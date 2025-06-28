Какой праздник отмечают 28 июня: календарь событий

28 июня - дата, насыщенная как историческими событиями, так и разнообразными праздниками, отмечаемыми во всем мире. Важнейшим для Украины в этот день является День Конституции - напоминание о принятии Основного Закона в 1996 году после почти суток непрерывного обсуждения в парламенте.

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Кроме этого, отмечаются Международный день пирсинга тела, Всемирный день песчаных дюн, а также символический праздник - День больших мечтаний. В церковном календаре это день перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Также 28 июня связан с рядом исторических событий, изменивших ход мировой и украинской истории.

Праздники 28 июня

День Конституции Украины

Всемирный день против отказа от домашних животных (World Day Against Pet Abandonment)

День молочного шоколада

Международный день пирсинга

Международный день социального бизнеса

Всемирный день смурфиков

Международный день амброзии

Международный день осведомленности о сколиозе

Какой церковный праздник 28 июня

28 июня верующие чтят перенесение мощей святых бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

Кир был известным врачом из Александрии, который принял христианство и оказывал медицинскую помощь бесплатно, проповедуя при этом Евангелие. Иоанн был воином из Эдессы, который также принял христианство и объединил свои усилия с Киром в служении больным. Они пострадали за веру во время преследований христиан при императоре Диоклетиане.

Мощи этих святых изначально хранились в церкви святого апостола Марка. Примерно через сто лет, в V веке, патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где в их честь была построена новая церковь. Это событие имело большое значение для распространения почитания святых Кира и Иоанна, известных своими чудесами исцеления. Верующие молятся им об исцелении от болезней и покровительстве в трудных жизненных обстоятельствах.

Исторические события 28 июня

1389 год - битва на Косовом поле

1569 год - подписана Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.

1635 год - на Карибских островах основана французская колония Гваделупа

1644 год - актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.

1648 год - начало экспедиции Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь

1651 год - началась битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира

1663 год - в Нежине состоялась казацкая "Черная рада", на которой гетманом Левобережной Украины избран промосковский Иван Брюховецкий

1778 год - Монмутский бой во время войны за независимость США

1870 год - начало Городской реформы в Российской империи.

1902 год - Конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке

1914 год - в Сараево был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны

1917 год - на заседании Малой Рады было сформировано первое украинское правительство - Генеральный Секретариат.

1919 год - подписан Версальский договор

1934 год - принятие в США закона Фрейзера-Лемке с целью улучшения положения фермеров

1940 год - Румыния передала Бессарабию СССР после ультиматума с требованием передачи, начало советской аннексии Северной Буковины и Бессарабии

1941 год - создан первый отряд Полесской Сечи

1948 год - исключение Социалистической федеративной республики Югославия из Коминформа в связи с обострением ее отношений с СССР

1956 год - массовая забастовка в Познани

1988 год - Иоанн Павел II опубликовал апостольскую конституцию "Pastor Bonus" по реорганизации Римской Курии

1989 год - в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина - сборная Советского Союза встретилась со сборной мира

1992 год - "Сигнальщик" стал первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг

1996 год - после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принята Конституция Украины

2012 год - ООН провозгласила Международный День Счастья.

Именинники 28 июня

Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Юлиана.

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