Какой праздник отмечают 28 июля: все об этом дне

28 августа верующие чтят память святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Именины празднуют Андреи Василии, Петры, Прохоры.

Видео дня

В мире отмечают Всемирный день охраны природы и Всемирный день борьбы с гепатитом. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 июля

Церковный праздник

По православному церковному календарю 28 июля чтят память святых апостолов из числа семидесяти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они принадлежали к первым диаконам, избранным апостолами в Иерусалимской общине для помощи в служении. Их деятельность была тесно связана с распространением христианства и поддержкой первых христианских общин.

Всемирный день охраны природы

Ежегодно 28 июля в мире отмечают Всемирный день охраны природы (World Nature Conservation Day). Его цель – привлечь внимание к проблемам сохранения природных ресурсов, биоразнообразия, защиты лесов, воды и климата. В этот день экологические организации, активисты и общественные инициативы проводят информационные кампании, лекции, уборки территорий и природоохранные мероприятия.

Всемирный день борьбы с гепатитом

Также 28 июля в мире проходит Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Инициированный ВОЗ, этот день призван информировать население о вирусных гепатитах A, B, C, D и E, их профилактике, ранней диагностике и лечении. В разных странах, включая Украину, проходят просветительские акции, бесплатные обследования и тематические мероприятия, направленные на повышение осведомленности.

Исторические события 28 июля

1834 – открытие Киевского университета.

1858 – отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации.

1900 – в Коннектикуте Луис Лассинг (Louis Lassing) приготовил первый гамбургер.

1914 – начало Первой мировой войны.

1959 – введение почтовых индексов и установление сортировочных машин в Великобритании.

1992 – в Исламском Государстве Афганистан женщинам запретили появляться на телевидении.

1994 – принятие конституции Молдовы.

2014 – украинские войска освободили от российских оккупантов Авдеевку.

Кто родился 28 июля

1880 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР.

1922 – Жак Пикар, швейцарский океанолог, один из двух людей, кто побывал на дне Марианской впадины.

1925 – Барух Бламберг, американский врач и ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1976 года.

1954 – Герд Фальтингс (Gerd Faltings), немецкий математик, лауреат премии Филдса (1986).

1983 – Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.

В этот день умерли:

1655 – Сирано де Бержерак, французский писатель, драматург и дуэлянт (* 1619).

1741 – Антонио Вивальди, итальянский композитор и скрипач.

1750 – Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор.

1794 – Максимилиан Робеспьер, деятель французской революции, лидер якобинцев.

1844 – Жозеф Бонапарт, брат Наполеона Бонапарта, король Неаполя в 1806–1808, король Испании в 1808–1813.

1960 – Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница.

1968 – Отто Ган, немецкий химик, ученый-новатор в области радиохимии, открывший ядерную изомерию и расщепление урана.

2006 – Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор, автор полнометражного анимационного фильма "Энеида" (1991), сериала "Казаки" (п. 2006) и др.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на август.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.