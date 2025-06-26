Какой праздник отмечают 26 июня: все об этом дне

26 июня — день, сочетающий в себе важные церковные, международные и исторические события. В этот день чтят память преподобного Давида Солунского и украинских священномучеников — Андрея Ищака, Николая Конрада и Владимира Приймы.

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Кроме того, мир отмечает сразу несколько тематических дат: Всемирный день борьбы с наркотиками, Международный день поддержки жертв пыток и Всемирный день холодильной техники.

В этот день также происходили события, повлиявшие на ход истории: в частности, подписание Устава ООН в 1945 году. А для любителей литературы 26 июня запомнился выходом первой книги о Гарри Поттере, которая впоследствии стала мировым феноменом.

Какой церковный праздник 26 июня

26 июня по церковному календарю отмечается несколько важных религиозных событий. В этот день чествуют преподобного Давида Солунского, который жил в V-VI веках и прославился своей аскетической жизнью и чудесами. Он провел значительную часть своей жизни в посте и молитве, живя в палатке возле города Салоники (Солунь). Его благочестие и преданность вере служат примером для многих верующих.

Также 26 июня чтят память блаженного священномученика Андрея Ищака. Он был украинским греко-католическим священником, который пострадал за веру во время гонений в ХХ веке. Его жизнь и мученическая смерть является свидетельством несокрушимости духа перед лицом преследований.

Этот день также посвящен блаженному священномученику Николаю Конраду и мученику Владимиру Прийме. Николай Конрад был священником, а Владимир Прийма – мирянином, которые погибли от рук советской власти во время Второй мировой войны.

Их память почитается как пример стойкости и верности Христовой Церкви даже перед лицом смерти. Эти святые являются символами непоколебимой веры и преданности своим идеалам в самые тяжелые времена.

Какие праздники 26 июня

День крымскотатарского флага

Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

Международный день поддержки жертв пыток

Всемирный день холодильной техники

День косметолога

День рождения зубной щетки

Исторические события 26 июня

1886 — французский химик Анри Муассан впервые получил чистый фтор

1906 — стартовали первые в истории автомобильные гонки Гран-При Франции

1919 — вышел первый номер газеты New York Daily News

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка"

1940 — Советское правительство передало румынскому посланнику в Москве заявление с требованием передачи Бессарабии Советскому Союзу. Этот ультиматум Румынское королевство приняло 28 июня

1940 — в Советском Союзе введен восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за опоздание на работу

1945 — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций

1960 — провозглашена независимость Мадагаскара

2006 — в Кельне состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 победила сборная Украины

2012 — Черногория официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз

Именинники 26 июня

Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп, Кристина.

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