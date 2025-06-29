Какой праздник отмечают 29 июня: все об этом дне
29 июня по новоюлианскому календарю чтят память святых верховных апостолов Петра и Павла. Именины сегодня празднуют Петры, Павлы, Тихоны, Михаилы, Константины, Григории и Ефремы.
В Украине отмечают День молодежных и детских общественных организаций, а в мире – Всемирный день промышленного дизайна, День деревянных хижин, Международный день грязи, Международный день тропиков, Международный день рыбака. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 29 июня
Церковный календарь
Праздник святых верховных апостолов Петра и Павла – один из главных христианских праздников, отмечаемый 29 июня по григорианскому календарю. Апостолы Петр и Павел считаются одними из самых выдающихся фигур раннего христианства – символами веры, миссионерства и мученичества.
В этот день верующие чтят их духовное наследие, а в храмах проходят торжественные богослужения. В народной традиции это также завершение Петровки – поста перед праздником.
День молодежных и детских общественных организаций Украины
Установленный с целью поддержки активной гражданской позиции молодежи, этот день призван подчеркнуть важность участия молодых людей в развитии общества. 29 июня проводятся форумы, акции, тематические встречи и мероприятия, которые популяризируют волонтерство, молодежное самоуправление и развитие общественных инициатив.
Всемирный день промышленного дизайна
Праздник, инициированный Международным советом обществ промышленного дизайна, отмечается ежегодно 29 июня с целью привлечь внимание к роли дизайна в быту, экономике и глобальных процессах.
Промышленный дизайн – это не только об эстетике, но и о функциональности, устойчивости и влиянии на качество жизни. В этот день проходят конференции, выставки, презентации инновационных решений в сфере дизайна продуктов и сред.
День деревянных хижин
Это неформальный праздник, который начали в США, чтобы почтить традиционное деревянное жилье – символ первичного дома, постоянства и простоты. Праздник вдохновляет на сохранение исторического наследия, экологического строительства и уважения к ремеслам предков.
Международный день грязи (International Mud Day)
Веселый и нестандартный праздник, призывающий вспомнить детство и позволить себе буквально "окунуться в природу". Во многих странах этот день используют для развития сенсорного опыта у детей – через игру в грязи, творческие мастерские и контакты с природной средой.
Международный день тропиков
Введен ООН для привлечения внимания к социально-экономическому и экологическому значению тропических регионов, которые охватывают более 40% земной поверхности и являются домом для более чем трети населения мира.
29 июня – это возможность обсудить проблемы сохранения тропических лесов, климатических изменений и устойчивого развития в этих зонах.
Международный день рыбака
Это профессиональный и любительский праздник, объединяющий рыбаков всего мира. Отмечается с целью популяризации рыболовства как формы отдыха, культурного явления и традиционного способа добычи пищи.
В некоторых странах в этот день проходят соревнования, фестивали и просветительские мероприятия, связанные с экологическим рыболовством и сохранением водных ресурсов.
Исторические события 29 июня
- 1174 – Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
- 1613 – в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и дотла сгорел театр "Глобус".
- 1659 – в битве при Конотопе украинские войска под предводительством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого.
- 1945 – Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР.
- 1949 – в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.
- 2007 – в США поступили в продажу первые iPhone.
Кто родился 29 июня
- 1849 – Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач), украинская писательница, мать Леси Украинки (†1930).
- 1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.
- 1939 – Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер.
- 1947 – Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер.
В этот день умерли:
- 1895 – Томас Генри Хаксли, британский естествоиспытатель, зоолог.
- 1919 – Александр Рогоза, украинский военный деятель, военный министр Украинского Государства в 1918, расстрелян большевистским ЧК.
- 1940 – Пауль Клее, швейцарско-немецкий художник.
- 2014 – Анатолий Димаров, украинский писатель.
- 2016 – Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.
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