиатра в Украине

Фтизиатрия – это раздел медицины, занимающийся лечением и профилактикой туберкулеза. Украинские врачи-фтизиатры ежедневно ведут борьбу за здоровье нации, помогая больным преодолеть опасный недуг. 24 марта – это возможность поблагодарить их за их важный труд и осознать важность регулярных медицинских обследований.

День соседа по квартире

Веселый неофициальный праздник, призванный напомнить о важности дружеских отношений между соседями. Этот день – прекрасная возможность поблагодарить своего соседа, пригласить его на чай или просто провести вместе время в приятном разговоре. Ведь хорошие соседские отношения делают жизнь более комфортной и приятной.

Исторические события 24 марта

1084 – немецкий король Генрих IV захватил Рим.

1603 – со смертью английской королевы Елизаветы троны Английского и Шотландского королевств объединены.

1654 – подписаны мартовские статьи Богдана Хмельницкого с московским царем Алексеем Михайловичем.

1802 – английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз.

1882 – немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, палочку Коха.

1898 – в Америке продали первый автомобиль – модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.

1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.

1933 – закон Рейхстага отменил гражданские свободы и передал чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру.

1989 – во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.

1989 – в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.

2022 – президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" 4 городам: Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Кто родился 24 марта

1494 – Георгиус Агрикола, немецкий ученый эпохи Возрождения, философ, автор первой европейской горно-металлургической энциклопедии.

1693 – Джон Гаррисон, английский изобретатель, часовщик-самоучка, известный как изобретатель морского хронометра.

1733 – Джозеф Пристли, английский естествоиспытатель, философ, химик, открывший кислород и углекислый газ.

1874 – Гарри Гудини, венгерский иллюзионист.

1884 – Петер Дебай, нидерландский физико-химик, лауреат Нобелевской премии.

1926 – Дарио Фо, итальянский драматург, режиссер, теоретик театра, художник. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1997).

1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы ТиК.

1986 – Ярослав Литвин, украинская писательница.

В этот день умерли:

1603 – Елизавета I Английский, королева Англии.

1776 – Джон Гаррисон, английский изобретатель, часовщик-самоучка, известный как изобретатель морского хронометра.

1882 – Генри Лонгфелло, американский поэт. Автор "Песни о Гайавате" и других поэм и стихов.

1905 – Жюль Верн, французский писатель.

1934 – Борис Срезневский, метеоролог и климатолог, организатор метеорологической службы в Украине.

1968 – Алис Ги-Бланше, французский кинематографист, первая в истории женщина-кинорежиссер и продюсер.

1976 – Бернард Монтгомери, британский фельдмаршал.

2016 – Анатолий Авдиевский, украинский хоровой дирижер, композитор, педагог, руководитель хора имени Григория Веревки, Герой Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году отмечают День Владимира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.