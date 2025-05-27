Какой праздник отмечают 27 мая: церковный календарь

Каждый день календаря несет свою особую символику, и 27 мая не исключение. Эта дата сочетает церковную память о стойкости веры, мировые инициативы в защиту здоровья, а также профессиональные праздники, формирующие современное общество.

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В мире отмечают День маркетинга, День экстренной медицины, а верующие почитают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 мая

Церковный календарь

27 мая в православном церковном календаре почитают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Он жил в III веке и претерпел мученическую смерть во время гонений на христиан во времена императора Декия. Ферапонт был известен своей стойкой верой и проповеднической деятельностью. В конце концов, он был заключен в тюрьму, подвергнут пыткам и казнен за отказ отречься от Христа.

В народном представлении этот день часто связывали с приметами погоды и сельскохозяйственными работами. Считалось, что если 27 мая ясно и тепло – лето будет урожайным и щедрым.

День защиты от Солнца

Это напоминание о важности защиты кожи и здоровья от чрезмерного ультрафиолетового излучения. В этот день дерматологи, фармацевты и медиа призывают пользоваться солнцезащитными средствами, избегать длительного пребывания на солнце и проводить профилактические обследования родинок. Праздник имеет целью популяризировать заботу о себе в эпоху климатических изменений.

Всемирный день маркетинга

27 мая чествуют одну из самых динамичных сфер современности - маркетинг. Этот день отмечают специалисты по рекламе, брендингу, digital-коммуникациям, PR и SMM. Всемирный день маркетинга – не просто профессиональный праздник, но и возможность обратить внимание на влияние маркетинга на культуру, экономику и поведение потребителей в глобальном мире.

День экстренной медицины

Это день благодарности тем, кто первыми приходят на помощь в критические моменты – врачам, фельдшерам, диспетчерам скорой помощи и всем работникам системы экстренной медицинской помощи.

Знаменательные исторические события 27 мая

1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1821 – основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1895 – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1916 – президент США Вудро Вильсон призвал после Первой мировой войны создать Лигу Наций.

1921 – Афганистан объявил о своей независимости.

1926 – в штате Миссури сооружен памятник Гекльберри Фину и Тому Сойеру.

1930 – Ричард Дрю запатентовал "прозрачную целлофановую липкую ленту" – скотч. Новинку сначала использовали для защиты стекла автомашины во время покраски кузова.

1937 – в Сан–Франциско торжественно открылся мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.

2009 – на базе Национального авиационного университета создан Институт аэронавигации.

2016 – Барак Обама стал первым президентом США, который посетил Мемориальный парк мира в Хиросиме и встретился с пострадавшими в результате той бомбардировки.

2022 – состоялся Собор Украинской православной Церкви во время которого осудили РПЦ и Кирилла за поддержку войны.

Кто родился 27 мая

1859 – Панас Саксаганский, украинский актер и режиссер, театральный деятель, основатель Народного театра в Киеве; брат Ивана Карпенко–Карого, Николая Садовского и Марии Садовской–Барилотти.

1884 – Макс Брод, немецкоязычный чешский, а затем израильский писатель еврейского происхождения, композитор и журналист.

1894 – Луи–Фердинан Селин, французский писатель, врач.

1922 – Кристофер Ли, английский актер ("Властелин колец", "Сонная лощина", "Звездные войны").

1923 – Генри Киссинджер, американский политик, Госсекретарь (1973–77 гг.), Нобелевский лауреат.

1929 – Роман Иваничук, украинский писатель, общественный деятель, один из организаторов Общества украинского языка им. Т.Шевченко, Народного Руха Украины.

1930 – Джон Барт, американский писатель–постмодернист, один из основоположников "школы черного юмора".

1934 – Гарлан Эллисон, американский писатель–фантаст.

1948 – Александр Волков, украинский космонавт.

1964 – Владимир Цыбулько, украинский поэт, переводчик, эссеист, политический деятель.

1970 – Джозеф Файнз, английский актер ("Елизавета", "Влюбленный Шекспир", "Враг у ворот").

1971 – Александр Чижевский, украинский футболист, защитник запорожского "Металлурга".

1971 – Пол Беттани, английский актер ("Код да Винчи", "Уимблдон", "Догвилль", "Легион").

В этот день умерли:

1564 – Жан Кальвин, французский протестантский проповедник, основатель кальвинизма.

1840 – Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор.

1910 – Роберт Кох, немецкий микробиолог, один из основоположников современной бактериологии и эпидемиологии, лауреат Нобелевской премии.

1939 – Йозеф Рот, австрийский писатель и журналист еврейского происхождения.

1987 – Джон Говард Нортроп, американский биохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии.

1989 – Арсений Тарковский, поэт и переводчик с восточных языков.

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