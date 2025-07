Какой праздник отмечают 26 июля в Украине: все об этом дне

26 июля – день, объединяющий духовность, глобальные экологические вызовы, лингвистические эксперименты и заботу о здоровье. Верующие чтят память святого мученика Ермолая и святой преподобной мученицы Параскевы.

В мире отмечают День холистической терапии, Всемирный день мангровых деревьев, День языка эсперанто. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 июля

Церковные праздники

В христианском (православном и греко-католическом) календаре 26 июля чтят память святого мученика Ермолая. Он был священником в городе Никомидия и пострадал за веру во время гонений на христиан в начале IV века. Вместе с ним часто вспоминают его сподвижников – Ерма и Ермила, которые отличались стойкостью духа, верностью христианским идеалам и отказом поклоняться языческим богам даже под угрозой казни.

Также в этот день почитается святая преподобная мученица Параскева Римская (не следует путать с Параскевой Пятницей). Она жила во II веке, посвятила свою жизнь служению Богу, проповедовала веру среди язычников и была казнена во времена императора Антонина.

Всемирный день мангровых экосистем

Ежегодно 26 июля мир отмечает Всемирный день мангровых деревьев (International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem). Этот день введен ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к уникальным прибрежным экосистемам, которые:

защищают берега от эрозии;

являются естественным барьером от штормов;

служат средой обитания для многих редких видов;

уменьшают выбросы углерода.

День языка эсперанто

Также 26 июля – День эсперанто. Именно в этот день в 1887 году польский врач Людвик Заменгоф опубликовал первый учебник "международного языка", который должен был объединить человечество без языковых барьеров.

Хотя эсперанто не стал всемирным языком, как планировалось, он до сих пор имеет сотни тысяч сторонников по всему миру, в том числе и в Украине. Эсперанто – символ идеи глобального взаимопонимания и культурного диалога.

День холистической терапии

Этот день также отмечают как День холистической терапии – альтернативного подхода к здоровью, учитывающего не только физическое, но и эмоциональное, ментальное и духовное благополучие человека. Холистический подход базируется на гармонии между телом и сознанием, а также на профилактике, а не только лечении симптомов.

В мире, где уровень стресса и тревожности постоянно растет, такие практики, как медитация, ароматерапия, йога, дыхательные техники и телесно-ориентированная терапия, приобретают все большую популярность.

Исторические события 26 июля

1866 – в Никольсбурге подписано мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия. Фактическое окончание Австро-прусской войны (окончательно – 23 августа).

1887 – в Варшаве опубликован первый учебник международного языка эсперанто.

1929 – в СССР на экраны выходит фильм Александра Довженко "Арсенал".

1945 – на мариупольском заводе "Азовсталь" отстраивается первая домна.

1948 – Великобритания и США подписывают условия реализации "плана Маршалла" (плана помощи странам Европы).

1957 – СССР запускает первую межконтинентальную многоступенчатую баллистическую ракету.

1971 – стартует американский космический корабль "Аполлон-15", пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Уорденом и Дж. Ирвином, который 30 июля совершает посадку на Луну.

1995 – представители –5 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола – организации, призванной координировать действия полиции стран ЕС в борьбе с преступностью.

1998 – компании Circuit City I Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео – Digital Video Express (DIVX), как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Кто родился 26 июля

1678 – Иосиф I, император Священной Римской империи, король Римский, король Венгрии.

1791 – Франц Ксавер Вольфганг Моцарт, пианист, дирижер, композитор и педагог. Младший сын композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В –808–– 838 жил и работал во Львове.

1856 – Бернард Шоу, ирландский драматург и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1875 – Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, философ.

1931 – Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ.

1958 – Галина Пагутяк, украинская писательница. Лауреат Шевченковской премии по литературе.

1965 – Александр Сырский, украинский военный, генерал-полковник, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (с 2024), Герой Украины (2022).

1973 – Кейт Бекинсейл, британская актриса.

В этот день умерли:

1925 – Готлоб Фреге, немецкий логик, математик и философ. Положил начало теории математического доказательства. Труды Фреге заложили основы логической семантики.

1984 – Джордж Гэллап, американский статистик, основатель социологической службы.

2000 – Богдан Бойко, украинский писатель общественный и культурный деятель.

2009 – Мерс Каннингем, американский хореограф, реформатор современного танца.

