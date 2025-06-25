Какой праздник отмечают 25 июня: церковный календарь

В среду, 25 июня, отмечается День таможенника Украины и День таможенной службы Украины. Эта дата была официально установлена в 2020 году, что подчеркивает важность и признание роли таможенников в жизни страны.

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Таможенная служба играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности и суверенитета государства. Ее работники стоят на страже границ, контролируя перемещение товаров, транспортных средств и лиц. Это помогает не только пополнять государственный бюджет за счет таможенных сборов, но и эффективно противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

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Какой церковный праздник 25 июня

25 июня в православном церковном календаре почитается память святой преподобной мученицы Февронии. Она жила в III веке в Месопотамии, в городе Нисибии (ныне - территория современной Турции), во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Феврония была монахиней в женском монастыре, где с юного возраста отличалась набожностью, кротостью и любовью к Священному Писанию.

Во время гонений язычники схватили святую, пытаясь заставить ее отречься от веры. Она подверглась жестоким пыткам, однако оставалась твердой в своем исповедании Христа. По легенде, ее пытки были настолько страшными, что даже некоторые мучители обратились в христианство, увидев ее стойкость и мужество. В конце концов Февронию казнили, а ее святые мощи стали объектом почитания среди верующих.

Святая Феврония считается покровительницей женщин, монахинь и тех, кто терпит притеснения за веру. В ее день верующие обращаются с молитвами об укреплении духа, терпении и милосердии. Ее подвиг вдохновляет верующих на мужество в испытаниях и сохранение веры в трудные времена.

Исторические события 25 июня

1439 - Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и лишил его власти.

1580 - опубликована "Книга согласия", в которой были изложены основы лютеранства.

1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода - это соединение водорода и кислорода.

1807 - встреча императоров Александра I и Наполеона I на плоту посреди реки Неман положила начало Тильзитскому миру в войне четвертой коалиции

1848 - во время "весны народов" в Галичине по решению Главного русского совета над Львовской ратушей был вывешен сине-желтый флаг.

1857 - вышел сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла".

1863 - сёгун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев.

1872 - в Германской империи запрещена деятельность Ордена иезуитов.

1878 - начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Сербского княжества и Румынии.

1923 - Партиарх Московский и Всея Руси Тихон освобожден из заключения в обмен на признание легитимности им советской власти, осуждение контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями.

1939 - во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко.

1950 - армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война.

1957 - создали игрушку "летающая тарелка".

1991 - Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

1991 - принят Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

Именинники 25 июня

Василий, Яков.

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