Какой праздник отмечают 29 июля: церковный календарь

Ежегодно 29 июля отмечается ряд важных событий и праздников, которые имеют разное историческое и культурное значение. Этот день объединяет в себе как религиозные традиции, так и знаковые даты мировой истории.

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От чествования памяти святых до международных инициатив и переломных моментов, 29 июля является днем, заслуживающим внимания. Предлагаем подробнее ознакомиться с событиями, которые приходятся на эту дату.

Какой праздник 29 июля

Международный день тигра

Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

Святой мученицы Серафимы

День чествования павших бойцов Сил специальных операций

Церковный праздник 29 июля

29 июля Православная Церковь чтит память святого великомученика Даниила Кушнира (Млиевского), который пострадал за православную веру в середине XVIII века. Он был скромным церковным старостой села Млиев на Черкащине, ставшего ареной жестокого насаждения униатства на Правобережной Украине.

Будучи доверенным лицом и уважаемым односельчанами, Даниил Кушнир отказался предать православие, несмотря на давление и угрозы. Его обвинили в святотатстве, взяли под стражу и пытали. 29 июля 1766 года он был жестоко казнен, став примером непоколебимости веры. Его мощи, вероятно, до сих пор находятся в Переяславском кафедральном Свято-Вознесенском монастыре, где его голова была торжественно похоронена.

Решением Священного Синода УПЦ от 8 марта 1994 года святой Даниил Млиевский был причислен к лику святых Черкасской епархии.

Исторические события 29 июля

238 — преторианской гвардией штурмом взят дворец императоров Рима Пупиена и Бальбина. Оба правителя после пыток и издевательств казнены. В тот же день 13-летний Гордиан III объявлен императором Римской империи.

615 — Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке унаследовал трон правителя Баакульского царства Майя.

626 — началась десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя.

1014 — битва при Биласике. Византийский император Василий II нанес поражение болгарскому войску. Император приказал ослепить 15 тысяч болгарских пленных.

1018 — граф Западной Фрисландии Дирк III нанес поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве при Влардингене.

1030 — битва при Стикластадире, в которой норвежский король Олаф II сражался и погиб, пытаясь отвоевать норвежский трон из-под правления датского короля Канута Великого.

1148 — завершена неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, которая привела к краху Второго крестового похода.

1108 — Людовик VI стал королем Франции.

1474 — во время бургундских войн армия Карла Смелого атаковала архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс. Осада продолжалась до 27 июня 1475 года.

1565 — королева Шотландии Мария Стюарт вышла замуж за своего кузена Генриха Стюарта, лорда Дарнли.

1572 — началась Молодинская битва — битва, длившаяся до 2 августа в 50 верстах южнее Москвы.

1696 — казацкое войско при поддержке московских войск захватило турецкую крепость Азов.

1776 — последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский отправлен на Соловецкие острова, где провел в заключении 25 лет.

1793 — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основал форт и морской порт Йорк (ныне Торонто).

1836 — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки.

1851 — итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл астероид 15 Эвномия.

1858 — под давлением Соединенных Штатов Япония открыла для чужеземцев Токио и Осаку.

1865 — большой пожар в Бучаче.

1874 — британец Уолтер Вингфилд запатентовал разборный теннисный корт.

1880 — открыто Феодосийскую картинную галерею им. И. К. Айвазовского.

1899 — завершилась I Гаагская конференция мира, с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны.

1900 —четырьмя выстрелами из револьвера убит итальянский король Умберто I.

1907 — создана Всемирная организация скаутского движения.

1913 — образована независимая Албания.

1914 — введена в строй первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк—Сан Франциско.

1938 — после побега комиссара госбезопасности Генриха Люшкова началась советско-японская битва на озере Хасан.

1940 — в ходе Второй мировой войны начались воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе.

1941 — Румынское королевство объявило о возвращении себе Бессарабии и Буковины, переданных ею СССР в 1940.

1941 — Сталин уволил генерала армии Г.Жукова с должности начальника Генерального штаба и назначен на должность командующего Резервным фронтом.

1948 — в Лондоне начались XIV Летние Олимпийские игры.

1957 — основано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

1974 — в СССР создано первое в стране специальное подразделение "А" для противодействия возможным террористическим актам, которое стало известным как группа "Альфа".

1974 — на канале NBC прошел дебют игровой программы "Угадай мелодию".

1987 — Президентом Франции Франсуа Миттераном и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер подписано соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем.

1990 — городу Калинин возвращено историческое название Тверь.

1993 — после семи лет заключения решением Верховного суда Израиля вынесен оправдательный приговор бывшему охраннику нацистских концентрационных лагерей Флоссенбюрг, Майданек и Собибор уроженцу Дубовых Махаринцев украинцу Ивану Демьянюку.

1994 — Парламент Украины приостановил приватизацию в республике.

1998 — в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершил самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетел 19,8 метра.

2005 — астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.

2010 — в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду перевернулся паром. По меньшей мере 80 (по другим данным 140) человек погибло.

2022 — на Земле зафиксировали самый короткий день в истории планеты — полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычно.

Именинники 29 июля

Елена, Дорофей, Игнатий, Валерий, Анастасий, Елена, Дорофей, Игнатий, Валерий, Анастасий

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