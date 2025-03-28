Какой праздник отмечают 28 марта: события этого дня

28 марта в Украине отмечают два важных праздника. Это Всемирный день историка, когда мы отмечаем значимость этой профессии для понимания прошлого и влияния на наше будущее.

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В тот же день в Украине празднуют День географа, чествуя людей, которые изучают просторы нашей страны, а также используют географические знания во время войны.

В то же время в мире отмечают День сорняков, обращая внимание на опасность, которую эти растения могут представлять для сельского хозяйства.

28 марта также отмечается годовщина запатентования стиральной машины Джеймсом Кингом в 1851 году, что явилось важным шагом в развитии бытовой техники.

Церковные праздники 28 марта

Церковь сегодня чтит память преподобного Иллариона.

Преподобный Илларион Великий родился в 291 году в Палестине и стал одним из первых отшельников, прославившихся своей подвижнической жизнью и даром исцеления. После того как Илларион услышал о христианстве в Александрии и принял святое Крещение, он оставил мирский образ жизни и поселился в пустыне, где предавался молитве, посту и борьбе с нечистыми помыслами.

Илларион получил известность благодаря дару исцелять больных и изгонять нечистых духов, помогая людям бесплатно, считая, что благодать Божия не может продаваться. Его жизненный путь и молитвы послужили примером для многих монашеских обителей, которые он основал по всей Палестине. Илларион Великий умер в 371 году, оставив большое влияние на духовную жизнь и монашеские общины, и его мощи распространились по многим странам. Его жизнь и подвиги вдохновляют христиан на путь служения Богу и духовного совершенствования.

Исторические события 28 марта

37 — Калигула после смерти Тиберия прибыл в Рим, где получил от сената самые высокие полномочия.

1566 — Жан Паризо де ла Валетт основал город Валлетту на Мальте.

1842 - Венский филармонический оркестр дал первый концерт.

1842 - во Львове открылся театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе.

1876 - японское правительство запретило самураям носить мечи.

1910 — Анри Фабр совершил первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берре на юге Франции.

1930 – в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждены официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара.

1939 - после 2,5-летней осады Франсиско Франко взял Мадрид.

1942 – успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции.

1979 - частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) стало крупнейшей аварией в атомной энергетике США.

1980 - Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о звании Народного артиста СССР.

2004 - в ночь с 28 на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартовала Гражданская кампания "ПОРА!".

2008 - Украинская Википедия достигла объема в 100 000 статей.

Кто из известных людей родился 28 марта

1472 – итальянский художник Фра Бартоломео.

1483 - итальянский художник Рафаэль Санти.

1592 - чешский мыслитель, педагог, писатель Ян Амос Коменский.

1660 – нидерландский художник и историограф Арнольд Гаубракен.

1709 – граф, генерал-фельдмаршал украинского происхождения, лоббист украинских интересов при царском дворе Алексей Разумовский. Он способствовал обновлению Киевской митрополии.

1766 – австрийский композитор и дирижер Йозеф Вайгль.

1800 – выдающийся итальянский певец Тамбурини Антонио.

1809 – английский художник Джордж Ричмонд.

1838 – французский живописец, скульптор и график Лоран Жан-Поль.

1862 - французский политический и государственный деятель Аристид Бриан.

1898 - деятель УНР и ОУН, главный теоретик украинского национализма Николай Сциборский.

1897 — придумавший подгузники американский инженер Виктор Миллз.

1905 – украинский актер и режиссер Георгий Авраменко.

1912 - украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины Олекса Гирнык. Совершил самосожжение в знак протеста против русификации.

1925 - украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк.

1933 – Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель, сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий-Богдан Шухевич.

1938 – украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист Олесь Лупий.

1950 – украинский поэт, член Национального союза писателей Украины Виктор Стельмах.

1961 — украинский археолог, исследователь древнего Галича и архитектуры княжеских времен Юрий Лукомский.

Именинники 28 марта

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

OBOZ.UA ранее писал, почему ежегодно меняется дата празднования Пасхи.

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