Какой праздник отмечают 29 июня: все об этом дне

29 июня по новоюлианскому календарю чтят память святых верховных апостолов Петра и Павла. Именины сегодня празднуют Петры, Павлы, Тихоны, Михаилы, Константины, Григории и Ефремы.

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В Украине отмечают День молодежных и детских общественных организаций, а в мире – Всемирный день промышленного дизайна, День деревянных хижин, Международный день грязи, Международный день тропиков, Международный день рыбака. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 июня

Церковный календарь

Праздник святых верховных апостолов Петра и Павла – один из главных христианских праздников, отмечаемый 29 июня по григорианскому календарю. Апостолы Петр и Павел считаются одними из самых выдающихся фигур раннего христианства – символами веры, миссионерства и мученичества.

В этот день верующие чтят их духовное наследие, а в храмах проходят торжественные богослужения. В народной традиции это также завершение Петровки – поста перед праздником.

День молодежных и детских общественных организаций Украины

Установленный с целью поддержки активной гражданской позиции молодежи, этот день призван подчеркнуть важность участия молодых людей в развитии общества. 29 июня проводятся форумы, акции, тематические встречи и мероприятия, которые популяризируют волонтерство, молодежное самоуправление и развитие общественных инициатив.

Всемирный день промышленного дизайна

Праздник, инициированный Международным советом обществ промышленного дизайна, отмечается ежегодно 29 июня с целью привлечь внимание к роли дизайна в быту, экономике и глобальных процессах.

Промышленный дизайн – это не только об эстетике, но и о функциональности, устойчивости и влиянии на качество жизни. В этот день проходят конференции, выставки, презентации инновационных решений в сфере дизайна продуктов и сред.

День деревянных хижин

Это неформальный праздник, который начали в США, чтобы почтить традиционное деревянное жилье – символ первичного дома, постоянства и простоты. Праздник вдохновляет на сохранение исторического наследия, экологического строительства и уважения к ремеслам предков.

Международный день грязи (International Mud Day)

Веселый и нестандартный праздник, призывающий вспомнить детство и позволить себе буквально "окунуться в природу". Во многих странах этот день используют для развития сенсорного опыта у детей – через игру в грязи, творческие мастерские и контакты с природной средой.

Международный день тропиков

Введен ООН для привлечения внимания к социально-экономическому и экологическому значению тропических регионов, которые охватывают более 40% земной поверхности и являются домом для более чем трети населения мира.

29 июня – это возможность обсудить проблемы сохранения тропических лесов, климатических изменений и устойчивого развития в этих зонах.

Международный день рыбака

Это профессиональный и любительский праздник, объединяющий рыбаков всего мира. Отмечается с целью популяризации рыболовства как формы отдыха, культурного явления и традиционного способа добычи пищи.

В некоторых странах в этот день проходят соревнования, фестивали и просветительские мероприятия, связанные с экологическим рыболовством и сохранением водных ресурсов.

Исторические события 29 июня

1174 – Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

1613 – в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и дотла сгорел театр "Глобус".

1659 – в битве при Конотопе украинские войска под предводительством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого.

1945 – Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР.

1949 – в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.

2007 – в США поступили в продажу первые iPhone.

Кто родился 29 июня

1849 – Елена Пчилка (Ольга Петровна Косач), украинская писательница, мать Леси Украинки (†1930).

1900 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.

1939 – Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер.

1947 – Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер.

В этот день умерли:

1895 – Томас Генри Хаксли, британский естествоиспытатель, зоолог.

1919 – Александр Рогоза, украинский военный деятель, военный министр Украинского Государства в 1918, расстрелян большевистским ЧК.

1940 – Пауль Клее, швейцарско-немецкий художник.

2014 – Анатолий Димаров, украинский писатель.

2016 – Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины.

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