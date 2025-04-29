Какой праздник отмечают 29 апреля: все об этом дне
Во вторник, 29 апреля, отмечается Всеукраинский день футбола или День футболиста. Он был установлен в честь первого матча национальной сборной Украины в 1992 году. В это время команда впервые вышла на поле в желто-голубой форме как независимая сборная, что стало историческим моментом для украинского спорта.
Этот праздник чествует развитие футбола в Украине, его игроков, тренеров и болельщиков. День футболиста – это символ единства, национальной гордости и любви к игре, объединяющей миллионы.
Международные праздники 29 апреля
- Международный день основания Организации по запрещению химического оружия
- Международный день иммунологии
- День памяти всех жертв применения химического оружия
- День недиагностированных заболеваний
- Международный день танца
- День застежки-молнии
- Всемирный день желаний
Церковные праздники 29 апреля
В этот день у верующих началась Радоница (гробки, провода). Это поминальный день в православной традиции, отмечаемый на девятый день после Пасхи. В этот день верующие вспоминают покойных родственников, посещают кладбища, приносят на могилы пасхи, пасхальные яйца и цветы. Радоница символизирует сочетание скорби по умершим с пасхальной радостью Воскресения.
Церковь 29 апреля чтит память девяти мучеников Кизицких.
Этих святых также называют целителями; они жили в городе Кызык, на территории современной Турции, в III веке. Они исповедовали христианство во времена жестоких преследований и отказались предать свою веру. Несмотря на страшную пытку, мученики мужественно выдержали все страдания и приняли смерть за Христа.
Исторические события 29 апреля
- 998 год – по приказу императора Священной Римской империи казнили лидера восстания против Папы Римского Григория V.
- 1648 год - началось сражение под Желтыми Водами.
- 1770 год – британский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.
- 1863 - в Российской империи отменены телесные наказания и клеймения по решению суда.
- 1907 год – первое заседание Украинского научного общества в Киеве во главе с Михаилом Грушевским
- 1915 год - начались бои УСС с русскими войсками на горе Маковцы в Карпатах.
- 1918 - на сессии Украинского Центрального Совета был одобрен Основной Закон Республики;
- 1918 год – Всеукраинский съезд земледельцев избрал П. Скоропадского гетманом Украины
- 1918 год – Черноморский флот в Севастополе поднял украинские флаги.
- 1919 год - попытка государственного переворота в УНР под руководством атамана Владимира Оскилко.
- 1945 год - Адольф Гитлер женился на Еве Браун в берлинском бункере и назначил адмирала Карла Деница своим преемником.
- 1975 год - в Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.
- 1990 год - в Киеве приняли решение о роспуске Украинского Хельсинкского Союза и создании на его базе Украинской республиканской партии.
- 1992 год - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии в котором уступила со счетом 1-3.
- 2014 год – пророссийские сепаратисты захватили здание Луганской ОГА.
Именинники 29 апреля
Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина, Ирина.
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