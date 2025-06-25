Какой праздник отмечают 25 июня: церковный календарь
В среду, 25 июня, отмечается День таможенника Украины и День таможенной службы Украины. Эта дата была официально установлена в 2020 году, что подчеркивает важность и признание роли таможенников в жизни страны.
Таможенная служба играет ключевую роль в обеспечении экономической безопасности и суверенитета государства. Ее работники стоят на страже границ, контролируя перемещение товаров, транспортных средств и лиц. Это помогает не только пополнять государственный бюджет за счет таможенных сборов, но и эффективно противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.
Какие праздники 25 июня
- Международный день сомообразных
- День цветного телевидения
- Всемирный день витилиго
- Международный день моряка (День мореплавателя)
- Начало Петрова (Петровского) поста
- Мусульманский Новый год
- Всемирный день Beatles
Какой церковный праздник 25 июня
25 июня в православном церковном календаре почитается память святой преподобной мученицы Февронии. Она жила в III веке в Месопотамии, в городе Нисибии (ныне - территория современной Турции), во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Феврония была монахиней в женском монастыре, где с юного возраста отличалась набожностью, кротостью и любовью к Священному Писанию.
Во время гонений язычники схватили святую, пытаясь заставить ее отречься от веры. Она подверглась жестоким пыткам, однако оставалась твердой в своем исповедании Христа. По легенде, ее пытки были настолько страшными, что даже некоторые мучители обратились в христианство, увидев ее стойкость и мужество. В конце концов Февронию казнили, а ее святые мощи стали объектом почитания среди верующих.
Святая Феврония считается покровительницей женщин, монахинь и тех, кто терпит притеснения за веру. В ее день верующие обращаются с молитвами об укреплении духа, терпении и милосердии. Ее подвиг вдохновляет верующих на мужество в испытаниях и сохранение веры в трудные времена.
Исторические события 25 июня
- 1439 - Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и лишил его власти.
- 1580 - опубликована "Книга согласия", в которой были изложены основы лютеранства.
- 1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода - это соединение водорода и кислорода.
- 1807 - встреча императоров Александра I и Наполеона I на плоту посреди реки Неман положила начало Тильзитскому миру в войне четвертой коалиции
- 1848 - во время "весны народов" в Галичине по решению Главного русского совета над Львовской ратушей был вывешен сине-желтый флаг.
- 1857 - вышел сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера "Цветы зла".
- 1863 - сёгун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев.
- 1872 - в Германской империи запрещена деятельность Ордена иезуитов.
- 1878 - начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Сербского княжества и Румынии.
- 1923 - Партиарх Московский и Всея Руси Тихон освобожден из заключения в обмен на признание легитимности им советской власти, осуждение контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями.
- 1939 - во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко.
- 1950 - армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война.
- 1957 - создали игрушку "летающая тарелка".
- 1991 - Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.
- 1991 - принят Закон Украины "О таможенном деле в Украине".
Именинники 25 июня
Василий, Яков.
OBOZ.UA предлагает узнать даты Спаса 2025 в Украине.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.