Какой праздник отмечают 25 мая в Украине: интересные факты и события

В воскресенье, 25 мая, в Украине празднуют День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Это профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают безопасность информационного пространства страны и функционирования критически важных коммуникаций.

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Этот день является признанием их ежедневной, часто невидимой, но чрезвычайно важной работы в сферах киберзащиты, криптографической защиты информации, правительственной связи и других направлениях, которые являются основой национальной безопасности.

День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины отмечается ежегодно 25 мая. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 25 мая 2006 года Кабинет Министров Украины своим Постановлением №734 образовал Администрацию Госспецсвязи как центральный орган исполнительной власти. Таким образом, эта дата символизирует официальное становление Службы как самостоятельной и ключевой институции в сфере безопасности информации.

Сам праздник был основан сравнительно недавно. Его ввели согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского №181/2021 от 29 апреля 2021 года. Этому предшествовало одобрение проекта Указа Кабинетом Министров Украины 14 апреля того же года. Впервые Украина отметила День Госспецсвязи уже 25 мая 2021 года.

Церковные праздники

25 мая Церковь чтит третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которое произошло около 850 года. После усекновения голову святого сначала тайно похоронила благочестивая Иоанна, жена царского урядника Худзы, на Оливковой горе. Впоследствии ее несколько раз чудесно находили - первое обретение произошло во время строительства храма в имении вельможи Иннокентия, второе - в 452 году, когда святыня была найдена в пещере близ Эмесы.

Третье обретение произошло в Команах, где во время иконоборческих гонений голову святого спрятали в землю. Патриарх Игнатий получил в видении место хранения, после чего святыню торжественно нашли и перенесли в Константинополь. С тех пор она хранилась в императорской церкви, а часть святыни находится на Афоне. Первые два обретения главы святого Иоанна Предтечи отмечаются 23 февраля. Третье обретение свидетельствует непобедимость святыни и ее духовное значение для Церкви.

Международные праздники 25 мая

Всемирный день хирургии (Global Surgery Day)

Всемирный день Таро

Международный день пигментации кожи

Международный день без пластики

День химика (последнее воскресенье мая)

Международный день степи

Международный день танца степи

Международный день героев борьбы против тоталитаризма (Международный день героев борьбы против тоталитаризма)

День рушника (в честь творчества британского комедийного писателя Дугласа Адамса)

Всемирный день щитовидной железы (Всемирный день щитовидной железы)

День пропавших без вести детей

День Киева (последнее воскресенье мая)

День филолога

Исторические события 25 мая

996 год - освящена первая известная на Руси каменная Десятинная церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы).

1502 год - португальцы в день Святой Елены открыли остров, который назвали в честь святой.

1521 год - Вормским эдиктом Карл V провозгласил Мартина Лютера еретиком и запретил печатать и распространять его труды.

1630 год - казацкий атаман Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским.

1666 год - раскол московской церкви: идеолог старообрядцев протопоп Аввакум расстрижен, подвергнут анафеме и сослан в монастырь.

1709 год - московское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы.

1771 год - в Петербурге издан правительственный указ о разрешении тысячи казаков поселиться вблизи Азова.

1926 год - убийство Симона Петлюры.

1996 год - чешский легкоатлет Ян Железны установил ныне действующий мировой рекорд в метании копья - 98 м 48 см.

1996 год - в Кошице словак Барбарич протащил на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние - 8,2 метра.

1996 год - в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, который был разрушен в 1919 году.

1997 - шри-ланкиец Джоаким простоял на одной ноге 76 часов 40 минут и установил мировой рекорд.

1999 год - боксер-тяжеловес Майк Тайсон вышел на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей.

2001 год - в Сан-Франциско (США) появился новый вид топлива для автомобилей - фруктовый бензин.

2014 год - президентом в Украине избран Петр Порошенко.

2020 год - в Миннеаполисе (США) при задержании был убит чернокожий американец Джордж Флойд, это вызвало массовые протесты.

Именинники 25 мая

По новому календарю: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян

По старому календарю: Борислав, Денис, Григорий, Иванна, Лев, Зиновий.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут праздновать Ивана Купала 2025.

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