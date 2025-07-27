Какой праздник отмечают 27 июля: календарь событий
Каждый день в календаре отмечен особыми событиями и праздниками, отражающими как религиозные традиции, так и светские торжества, а также памятные даты из истории.
27 июля не является исключением, ведь эта дата насыщена разнообразными событиями, которые имеют значение для разных сфер жизни. От профессиональных праздников до важных исторических решений и трагических событий — этот день объединяет в себе ряд значимых моментов.
OBOZ.UA предлагает подробнее ознакомиться с тем, какие праздники отмечают и какие события произошли именно 27 июля.
Какой праздник сегодня
- День медицинского работника (День медика) в Украине.
- День чествования волынки (Bagpipe Appreciation Day)
- Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
- День хождения на ходулях
- День трансатлантической связи
- День рождения гамбургера
- День работников торговли в Украине
- День "Возьмите свое комнатное растение на прогулку"
Церковный праздник 27 июля
27 июля православные христиане чтят память святого великомученика и целителя Пантелеймона — покровителя врачей и заступника недужных. Он родился в Никомидии (Малая Азия) в семье язычника, но благодаря матери-христианке принял веру во Христа.
Святитель Ермолай обратил юношу в христианство, после чего Пантелеймон начал исцелять людей молитвой, а не лекарствами. За это он подвергся ненависти со стороны других врачей и был приговорен к мучениям императором Максимианом. Несмотря на пытки, святой оставался невредимым, что привело многих к вере. В конце концов он добровольно принял мученическую смерть — по преданию, из его раны потекло молоко, а дерево, к которому его привязали, покрылось плодами. Частицы мощей святого хранятся во многих храмах, в частности в Киеве и на Афоне. Его имя упоминают во время молитв за исцеление и при совершении таинства Елеосвящения (Соборования).
Исторические события 27 июля
- 971 — мирный договор между князем Святославом и византийским императором Цимисхием.
- 1054 — Сивард оккупирует Шотландское королевство.
- 1147 — Климентий Смолятич избран митрополитом русской (украинской) церкви.
- 1214 — битва при Бувине
- 1532 — общеимперский рейхстаг в Регенсбурге утвердил первый общеимперский уголовный и уголовно-процессуальный кодекс "Каролину".
- 1586 — английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые завез в Королевство Англия табак из американской колонии в Вирджинии.
- 1606 — в Порт-Рояле основано первую в Канаде постоянную французскую колонию.
- 1656 — Философа Б. Спинозу отлучили от еврейской общины и изгнали из своего дома в Амстердаме за еретические взгляды.
- 1672 — гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой у Четвертиновки.
- 1675 — османы штурмом взяли Збараж.
- 1694 — актом парламента основан Банк Англии.
- 1830 — во Франции началась Июльская революция.
- 1834 (15 июля по Юлианскому календарю) — открыт Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) Обучение в Киевском университете начали первые 62 студента.
- 1890 — застрелился голландский художник Винсент ван Гог.
- 1900 — американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый гамбургер.
- 1921 — Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.
- 1936 — создан Институт истории Украины.
- 1949 — пропагандивний рейд подотдела УПА под командованием сотника "Облака" в Румынию. Целью рейда было информирование населения Румынии о цели освободительной борьбы украинцев против коммунистического оккупационного режима.
- 1953 — в Пханмунджоме подписано соглашение о перемирии на Корейском полуострове, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.
- 1974 — Президент США Ричард Никсон обвинен в препятствовании правосудию.
- 1991 — В Киеве создан Союз офицеров Украины.
- 2002 — "Скниловская трагедия"
- 2006 — Общенациональный круглый стол по инициативе Президента Украины.
- 2006 — Intel представил первый процессор линейки Core 2.
- 2012 — открылись XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне.
Именинники 27 июля
Эммануил, Герман, Иван, Николай.
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