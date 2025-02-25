Какой праздник отмечают 25 февраля в Украине: все об этом дне

25 февраля православные верующие чтят память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Именины сегодня празднуют Иваны, Илларионы, Антоны, Евгении, Александры, Тарасы и Федоры.

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В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, а в мире – Всемирный день стерилизации животных, День правильного питания, День памяти жертв коммунистических диктатур в Венгрии, День памяти трагедии советской оккупации в Грузии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 февраля

По новому календарю 25 февраля верующие чтят память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского

Родился святой Тарасий в знатной семье. Получив хорошее образование, он служил при дворе императора Константина VI и его матери Ирины. В 784 году Тарасий был избран на патриарший престол. Он отказался от этого высокого сана, считая себя недостойным, но затем подчинился всеобщей воле. По его настоянию был созван VII Вселенский Собор в Никее в 787 году, на котором было восстановлено почитание святых икон. Святитель Тарасий мудро руководил церковью в течение 22 лет. Он вел суровую аскетическую жизнь, все свое имущество тратил на благотворительность, помогал бедным, сиротам и вдовам. Святой Тарасий скончался в 806 году.

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ отмечается ежегодно 25 февраля. Праздник установлен "…в целях поддержки престижа инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, мобилизации инженерно-технического состава на успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности авиационной техники…" согласно Приказу Минобороны от 19 марта 2010 года.

Всемирный день стерилизации животных (World Spay Day) отмечается в последний вторник февраля. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности стерилизации домашних животных, а также бездомных кошек и собак. Стерилизация помогает предотвратить неконтролируемое размножение, что уменьшает количество бездомных животных на улицах.

25 февраля также отмечают День правильного питания. Это прекрасная возможность напомнить о важности здорового образа жизни, сбалансированного рациона и правильных пищевых привычек. Традиционно диетологи, врачи и эксперты по питанию проводят просветительские мероприятия, рассказывая о пользе полезных продуктов, вредном влиянии фастфуда и важности соблюдения режима питания.

В Венгрии 25 февраля чтят память жертв коммунизма. Венгрия дважды испытала влияние коммунистических идей: первый раз в 1919 году, а затем с 1947 по 1989 годы. Оба периода были отмечены репрессиями, ограничениями свобод и нарушениями прав человека. Первый режим просуществовал недолго, но оставил трагический след в истории страны. После Второй мировой войны Венгрия попала под влияние Советского Союза, что привело к установлению коммунистического режима, который длился более 40 лет.

25 февраля в Грузии – День памяти жертв советской оккупации. 25 февраля 1921 года части Красной армии вошли в Тбилиси, что ознаменовало начало советской оккупации страны. Это событие явилось результатом военного вторжения советской России в Грузию, которое длилось с 11 февраля по 18 марта 1921 года. В результате оккупации Грузия потеряла свою независимость и была включена в состав Советского Союза.

Исторические события 25 февраля

1573 – Иван Федорович основал типографию во Львове.

1791 – Конгрессом утвержден Первый банк США с монопольным общенациональным статусом.

1831 – битва под Гроховом, величайшая во время освободительного Ноябрьского восстания (1830–1831) против Российской империи.

1836 – американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.

1918 – Малый Совет принял законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени.

1928 – лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию.

1940 – состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз".

1956 – на XX съезде КПСС М. С. Хрущев выступил с закрытым докладом "О культе личности и его последствиях", посвященном осуждению культа личности Й. В. Сталина.

1957 – основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга).

1982 г. – Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановил, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах.

1986 – после диктатуры Маркоса Корасон Акино стала первой женщиной-президентом на Филиппинах и во всей Азии.

2010 – в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича.

Кто родился 25 февраля

1778 – Хосе де Сан-Мартин, деятель аргентинской революции, генерал, национальный герой Аргентины и Перу.

1841 – Пьер-Огюст Ренуар, французский художник.

1850 – Владимир Барвинский, украинский писатель, публицист, издатель, общественно-культурный деятель, юрист.

1871 – Леся Украинка, украинская поэтесса, переводчица, культурная деятельница.

1873 – Энрико Карузо, итальянский оперный певец.

1887 – Лесь Курбас, украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра.

1905 – Павел Вирский, украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины.

1917 – Энтони Берджес, английский писатель.

1932 – Владимир Мельниченко, художник-монументалист, скульптор и график.

1943 – Джордж Гаррисон, английский рок-музыкант, певец, композитор.

1950 – Нил Джордан, американский кинорежиссер и сценарист.

В этот день умерли:

1852 – Томас Мур, ирландский поэт.

1899 – Пол Ройтер, основатель информационного агентства Reuters.

1939 – Василий Данилевский, украинский физиолог, врач-эндокринолог, основатель и директор Органотерапевтического института, один из первых электрофизиологов в Украине.

1950 – Джордж Майнот, американский врач, нобелевский лауреат в области физиологии и медицины.

1954 – Юрий Яновский, украинский писатель, военный журналист, ветеран Армии УНР.

1964 – Александр Архипенко, украинский и американский скульптор, один из основателей кубизма в скульптуре.

1971 – Теодор Сведберг, шведский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии.

1983 – Теннесси Уильямс, американский драматург.

1999 – Гленн Теодор Сиборг, американский физик, лауреат Нобелевской премии по химии 1951 года.

2009 – Филипп Хосе Фармер, американский писатель-фантаст.

2010 – Ярослав Дашкевич, украинский историк.

2023 – Петр Белоусенко, украинский языковед, методист, доктор филологических наук с 1994 года, профессор с 2001 года.

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