Какой праздник отмечают 28 июня: календарь событий
28 июня - дата, насыщенная как историческими событиями, так и разнообразными праздниками, отмечаемыми во всем мире. Важнейшим для Украины в этот день является День Конституции - напоминание о принятии Основного Закона в 1996 году после почти суток непрерывного обсуждения в парламенте.
Кроме этого, отмечаются Международный день пирсинга тела, Всемирный день песчаных дюн, а также символический праздник - День больших мечтаний. В церковном календаре это день перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Также 28 июня связан с рядом исторических событий, изменивших ход мировой и украинской истории.
Праздники 28 июня
- День Конституции Украины
- Всемирный день против отказа от домашних животных (World Day Against Pet Abandonment)
- День молочного шоколада
- Международный день пирсинга
- Международный день социального бизнеса
- Всемирный день смурфиков
- Международный день амброзии
- Международный день осведомленности о сколиозе
Какой церковный праздник 28 июня
28 июня верующие чтят перенесение мощей святых бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.
Кир был известным врачом из Александрии, который принял христианство и оказывал медицинскую помощь бесплатно, проповедуя при этом Евангелие. Иоанн был воином из Эдессы, который также принял христианство и объединил свои усилия с Киром в служении больным. Они пострадали за веру во время преследований христиан при императоре Диоклетиане.
Мощи этих святых изначально хранились в церкви святого апостола Марка. Примерно через сто лет, в V веке, патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где в их честь была построена новая церковь. Это событие имело большое значение для распространения почитания святых Кира и Иоанна, известных своими чудесами исцеления. Верующие молятся им об исцелении от болезней и покровительстве в трудных жизненных обстоятельствах.
Исторические события 28 июня
- 1389 год - битва на Косовом поле
- 1569 год - подписана Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.
- 1635 год - на Карибских островах основана французская колония Гваделупа
- 1644 год - актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
- 1648 год - начало экспедиции Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь
- 1651 год - началась битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира
- 1663 год - в Нежине состоялась казацкая "Черная рада", на которой гетманом Левобережной Украины избран промосковский Иван Брюховецкий
- 1778 год - Монмутский бой во время войны за независимость США
- 1870 год - начало Городской реформы в Российской империи.
- 1902 год - Конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке
- 1914 год - в Сараево был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны
- 1917 год - на заседании Малой Рады было сформировано первое украинское правительство - Генеральный Секретариат.
- 1919 год - подписан Версальский договор
- 1934 год - принятие в США закона Фрейзера-Лемке с целью улучшения положения фермеров
- 1940 год - Румыния передала Бессарабию СССР после ультиматума с требованием передачи, начало советской аннексии Северной Буковины и Бессарабии
- 1941 год - создан первый отряд Полесской Сечи
- 1948 год - исключение Социалистической федеративной республики Югославия из Коминформа в связи с обострением ее отношений с СССР
- 1956 год - массовая забастовка в Познани
- 1988 год - Иоанн Павел II опубликовал апостольскую конституцию "Pastor Bonus" по реорганизации Римской Курии
- 1989 год - в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина - сборная Советского Союза встретилась со сборной мира
- 1992 год - "Сигнальщик" стал первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг
- 1996 год - после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принята Конституция Украины
- 2012 год - ООН провозгласила Международный День Счастья.
Именинники 28 июня
Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Юлиана.
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