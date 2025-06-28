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Какой праздник отмечают 28 июня: календарь событий

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
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Какой праздник отмечают 28 июня: календарь событий

28 июня - дата, насыщенная как историческими событиями, так и разнообразными праздниками, отмечаемыми во всем мире. Важнейшим для Украины в этот день является День Конституции - напоминание о принятии Основного Закона в 1996 году после почти суток непрерывного обсуждения в парламенте.

Видео дня

Кроме этого, отмечаются Международный день пирсинга тела, Всемирный день песчаных дюн, а также символический праздник - День больших мечтаний. В церковном календаре это день перенесения мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Также 28 июня связан с рядом исторических событий, изменивших ход мировой и украинской истории.

Праздники 28 июня

  • День Конституции Украины
  • Всемирный день против отказа от домашних животных (World Day Against Pet Abandonment)
  • День молочного шоколада
  • Международный день пирсинга
  • Международный день социального бизнеса
  • Всемирный день смурфиков
  • Международный день амброзии
  • Международный день осведомленности о сколиозе

Какой церковный праздник 28 июня

28 июня верующие чтят перенесение мощей святых бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

Кир был известным врачом из Александрии, который принял христианство и оказывал медицинскую помощь бесплатно, проповедуя при этом Евангелие. Иоанн был воином из Эдессы, который также принял христианство и объединил свои усилия с Киром в служении больным. Они пострадали за веру во время преследований христиан при императоре Диоклетиане.

Какой праздник отмечают 28 июня: календарь событий

Мощи этих святых изначально хранились в церкви святого апостола Марка. Примерно через сто лет, в V веке, патриарх Александрийский Кирилл перенес их в Египет, где в их честь была построена новая церковь. Это событие имело большое значение для распространения почитания святых Кира и Иоанна, известных своими чудесами исцеления. Верующие молятся им об исцелении от болезней и покровительстве в трудных жизненных обстоятельствах.

Исторические события 28 июня

  • 1389 год - битва на Косовом поле
  • 1569 год - подписана Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую.
  • 1635 год - на Карибских островах основана французская колония Гваделупа
  • 1644 год - актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер.
  • 1648 год - начало экспедиции Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь
  • 1651 год - началась битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира
  • 1663 год - в Нежине состоялась казацкая "Черная рада", на которой гетманом Левобережной Украины избран промосковский Иван Брюховецкий
  • 1778 год - Монмутский бой во время войны за независимость США
  • 1870 год - начало Городской реформы в Российской империи.
  • 1902 год - Конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке
  • 1914 год - в Сараево был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны
  • 1917 год - на заседании Малой Рады было сформировано первое украинское правительство - Генеральный Секретариат.
  • 1919 год - подписан Версальский договор
  • 1934 год - принятие в США закона Фрейзера-Лемке с целью улучшения положения фермеров
  • 1940 год - Румыния передала Бессарабию СССР после ультиматума с требованием передачи, начало советской аннексии Северной Буковины и Бессарабии
  • 1941 год - создан первый отряд Полесской Сечи
  • 1948 год - исключение Социалистической федеративной республики Югославия из Коминформа в связи с обострением ее отношений с СССР
  • 1956 год - массовая забастовка в Познани
  • 1988 год - Иоанн Павел II опубликовал апостольскую конституцию "Pastor Bonus" по реорганизации Римской Курии
  • 1989 год - в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина - сборная Советского Союза встретилась со сборной мира
  • 1992 год - "Сигнальщик" стал первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг
  • 1996 год - после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принята Конституция Украины
  • 2012 год - ООН провозгласила Международный День Счастья.

Именинники 28 июня

Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана, Мария, Юлиана.

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