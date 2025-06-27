Какой праздник отмечают 27 июня в Украине: все об этом дне

27 июня по новоюлианскому церковному календарю верующие чтят память блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого, блаженного священномученика Емельяна Ковча преподобного Самсона странноприимца. Именины празднуют Николаи, Емельяны, Александры, Владимиры, Иваны и Иванны, Петры, Яны.

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В мире отмечают День мультикультурализма, Международный день ананаса, День промышленных рабочих мира, День осведомленности о ПТСР. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 июня

Церковные праздники

В этот день чтят память священномученика Николая Чарнецкого и 24-х его товарищей – представителей духовенства и мирян, погибших за веру во время советских репрессий. Их беатифицировал Папа Иоанн Павел II в 2001 году во Львове.

Блаженный Емельян Ковч – священник, который во время Второй мировой войны спасал евреев, за что погиб в концлагере Майданек. Посмертно удостоен титула "праведника народов мира" и признан символом межрелигиозного милосердия.

Преподобный Самсон Странноприимец – святой VI века, врач и благотворитель. Основал первый византийский приют для путешественников и бесплатную больницу. Считается покровителем врачей, путешественников и тех, кто помогает ближним.

День мультикультурализма

Праздник отмечает ценность культурного разнообразия в обществе, поощряет уважение к традициям и образу жизни разных народов, способствует толерантности, признанию культурного наследия меньшинств. В Канаде 27 июня – официально Canadian Multiculturalism Day.

День осведомленности о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР)

Этот день посвящен повышению осведомленности о посттравматическом стрессовом расстройстве – психическом состоянии, которое развивается после сильных травм (война, насилие, катастрофы, плен).

Особенно актуально для ветеранов, переселенцев и жертв насилия. Цель – уменьшить стигму, поддержать психическое здоровье и распространить информацию о терапевтической помощи.

День промышленных рабочих мира

Праздник в честь труда людей, которые создают материальную основу нашей жизни – в цехах, на заводах, в транспорте и строительстве. Это день поддержки достойных условий труда и трудовых прав.

Международный день ананаса

Неофициальный, но популярный гастрономический праздник. Символ лета, тропиков и хорошего настроения. Идеальный повод полакомиться фруктом или приготовить что-то яркое – от коктейля до пиццы.

Знаменательные исторические события 27 июня

1663 – в Нежине состоялась казацкая рада (Черная рада) на которой гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий.

1929 – в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.

1931 – в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.

1944 – начало массовой депортации болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР.

1964 – в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.

1991 – войной Словении за независимость начались Югославские войны.

2022 – в Кременчуге (Полтавская область) произошел ракетный удар в ТЦ "Амстор". В результате 13 человек погибло и 64 были ранены.

Кто родился 27 июня

1550 – Карл IX, король Франции, сын Екатерины Медичи, санкционировал истребление гугенотов (Варфоломеевская ночь, 1572 г.).

1838 – Пауль Маузер, немецкий конструктор-оружейник.

1877 – Чарльз Баркла, британский физик, осуществивший поляризацию рентгеновских лучей, Нобелевский лауреат.

1985 – Нико Росберг, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.

1991 – Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1844 – Джон Дальтон, британский химик и физик, исследователь цветной слепоты.

1941 – Иван Чмола, украинский военный и педагогический деятель, начальник Коша СС, полковник Армии УНР, расстрелян большевиками.

2001 – Туве Янссон, финская детская писательница и художница-иллюстратор.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на июль.

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