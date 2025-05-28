Какой праздник отмечают 28 мая: все об этом дне

28 мая православные верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского и священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. Именины празднуют Никиты, Игнаты, Виктора и Марии.

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В мире отмечают Всемирный день борьбы с голодом, День гигиены во время менструации, Международный день амнистии, Всемирный день выдры. В Украине 28 мая – День полицейского офицера общины и Всеукраинский день краеведения. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 мая

Церковный календарь

Преподобный Никита Исповедник, епископ Халкидонский, жил в VIII веке во времена иконоборческих споров в Византии. Как решительный защитник иконопочитания, он подвергся преследованиям и изгнанию, однако не отрекся от веры. За стойкость в исповедании православия церковь почитает его как исповедника.

Священномученик Евтихий был епископом в Малой Азии и погиб мученической смертью за Христа во время преследований христиан в ранние века. Его память отмечается как пример верности, духовного мужества и жертвенности.

Всеукраинский день краеведения

Введен с целью популяризации историко-культурного наследия Украины. Этот день объединяет музейщиков, исследователей, учителей, студентов и всех, кто занимается изучением родного края. Краеведение – не только о прошлом, но и об идентичности, культуре, памяти и гражданской ответственности.

День полицейского офицера общины в Украине

Праздник основан для чествования работы участковых полицейских, которые работают непосредственно в общинах. Их цель – не только реагировать на правонарушения, но и профилактика, доверие и взаимодействие с жителями. Этот формат – часть реформы правоохранительной системы Украины.

Всемирный день борьбы с голодом

Посвящен одной из самых острых глобальных проблем – пищевой безопасности. По данным ООН, сотни миллионов людей в мире страдают от хронического недоедания. Этот день – призыв к действиям, направленным на преодоление голода, рациональное использование ресурсов и поддержку уязвимых сообществ.

День гигиены во время менструации

Международная инициатива, направленная на преодоление табу и информирование о менструальной гигиене, особенно в странах, где эта тема остается стигматизированной. Акцент делается на доступе к средствам гигиены, образовательных материалов и достойного отношения к физиологии женщин.

Международный день амнистии

Этот день связан с деятельностью правозащитной организации Amnesty International, основанной именно 28 мая 1961 года. Он служит напоминанием о важности защиты прав человека, освобождении политических заключенных и борьбе с пытками и безнаказанностью.

Всемирный день выдры

Выдры играют важную роль в водных экосистемах, однако страдают от загрязнения, исчезновения среды обитания и браконьерства. В этот день природоохранные организации проводят кампании в поддержку программ сохранения дикой природы.

Знаменательные исторические события 28 мая

1742 – в Лондоне открылся первый в мире крытый плавательный бассейн.

1830 – Президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев.

1919 – началось летнее наступление войск УНР на Галичине и Подолье во время войны с большевиками.

1923 – генеральный прокурор США объявил, что женщины имеют право носить брюки где угодно и когда им это заблагорассудится.

1925 – в городе Харькове началась I Всеукраинская конференция по краеведению, во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения.

1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая одну из самых престижных премий в мире музыки - "Грэмми".

1959 – американские ученые провели успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18.

1987 – немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст совершил перелет из Гамбурга через Хельсинки в Москву и приземлился на Красной площади, обойдя всю систему противовоздушной обороны СССР.

1997 – в Киеве главы правительств Украины и России подписали пакет документов о базировании и распределении Черноморского флота.

Кто родился 28 мая

1738 – Жозеф Гийотен, французский врач, изобретатель гильотины.

1779 – Томас Мур, ирландский поэт.

1860 – Иосиф Олеськив, инициатор массовой трудовой миграции украинцев в Канаду в 1890-х годах.

1877 – Максимилиан Волошин, поэт и художник украинского происхождения, переводчик, представитель символизма и акмеизма.

1879 – Милутин Миланкович, сербский гражданский инженер, климатолог, геофизик, астроном и математик.

1908 – Ян Флеминг, английский писатель, литературный отец Джеймса Бонда.

1944 – Руди Джулиани, американский юрист, предприниматель и политик, мэр Нью-Йорка (1994-2001).

1968 – Кайли Миноуг, австралийская актриса и певица.

1972 – Александр Положинский, украинский рок-певец и шоумен, лидер группы "Тартак".

В этот день умерли:

1787 – Леопольд Моцарт, отец и учитель В.-А.Моцарта

1849 – Анна Бронте, английская писательница, одна из трех сестер Бронте, автор романа "Незнакомка из Вилдфел-Холла".

1916 – Иван Франко, один из самых выдающихся духовных проводников Украины, писатель, ученый, общественно-политический деятель, публицист.

1949 – Антон Лотоцкий, украинский общественный деятель, сечевой стрелок, детский писатель, журналист и издатель.

2000 – Игорь Билозир, украинский композитор, лидер музыкальной группы "Ватра" (умер от травм, нанесенных российскими шовинистами).

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