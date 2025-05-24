Какой праздник отмечают 24 мая: все об этом дне

24 мая верующие почитают преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Именины празднуют Александры, Михаилы, Кириллы, Константины, Алексеи, Иосифы, Ростиславы.

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В мире отмечают Всемирный день распространения информации о шизофрении, а в Украине – День славянской письменности и культуры. OBOZ.UA

Какие праздники отмечают 24 мая

В церковном календаре 24 мая – день памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Святой Симеон жил в VI веке близ Антиохии (современная Сирия) и продолжил традицию "столпничества" – особого вида подвижничества, который заключался в том, что монах "жил" на узком столбе или колонне, постоянно пребывая в молитве. Симеон провел годы своей жизни в уединении на вершине столба на горе, получившей название Дивная гора. Его почитают как пример глубокой веры, аскетизма и непрерывного духовного подвига.

В христианской традиции столпники являются символом преданности Богу, полного отречения от мира и постоянной молитвы за людей.

День славянской письменности и культуры

В Украине 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры – праздник, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, создателям первой славянской азбуки – глаголицы.

Братья из Солуни (современная Греция) были миссионерами и просветителями, которые в IX веке перевели Священное Писание и другие богослужебные книги на старославянский язык. Их деятельность стала основой для развития письменности многих славянских народов, включая украинцев.

Международный день диадемы

Хотя этот праздник имеет скорее развлекательный и культурный характер, Международный день диадемы ежегодно вызывает интерес в мире моды, ювелирного искусства и культурологии.

Диадема – декоративное украшение для головы, символ власти, элегантности и торжественности. В истории она была неотъемлемым атрибутом королев, императриц и невест. В наше время ее образ активно используется в поп-культуре, кинематографе, конкурсах красоты и свадебной моде.

Всемирный день распространения информации о шизофрении

Ежегодно 24 мая также проводится Всемирный день информирования о шизофрении – психическом расстройстве, которое сопровождается расстройствами мышления, эмоций и восприятия реальности.

Цель этого дня – повысить осведомленность общества, развенчать мифы, уменьшить стигму в отношении людей с психическими расстройствами, а также подчеркнуть важность раннего диагностирования и поддержки.

Шизофрения – не приговор, а сложное расстройство, с которым многие люди могут жить полноценной жизнью при условии правильного лечения и поддержки. Общественная информированность и толерантность являются ключевыми для интеграции таких людей в социум.

Исторические события 24 мая

1571 – войска крымского хана Девлет–Герая сожгли Москву – Крымский поход на Москву.

1844 – из Вашингтона в Балтимор отправлена первая телеграмма азбукой Морзе

1940 – Игорь Сикорский совершил первый успешный полет на однороторном вертолете.

1956 – в Лугано прошел первый конкурс песни Евровидение, в котором участвовали 14 представителей семи стран Европы.

1993 – Эритрея получила независимость от Эфиопии.

1999 – в результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке погибли 39 человек.

2014 – в Эгейском море между Грецией и Турцией произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали 324 человека.

2018 – открыт Новый Бескидский тоннель.

2019 – премьер–министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии, которая вступила в силу 7 июня.

2023 – Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.

Кто родился 24 мая

827 – Кирилл, православный святой, отец славянской письменности.

1686 – Даниэль Габриэль Фаренгейт, польско–немецкий химик и физик.

1693 – Георг Доннер, австрийский скульптор.

1743 – Жан–Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев, идеолог террора.

1819 – Виктория, королева Великобритании с 1837 по 1901 год.

1881 – Александр Богомолец, украинский патофизиолог, президент Академии наук Украины (1930–46 г.)

1912 – Михаил Стельмах, украинский писатель, драматург, педагог, фольклорист.

1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт, композитор.

1963 – Майкл Шебон, американский писатель и киносценарист.

1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант.

1969 – Эрленд Лу, норвежский писатель и сценарист.

1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница песенного конкурса "Евровидение–2004" в Стамбуле.

В этот день умерли:

1543 – Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической теории Солнечной системы

1742 – Филипп Орлик, украинский политический, государственный и военный деятель, Гетман Войска Запорожского в изгнании.

1860 – Иосиф Левицкий, украинский греко–католический священник, общественно–культурный деятель, автор грамматики украинского языка.

2007 – Юрий Пьядик, украинский литературовед, искусствовед, библиограф.

2023 – Тина Тернер, американская певица.

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