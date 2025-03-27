Какой праздник отмечают 27 марта: все об этом дне

27 марта православные верующие чтят память мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна-прозорливого, Египетского. Именины сегодня празднуют Мефодии, Феодосии, Александры, Иваны, Кондраты и Матроны.

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В мире отмечается День нефролога, Международный день каракуль, Всемирный день театра и Международный день виски. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 марта

Память мучеников Мануила и Феодосия

В этот день православная церковь вспоминает святых мучеников Мануила и Феодосия, пострадавших за христианскую веру. Они были верными последователями Иисуса Христа, не отреклись от своей веры даже перед лицом жестоких пыток. Их подвиг служит примером мужества, стойкости и силы духа. Церковь чтит память этих святых как свидетельство того, что вера может быть сильнее любых земных испытаний.

Преподобный Иоанн-прозорливый, Египетский

Еще одним подвижником, которого чествуют 27 марта, является преподобный Иоанн-прозорливый, Египетский – монах и отшельник, живший в IV–V веке. Он получил дар прозорливости и исцеления, жил в суровой аскезе, служил людям советом и примером праведной жизни. Его личность напоминает о важности духовного очищения, молитвы, скромности и служения ближнему.

День нефролога

Нефрология – важная область медицины, занимающаяся изучением функций, болезней и лечения почек. 27 марта – это профессиональный праздник врачей-нефрологов, которые каждый день стоят на страже здоровья организма, очищая его от токсинов, регулируя водно-солевой баланс и предупреждая серьезные хронические заболевания.

В этот день в медицинских учреждениях проводятся лекции, профилактические осмотры, информкампании по популяризации здорового образа жизни и сохранению функций почек. Это также возможность выразить благодарность врачам, посвятившим свою жизнь борьбе за здоровье пациентов с болезнями мочевыделительной системы.

Международный день каракуль

Каракуль – один из самых старых видов меха, который ценится за свою крепость, красоту и способность сохранять тепло. Его производство и использование имеют глубокие корни в традициях многих народов, особенно в Средней Азии, на Кавказе, в Украине.

Всемирный день театра

Всемирный день театра, который был начат в 1961 году Международным институтом театра при ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 27 марта. Это праздник для всех живущих сценой: актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, костюмеров, критиков и, конечно, зрителей.

В этот день театры во всем мире проводят открытые представления, мастер-классы, встречи с актерами, театральные вечера и творческие мероприятия.

Международный день виски

Это неофициальный, но популярный праздник для любителей одного из самых известных крепких напитков в мире. Международный день виски был основан в 2009 году по инициативе голландского писателя-вискиолога Бена Стефенсона. Дата была выбрана в честь дня рождения Майкла Джексона – не поп-звезды, а британского журналиста и критика, специализировавшегося на пиве и виски.

В этот день по всему миру проводятся дегустации, тематические вечеринки, образовательные мероприятия по культуре и истории этого напитка. При этом организаторы отмечают: главная цель праздника – не призыв к употреблению алкоголя, а почитание традиций производства виски, его роли в культуре и гастрономии разных народов.

Исторические события 27 марта

1664 – поляками расстрелян украинский гетман Иван Выговский.

1794 – Конгресс США основал постоянно действующий военный флот Союза.

1854 – Англия и Франция объявили войну России (ранее это сделала Турция).

1914 – И. Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/ч.

1964 – Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений.

1977 – два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека. Самая большая катастрофа в истории гражданской авиации.

2014 г. – Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не участвовали в голосовании.

2020 – Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

Кто родился 27 марта

1797 – Альфред Виктор де Виньи, французский поэт и писатель романтического направления.

1845 – Вильгельм Рентген, германский физик, первый лауреат Нобелевской премии по физике.

1863 – Генри Ройс, британский предприниматель, основатель компании Роллс Ройс.

1870 – Александр Безредко, украинский и французский микробиолог.

1871 – Генрих Манн, немецкий писатель-реалист; старший брат писателя Томаса Манна.

1886 – Владимир Бурлюк, украинский живописец-авангардист, один из основателей футуризма.

1916 – Иван Чиженко, украинский ученый в области электротехники.

1963 – Квентин Тарантино, американский кинорежиссер.

1969 – Мэрайя Кэри, американская поп певица, актриса.

1988 – Джесси Джей, британская поп-певица и автор-исполнитель.

1996 – Розабель Лауренти Селлерс, американско-итальянская актриса.

В этот день умерли:

1664 – Иван Выговский, украинский гетман, расстрелянный поляками.

1770 – Джованни Баттиста Тьеполо, итальянский художник, один из самых примечательных мастеров итальянского рококо.

1891 – Мария Садовская-Барилотти, украинская певица-сопрано и драматическая актриса, сестра Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского и Панаса Саксаганского.

1968 – Юрий Гагарин, первый в мире космонавт.

2001 – Борис Раушенбах, академик в области ракетно-космической техники.

2002 – Билли Уайлдер, американский кинорежиссер и сценарист. Лауреат премии "Оскар".

2006 – Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

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