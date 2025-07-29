Какой праздник отмечают 29 июля: церковный календарь
Ежегодно 29 июля отмечается ряд важных событий и праздников, которые имеют разное историческое и культурное значение. Этот день объединяет в себе как религиозные традиции, так и знаковые даты мировой истории.
От чествования памяти святых до международных инициатив и переломных моментов, 29 июля является днем, заслуживающим внимания. Предлагаем подробнее ознакомиться с событиями, которые приходятся на эту дату.
Какой праздник 29 июля
- Международный день тигра
- Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией
- Святой мученицы Серафимы
- День чествования павших бойцов Сил специальных операций
Церковный праздник 29 июля
29 июля Православная Церковь чтит память святого великомученика Даниила Кушнира (Млиевского), который пострадал за православную веру в середине XVIII века. Он был скромным церковным старостой села Млиев на Черкащине, ставшего ареной жестокого насаждения униатства на Правобережной Украине.
Будучи доверенным лицом и уважаемым односельчанами, Даниил Кушнир отказался предать православие, несмотря на давление и угрозы. Его обвинили в святотатстве, взяли под стражу и пытали. 29 июля 1766 года он был жестоко казнен, став примером непоколебимости веры. Его мощи, вероятно, до сих пор находятся в Переяславском кафедральном Свято-Вознесенском монастыре, где его голова была торжественно похоронена.
Решением Священного Синода УПЦ от 8 марта 1994 года святой Даниил Млиевский был причислен к лику святых Черкасской епархии.
Исторические события 29 июля
- 238 — преторианской гвардией штурмом взят дворец императоров Рима Пупиена и Бальбина. Оба правителя после пыток и издевательств казнены. В тот же день 13-летний Гордиан III объявлен императором Римской империи.
- 615 — Пакаль Великий в возрасте 12 лет в городе Паленке унаследовал трон правителя Баакульского царства Майя.
- 626 — началась десятидневная осада столицы Византийской империи Константинополя.
- 1014 — битва при Биласике. Византийский император Василий II нанес поражение болгарскому войску. Император приказал ослепить 15 тысяч болгарских пленных.
- 1018 — граф Западной Фрисландии Дирк III нанес поражение армии императора Священной Римской Империи Генриха II в битве при Влардингене.
- 1030 — битва при Стикластадире, в которой норвежский король Олаф II сражался и погиб, пытаясь отвоевать норвежский трон из-под правления датского короля Канута Великого.
- 1148 — завершена неудачная 4-дневная осада Дамаска крестоносцами, которая привела к краху Второго крестового похода.
- 1108 — Людовик VI стал королем Франции.
- 1474 — во время бургундских войн армия Карла Смелого атаковала архиепископство Кельнское, осадив город Нейсс. Осада продолжалась до 27 июня 1475 года.
- 1565 — королева Шотландии Мария Стюарт вышла замуж за своего кузена Генриха Стюарта, лорда Дарнли.
- 1572 — началась Молодинская битва — битва, длившаяся до 2 августа в 50 верстах южнее Москвы.
- 1696 — казацкое войско при поддержке московских войск захватило турецкую крепость Азов.
- 1776 — последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский отправлен на Соловецкие острова, где провел в заключении 25 лет.
- 1793 — первый вице-губернатор Верхней Канады Джон Грейвз Симко основал форт и морской порт Йорк (ныне Торонто).
- 1836 — торжественное открытие в Париже Триумфальной арки.
- 1851 — итальянский астроном Аннибале де Гаспарис открыл астероид 15 Эвномия.
- 1858 — под давлением Соединенных Штатов Япония открыла для чужеземцев Токио и Осаку.
- 1865 — большой пожар в Бучаче.
- 1874 — британец Уолтер Вингфилд запатентовал разборный теннисный корт.
- 1880 — открыто Феодосийскую картинную галерею им. И. К. Айвазовского.
- 1899 — завершилась I Гаагская конференция мира, с целью разработки многосторонних соглашений в области законов и обычаев войны.
- 1900 —четырьмя выстрелами из револьвера убит итальянский король Умберто I.
- 1907 — создана Всемирная организация скаутского движения.
- 1913 — образована независимая Албания.
- 1914 — введена в строй первая трансамериканская телефонная линия Нью-Йорк—Сан Франциско.
- 1938 — после побега комиссара госбезопасности Генриха Люшкова началась советско-японская битва на озере Хасан.
- 1940 — в ходе Второй мировой войны начались воздушные бомбардировки Великобритании силами немецкого Люфтваффе.
- 1941 — Румынское королевство объявило о возвращении себе Бессарабии и Буковины, переданных ею СССР в 1940.
- 1941 — Сталин уволил генерала армии Г.Жукова с должности начальника Генерального штаба и назначен на должность командующего Резервным фронтом.
- 1948 — в Лондоне начались XIV Летние Олимпийские игры.
- 1957 — основано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
- 1974 — в СССР создано первое в стране специальное подразделение "А" для противодействия возможным террористическим актам, которое стало известным как группа "Альфа".
- 1974 — на канале NBC прошел дебют игровой программы "Угадай мелодию".
- 1987 — Президентом Франции Франсуа Миттераном и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер подписано соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем.
- 1990 — городу Калинин возвращено историческое название Тверь.
- 1993 — после семи лет заключения решением Верховного суда Израиля вынесен оправдательный приговор бывшему охраннику нацистских концентрационных лагерей Флоссенбюрг, Майданек и Собибор уроженцу Дубовых Махаринцев украинцу Ивану Демьянюку.
- 1994 — Парламент Украины приостановил приватизацию в республике.
- 1998 — в Лос-Анджелесе американец С. Рид совершил самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома — на мотоцикле он пролетел 19,8 метра.
- 2005 — астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.
- 2010 — в Демократической Республике Конго на реке Касаи в провинции Бандунду перевернулся паром. По меньшей мере 80 (по другим данным 140) человек погибло.
- 2022 — на Земле зафиксировали самый короткий день в истории планеты — полный оборот вокруг своей оси занял у планеты на 1,59 миллисекунды меньше, чем обычно.
Именинники 29 июля
Елена, Дорофей, Игнатий, Валерий, Анастасий, Елена, Дорофей, Игнатий, Валерий, Анастасий
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