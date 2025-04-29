Какой праздник отмечают 29 апреля: все об этом дне

Во вторник, 29 апреля, отмечается Всеукраинский день футбола или День футболиста. Он был установлен в честь первого матча национальной сборной Украины в 1992 году. В это время команда впервые вышла на поле в желто-голубой форме как независимая сборная, что стало историческим моментом для украинского спорта.

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Этот праздник чествует развитие футбола в Украине, его игроков, тренеров и болельщиков. День футболиста – это символ единства, национальной гордости и любви к игре, объединяющей миллионы.

Международные праздники 29 апреля

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Международный день иммунологии

День памяти всех жертв применения химического оружия

День недиагностированных заболеваний

Международный день танца

День застежки-молнии

Всемирный день желаний

Церковные праздники 29 апреля

В этот день у верующих началась Радоница (гробки, провода). Это поминальный день в православной традиции, отмечаемый на девятый день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают покойных родственников, посещают кладбища, приносят на могилы пасхи, пасхальные яйца и цветы. Радоница символизирует сочетание скорби по умершим с пасхальной радостью Воскресения.

Церковь 29 апреля чтит память девяти мучеников Кизицких.

Этих святых также называют целителями; они жили в городе Кызык, на территории современной Турции, в III веке. Они исповедовали христианство во времена жестоких преследований и отказались предать свою веру. Несмотря на страшную пытку, мученики мужественно выдержали все страдания и приняли смерть за Христа.

Исторические события 29 апреля

998 год – по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против Папы Римского Григория V.

1648 год - началось сражение под Желтыми Водами.

1770 год – британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1863 - в Российской империи отменены телесные наказания и клеймения по решению суда.

1907 год – первое заседание Украинского научного общества в Киеве во главе с Михаилом Грушевским

1915 год - начались бои УСС с русскими войсками на горе Маковцы в Карпатах.

1918 - на сессии Украинского Центрального Совета был одобрен Основной Закон Республики;

1918 год – Всеукраинский съезд земледельцев избрал П. Скоропадского гетманом Украины

1918 год – Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги.

1919 год - попытка государственного переворота в УНР под руководством атамана Владимира Оскилко.

1945 год - Адольф Гитлер женился на Еве Браун в берлинском бункере и назначил адмирала Карла Деница своим преемником.

1975 год - в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.

1990 год - в Киеве приняли решение о роспуске Украинского Хельсинкского Союза и создании на его базе Украинской республиканской партии.

1992 год - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии в котором уступила со счетом 1-3.

2014 год – пророссийские сепаратисты захватили здание Луганской ОГА.

Именинники 29 апреля

Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина.

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