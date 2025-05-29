Какой праздник отмечают 29 мая: все об этом дне

29 мая – день, насыщенный духовными, историческими и символическими событиями. В этот четверг христиане отмечают один из самых больших праздников – Вознесение Господне, а по церковному календарю вспоминают мученицу Феодосию. Кроме того, дата имеет международное значение: отмечают День миротворцев ООН, Международный день Эвереста и Всемирный день здоровья пищеварения.

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Именины сегодня празднуют Александры, Феодосии, Федоры, Теодоры, Мартины и Виталии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 мая

Церковный календарь

Вознесение Господне празднуется на 40-й день после Пасхи. Согласно Евангелию, после Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим ученикам, обучая их и укрепляя в вере. В день Вознесения Он поднялся на небо с горы Елеонской возле Иерусалима, завершив свое земное служение.

Этот праздник символизирует завершение миссии Иисуса на земле и открытие дороги к спасению. В храмах в этот день правится праздничная литургия, читаются отрывки из Деяний святых апостолов и Евангелия от Луки, где описано событие Вознесения.

29 мая также вспоминается мученица Феодосия девица, которая жила в III веке в городе Тир (современный Ливан). По преданию, она была юной христианкой, которую казнили за открытое исповедание веры во Христа во время гонений при императоре Диоклетиане. Ее мужество и непоколебимость стали примером духовной отваги.

Международный день миротворцев ООН

29 мая – Международный день миротворцев ООН, введенный в 2002 году. Эта дата выбрана не случайно – именно 29 мая 1948 года была создана первая миротворческая миссия ООН. Сегодня этот праздник является данью памяти тем, кто погиб, поддерживая мир в горячих точках планеты, и признанием тех, кто продолжает служить под голубым флагом ООН в сложных и опасных условиях.

Международный день Эвереста

Еще один символический праздник – Международный день Эвереста, который отмечают каждый год 29 мая в память о первом успешном восхождении на самую высокую вершину мира. В 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей стали первыми людьми, которые достигли вершины Джомолунгмы (Эвереста). Этот день чествует не только их подвиг, но и всех альпинистов, исследователей и гидов, которые рискуют жизнью в высокогорье.

Всемирный день здоровья пищеварения

World Digestive Health Day, или Всемирный день здоровья пищеварительной системы, был основан Всемирной гастроэнтерологической организацией. Цель – информирование общества о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, значение правильной диеты, своевременной диагностики и профилактики. Ежегодно тема меняется, охватывая актуальные проблемы гастроэнтерологии.

Что еще стоит знать о 29 мая

По народному календарю, день считался переходным между весной и летом. Верили, что после Вознесения начинается настоящее потепление.

В этот день не рекомендовалось начинать новые дела или физически тяжело работать – время следует посвятить молитве, созерцанию и духовному осмыслению.

В традициях некоторых регионов существовали обряды "проведения весны" – символическое прощание с весенним циклом и подготовка к летним работам.

Исторические события 29 мая

1453 – турки под предводительством Мехмеда II захватили Константинополь. Падение Византийской империи и конец средневековья.

1630 – подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским

1660 – в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта.

1900 – компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы).

1928 – Фритц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч.

1953 – человек впервые преодолел самую высокую точку планеты - на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.

1964 – в Киеве открыли для посетителей крупнейший в СССР ботанический сад.

1990 – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития

2003 – форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана").

2014 – вблизи Славянска был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий; погибло 12 человек.

Кто родился 29 мая

1874 – Гилберт Кит Честертон, английский писатель и философ.

1880 – Освальд Шпенглер, немецкий философ, историк ("Закат Европы").

1901 – Кирилл Синельников, украинский физик.

1917 – Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США (1961-1963 гг.).

1935 – Анатолий Поповский, украинский языковед.

1982 – Наталья Добрынская, украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.

В этот день умерли:

1453 – Константин XI, последний византийский император.

1814 – Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона.

1942 – Джон Бэрримор, американский актер театра, немого и звукового кино.

1952 – Михаил Емельянович-Павленко, украинский военный деятель, генерал-полковник Армии УНР, Начальный Командир УГА, командующий Первого зимнего похода.

1958 – Хуан Рамон Хименес, испанский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1956 года.

1972 – Степан Тимошенко, украинский, американский и немецкий ученый. Отец теоретической механики. Основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний.

2014 – Сергей Кульчицкий, украинский военный, генерал-майор, участник войны на востоке Украины, Герой Украины.

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