Какой праздник отмечают 28 марта: события этого дня
28 марта в Украине отмечают два важных праздника. Это Всемирный день историка, когда мы отмечаем значимость этой профессии для понимания прошлого и влияния на наше будущее.
В тот же день в Украине празднуют День географа, чествуя людей, которые изучают просторы нашей страны, а также используют географические знания во время войны.
В то же время в мире отмечают День сорняков, обращая внимание на опасность, которую эти растения могут представлять для сельского хозяйства.
28 марта также отмечается годовщина запатентования стиральной машины Джеймсом Кингом в 1851 году, что явилось важным шагом в развитии бытовой техники.
Церковные праздники 28 марта
Церковь сегодня чтит память преподобного Иллариона.
Преподобный Илларион Великий родился в 291 году в Палестине и стал одним из первых отшельников, прославившихся своей подвижнической жизнью и даром исцеления. После того как Илларион услышал о христианстве в Александрии и принял святое Крещение, он оставил мирский образ жизни и поселился в пустыне, где предавался молитве, посту и борьбе с нечистыми помыслами.
Илларион получил известность благодаря дару исцелять больных и изгонять нечистых духов, помогая людям бесплатно, считая, что благодать Божия не может продаваться. Его жизненный путь и молитвы послужили примером для многих монашеских обителей, которые он основал по всей Палестине. Илларион Великий умер в 371 году, оставив большое влияние на духовную жизнь и монашеские общины, и его мощи распространились по многим странам. Его жизнь и подвиги вдохновляют христиан на путь служения Богу и духовного совершенствования.
Исторические события 28 марта
- 37 — Калигула после смерти Тиберия прибыл в Рим, где получил от сената самые высокие полномочия.
- 1566 — Жан Паризо де ла Валетт основал город Валлетту на Мальте.
- 1842 - Венский филармонический оркестр дал первый концерт.
- 1842 - во Львове открылся театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе.
- 1876 - японское правительство запретило самураям носить мечи.
- 1910 — Анри Фабр совершил первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берре на юге Франции.
- 1930 – в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждены официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара.
- 1939 - после 2,5-летней осады Франсиско Франко взял Мадрид.
- 1942 – успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции.
- 1979 - частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) стало крупнейшей аварией в атомной энергетике США.
- 1980 - Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о звании Народного артиста СССР.
- 2004 - в ночь с 28 на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартовала Гражданская кампания "ПОРА!".
- 2008 - Украинская Википедия достигла объема в 100 000 статей.
Кто из известных людей родился 28 марта
- 1472 – итальянский художник Фра Бартоломео.
- 1483 - итальянский художник Рафаэль Санти.
- 1592 - чешский мыслитель, педагог, писатель Ян Амос Коменский.
- 1660 – нидерландский художник и историограф Арнольд Гаубракен.
- 1709 – граф, генерал-фельдмаршал украинского происхождения, лоббист украинских интересов при царском дворе Алексей Разумовский. Он способствовал обновлению Киевской митрополии.
- 1766 – австрийский композитор и дирижер Йозеф Вайгль.
- 1800 – выдающийся итальянский певец Тамбурини Антонио.
- 1809 – английский художник Джордж Ричмонд.
- 1838 – французский живописец, скульптор и график Лоран Жан-Поль.
- 1862 - французский политический и государственный деятель Аристид Бриан.
- 1898 - деятель УНР и ОУН, главный теоретик украинского национализма Николай Сциборский.
- 1897 — придумавший подгузники американский инженер Виктор Миллз.
- 1905 – украинский актер и режиссер Георгий Авраменко.
- 1912 - украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины Олекса Гирнык. Совершил самосожжение в знак протеста против русификации.
- 1925 - украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк.
- 1933 – Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель, сын командующего УПА Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий-Богдан Шухевич.
- 1938 – украинский поэт, прозаик, драматург, сценарист Олесь Лупий.
- 1950 – украинский поэт, член Национального союза писателей Украины Виктор Стельмах.
- 1961 — украинский археолог, исследователь древнего Галича и архитектуры княжеских времен Юрий Лукомский.
Именинники 28 марта
Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.
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