Какой праздник отмечают 26 мая: все об этом дне

26 мая ежегодно Украина чтит память о важном историческом событии – годовщине битвы под Корсунем. Это знаменательное противостояние, состоявшееся в 1648 году, стало одной из ключевых побед украинского войска под предводительством Богдана Хмельницкого над армией Речи Посполитой, возглавляемой Николаем Потоцким. Эта битва является ярким примером блестящей стратегии и тактики казацкого предводителя и имела огромное значение для дальнейшего развития Национально-освободительной войны.

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Битва под Корсунем состоялась 26 мая 1648 года вблизи города Корсунь (ныне Корсунь-Шевченковский, Черкасская область). После победы под Желтыми Водами, казацкое войско, численность которого вместе с крымскими татарами составляла около 15 тысяч воинов, встретилось с польской армией, насчитывавшей около 18-20 тысяч солдат.

Несмотря на численное превосходство врага, Богдан Хмельницкий умело использовал рельеф местности и разработанную стратегию. Он заманил польское войско в ловушку в урочище Горохова Диброва, где казаки заранее обустроили засады и укрепления. Разведчик Тимофей Зарудный, который выдал себя за проводника, сыграл ключевую роль, отведя польскую армию в неблагоприятную для них позицию.

Битва длилась всего около четырех часов и завершилась полным разгромом польской армии. Большинство вражеских солдат погибло, а значительная часть, включая обоих коронных гетманов Николая Потоцкого и Марцина Калиновского, попала в плен. По разным оценкам, из всего 20-тысячного польского войска спаслось лишь около 1,5 тысячи человек.

Победа под Корсунем стала второй значительной победой украинского войска в начале Национально-освободительной войны и имела огромное историческое значение. Она не только закрепила успех, достигнутый под Желтыми Водами, но и продемонстрировала военное мастерство Богдана Хмельницкого и боевой дух казаков.

Международные праздники 26 мая

Всемирный день линди-хопа

Праздник посвящен танцевальному стилю, известному как линди-хоп. Это партнерский танец, возникший в 1920-1930-х годах в афроамериканских общинах Гарлема, Нью-Йорк.

Всемирный день рыжих

В понедельник, 26 мая, отмечается особый праздник - Всемирный день рыжих. Это день, посвященный тем уникальным представителям населения планеты, чьи волосы будто "поцелованы солнцем".

Рыжеволосые люди, которые составляют всего 2-3% от всего населения Земли, привносят в мир ощущение яркости и радости, выделяясь из толпы. К сожалению, ученые отмечают, что этот процент рыжих людей ежегодно уменьшается, что делает их уникальность еще более ценной.

В Соединенных Штатах Америки, где проживает около 13 миллионов рыжих, было основано Международное объединение рыжеволосых, которое активно защищает их права и интересы.

Европейские страны также с размахом отмечают этот день, устраивая масштабные фестивали. Например, в Нидерландах, где оранжевый цвет является символом королевского дома, каждый год 26 мая проходит грандиозный фестиваль, на который съезжаются рыжие люди со всего мира. Для них организуют интересные фотосессии и различные конкурсы, что позволяет рыжеволосым почувствовать свою особенность и отпраздновать ее в кругу единомышленников.

Всемирный день Дракулы

Религиозные праздники 26 мая

26 мая в православном церковном календаре отмечается день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, а также мучеников Аверкия и Елены. По старому стилю это день памяти святой мученицы Гликерии Гераклейской.

Исторические события 26 мая

1093 год - половцы на реке Стугне разбили войско киевского князя Святополка Изяславича, после чего обязали его жениться на дочери хана Тугоркана.

1620 год - Киевское Богоявленское братство получило права ставропигии от иерусалимского патриарха Теофана III.

1648 год - казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким одержало победу над отрядами Речи Посполитой в битве под Корсунем.

1895 год - Митрополит Сильвестр (Сембратович) освятил краеугольный камень под новую каменную церковь. Храм освящен в 1901 году митрополитом Андреем Шептицким.

1918 год - Грузия получила независимость от Российской империи.

1953 год - в Горлаге началось Норильское восстание политзаключенных, более 70% из которых были украинцами.

2014 год - состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Именинники 26 мая

Георгий (Юрий, Егор), Гликерия (Лукерья), Ефим (Ефим), Ирина, Макар, Александр.

OBOZ.UA предлагает узнать о церковных праздниках, которые будут отмечать верующие в июне 2025 года.

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