Какой праздник отмечают 27 июля: календарь событий

Каждый день в календаре отмечен особыми событиями и праздниками, отражающими как религиозные традиции, так и светские торжества, а также памятные даты из истории.

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27 июля не является исключением, ведь эта дата насыщена разнообразными событиями, которые имеют значение для разных сфер жизни. От профессиональных праздников до важных исторических решений и трагических событий — этот день объединяет в себе ряд значимых моментов.

OBOZ.UA предлагает подробнее ознакомиться с тем, какие праздники отмечают и какие события произошли именно 27 июля.

Какой праздник сегодня

День медицинского работника (День медика) в Украине.

День чествования волынки (Bagpipe Appreciation Day)

Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

День хождения на ходулях

День трансатлантической связи

День рождения гамбургера

День работников торговли в Украине

День "Возьмите свое комнатное растение на прогулку"

Церковный праздник 27 июля

27 июля православные христиане чтят память святого великомученика и целителя Пантелеймона — покровителя врачей и заступника недужных. Он родился в Никомидии (Малая Азия) в семье язычника, но благодаря матери-христианке принял веру во Христа.

Святитель Ермолай обратил юношу в христианство, после чего Пантелеймон начал исцелять людей молитвой, а не лекарствами. За это он подвергся ненависти со стороны других врачей и был приговорен к мучениям императором Максимианом. Несмотря на пытки, святой оставался невредимым, что привело многих к вере. В конце концов он добровольно принял мученическую смерть — по преданию, из его раны потекло молоко, а дерево, к которому его привязали, покрылось плодами. Частицы мощей святого хранятся во многих храмах, в частности в Киеве и на Афоне. Его имя упоминают во время молитв за исцеление и при совершении таинства Елеосвящения (Соборования).

Исторические события 27 июля

971 — мирный договор между князем Святославом и византийским императором Цимисхием.

1054 — Сивард оккупирует Шотландское королевство.

1147 — Климентий Смолятич избран митрополитом русской (украинской) церкви.

1214 — битва при Бувине

1532 — общеимперский рейхстаг в Регенсбурге утвердил первый общеимперский уголовный и уголовно-процессуальный кодекс "Каролину".

1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Королевство Англия табак из американской колонии в Вирджинии.

1606 — в Порт-Рояле основано первую в Канаде постоянную французскую колонию.

1656 — Философа Б. Спинозу отлучили от еврейской общины и изгнали из своего дома в Амстердаме за еретические взгляды.

1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой у Четвертиновки.

1675 — османы штурмом взяли Збараж.

1694 — актом парламента основан Банк Англии.

1830 — во Франции началась Июльская революция.

1834 (15 июля по Юлианскому календарю) — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.

1890 — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.

1900 — американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.

1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

1936 — создан Институт истории Украины.

1949 — пропагандивний рейд подотдела УПА под командованием сотника "Облака" в Румынию. Целью рейда было информирование населения Румынии о цели освободительной борьбы украинцев против коммунистического оккупационного режима.

1953 — в Пханмунджоме подписано соглашение о перемирии на Корейском полуострове, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.

1974 — Президент США Ричард Никсон обвинен в препятствовании правосудию.

1991 — В Киеве создан Союз офицеров Украины.

2002 — "Скниловская трагедия"

2006 — Общенациональный круглый стол по инициативе Президента Украины.

2006 — Intel представил первый процессор линейки Core 2.

2012 — открылись XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне.

Именинники 27 июля

Эммануил, Герман, Иван, Николай.

OBOZ.UA предлагает узнать о религиозных праздниках в августе 2025.

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