Какой праздник отмечают 25 июля: церковный календарь
25 июля по церковному календарю отмечается важный праздник – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Этот день является значимым для православных верующих, поскольку почитается память праведной Анны, которая является примером веры, терпения и надежды.
Кроме религиозного праздника, 25 июля также отмечается ряд других важных событий и международных дней, имеющих как историческое, так и общественное значение.
Какой праздник сегодня
- Международный день здоровья счастья и гипноза
- Всемирный день предотвращения утоплений
- День вина и сыра
- День кулинаров
- Международный день красных туфель
- День системного администратора
- День зубного техника
Церковный праздник 25 июля
25 июля в православном календаре почитают Успение святой праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы. Она является символом материнской веры и терпения, а в народе ее особенно почитают как покровительницу женщин, которые мечтают стать матерями. Святая Анна происходила из священнического рода и была женой праведного Иоакима, с которым долго не могла иметь детей.
В глубокой скорби она искренне молилась к Богу и дала обет посвятить Ему дитя, если оно родится. Ее молитвы были услышаны — Ангел Божий возвестил Анне, что она родит дочь Марию, через Которую придет спасение мира. Мария выросла в храме и стала Матерью Иисуса Христа. Святая праведная Анна отошла к Богу в возрасте 79 лет, задолго до Благовещения Пресвятой Девы.
Исторические события 25 июля
- 326 — римский император Константин Великий впервые отказался почитать языческих идолов.
- 1139 — португальский граф Афонсу I разбил мусульман в битве при Орике.
- 1261 — византийский император Михаил VIII Палеолог без боя занял Константинополь.
- 1536 — Конкистадор Себастьян де Белальказар основал город Сантьяго де Кали.
- 1538 — испанский конкистадор Франциско де Орельяна основал город Гуаякиль.
- 1547 — Генрих II Валуа коронован королем Франции.
- 1567 — Дон Диего де Лосада основал город Сантьяго де Леон де Каракас, столицу Венесуэлы.
- 1587 — японцы запретили иезуитам проповедовать в стране.
- 1687 — Иван Мазепа был избран гетманом Украины (дата по юлианскому календарю).
- 1814 — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза.
- 1909 — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции.
- 1920 — формирование Евгением Петрушевичем в Вене зарубежного правительства ЗУНР.
- 1920 — в бою под Сидоровом войска УНР разгромили большевиков.
- 1937 — Полностью расформирован, как контрреволюционный, ЦК комсомола Украины.
- 1947 — в Праге открылся I Всемирный фестиваль молодежи.
- 1952 — Конгресс США объявил Пуэрто-Рико "государством, добровольно присоединилась".
- 1957 — в Тунисе отменена монархия.
- 1963 — Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой.
- 1978 — В Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.
- 1983 — Завершено строительство трансконтинентального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород длиной 4451 км.
- 1984 — Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, которая вышла в открытый космос.
- 1995 — Сербские войска взяли Жепу в ходе Боснийской войны.
- 2008 — Начало визита Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину.
- 2017 — Националистические силы объявили начало бессрочной акции "Черный список", для ликвидации в Украине коллаборационного бизнеса.
Именинники 25 июля
Александр, Макар, Анна, Ираида.
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