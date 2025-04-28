Какой праздник отмечают 28 апреля: церковный календарь

28 апреля православные верующие чтят память мучеников Максима и Дады. Именины празднуют Виталии, Овсеи, Зеноны, Кириллы и Максимы.

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В Украине отмечают День охраны труда, а в мире – День защиты лягушек, День чтения поэзии, День биологических часов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 апреля

Православный календарь

По православному календарю 28 апреля чествуются святые мученики Максим и Дада. Эти святые жили в III веке во время гонений на христиан и приняли мученическую смерть за веру во Христа. Их помнят как пример духовной стойкости, бесстрашия и верности в самые трудные времена.

День охраны труда в Украине

Официально отмечается в Украине ежегодно 28 апреля в рамках глобальной инициативы от МОТ (Международной организации труда).

Цель:

привлечь внимание к безопасности условий труда,

предотвратить производственный травматизм,

почтить память погибших на рабочем месте.

Всемирный день защиты лягушек

28 апреля – день, когда в мире привлекают внимание к проблемам амфибий. Лягушки – индикаторы экологического состояния окружающей среды. Они играют ключевую роль в биоценозе – контролируют популяцию насекомых.

В этот день экологи, зоозащитники и педагоги проводят уроки, флешмобы, игры для детей, чтобы показать, что даже самые маленькие существа нуждаются в нашей защите.

День чтения поэзии

В мире этот день отмечают любители литературы как праздник вдохновения и языковой красоты. Это идеальный повод, чтобы открыть любимый сборник, перечитать строки Лины Костенко или Тараса Шевченко или даже попытаться написать что-то свое.

Идеи для празднования:

Прочитать вслух стихотворение близким.

Поделиться любимыми строчками в соцсетях.

Попытаться устроить поэтический вечер онлайн или вживую.

День биологических часов

Этот тематический день посвящен нашему внутреннему ритму – циркадным биологическим циклам, управляющим сном, энергией, аппетитом и даже настроением.

Исторические события 28 апреля

1563 – Первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.

1686 – опубликован первый том фундаментального труда Исаака Ньютона "Принципы".

1709 – шведские войска Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы двинулись на осаду Полтавы

1784 – изобретатели Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную подвижную модель вертолета.

1814 – Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.

1910 – в ночь с 27 на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт совершил первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане.

1914 – в США запатентован воздушный кондиционер.

1919 – парижская мирная конференция приняла Устав Лиги Наций.

1932 – объявлено об открытии вакцины против желтой лихорадки.

1969 – Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошел его вопрос о конституционной реформе.

1987 – В США впервые в мире выпустили компакт-диск.

1999 – Конгресс США одобрил нанесение авиаударов по Югославии.

2021 – начало пограничной войны между Таджикистаном и Кыргызстаном.

2022 – Палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.

Кто родился 28 апреля

1774 – Фрэнсис Бейли, британский астроном, один из основателей Лондонского королевского астрономического общества (1820), четырежды избирался его президентом.

1868 – Георгий Вороный, украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики.

1908 – Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший 1100 евреев из лагеря Аушвиц во время Второй мировой войны.

1916 – Ламборгини Ферручио, итальянский бизнесмен, разработчик автомобилей "Ламборгини".

1922 – Алистер Маклин, английский писатель, автор детективов.

1937 – Саддам Хусейн, иракский политический деятель, президент Ирака (с 1979), председатель совета революционного командования, верховный главнокомандующий, генеральный секретарь партии Баас, маршал.

1974 – Пенелопа Крус, испанская киноактриса.

1981 – Джессика Альба, американская актриса.

В этот день умерли:

1876 – Жозеф-Фредерик-Бенуа Шарьер, французский разработчик хирургических инструментов.

1890 – Василий Лазаревский, украинский общественный деятель, беллетрист.

1949 – Григорий Мазур-Калинович, украинский общественный и военный деятель, член ОУН.

2012 – Матилде Камю, испанская поэтесса.

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