Какой праздник отмечают 3 августа: все об этом дне

3 августа отмечают День Воздушных Сил ВСУ. Это профессиональный праздник воинов, которые держат небо Украины: летчиков, операторов ПВО, специалистов радиотехнических войск, инженеров и связистов. Они ежедневно прикрывают города и объекты от ракет и дронов, поддерживают наземные подразделения ударами с воздуха, ведут разведку и обеспечивают контроль воздушного пространства.

Видео дня

Православные верующие в этот день почитают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. А сторонники эзотерики отмечают День экстрасенса. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 августа

Церковный праздник

Православная церковь 3 августа чтит преподобных Исаакия, Далмата и Фавста – монахов, которые жили в IV веке в Константинополе. Они известны своей борьбой против ересей и поддержкой православной веры в период гонений. Особенно почитался святой Далмат, который после смерти Исаакия возглавил монастырь, впоследствии названный его именем.

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

День Воздушных Сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. В 2025 году эта дата приходится именно на 3 августа. Этот праздник является данью уважения военным летчикам, инженерам, диспетчерам и всем, кто служит в авиационном крыле Вооруженных сил Украины.

Особенно актуальным этот праздник стал во время полномасштабного вторжения России, когда Воздушные Силы играют критическую роль в защите неба, противовоздушной обороне, ударах по вражеским объектам и спасении жизни украинцев.

День экстрасенса

Хотя этот праздник не является официальным, 3 августа также отмечают День экстрасенса. Этот день приурочен к представителям нетрадиционных практик: ясновидящим, целителям, людям, которые считают себя чувствительными к энергетике или информационным полям.

Исторические события 3 июля

1492 – Христофор Колумб отправился из порта Палос-де-ла-Фронтера (Андалузия) в составе трех кораблей "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" в первое плавание для открытия западного пути в Индию.

1775 – (по другим данным 14 августа) Екатерина II издала императорский манифест, который официально ликвидировал запорожское казачество.

1911 – впервые аэропланы использованы в военных целях, когда итальянцы провели авиационное изучение дислокации турецких позиций в Триполи.

1926 – на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

1949 – вступил в силу Устав Совета Европы.

1957 – под руководством Сергея Королева произведен запуск первой советской межконтинентальной ракеты.

1990 – Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

1992 – прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см.

2000 – Верховный суд Чили вынес постановление о лишении парламентской неприкосновенности Августо Пиночета.

2014 – в провинции Юньнань (Китайская Народная Республика) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли как минимум 150 человек, много разрушений, сильно повреждены коммуникации. Гипоцентр землетрясения зафиксирован на глубине 10 км.

Кто родился 3 августа

1803 – Джозеф Пакстон, британский архитектор, создатель Хрустального дворца в Лондоне.

1833 – Емельян Огоновский, украинский ученый-филолог и общественный деятель, многолетний председатель "Просвиты".

1883 – Жозиас Браун-Бланке, франко-швейцарский геоботаник, автор системы классификации растительности.

1904 – Клиффорд Симак, американский фантаст.

1963 – Джеймс Гетфилд, американский гитарист и певец, участник группы "Metallica".

1990 – Виталий Грицаенко, офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины.

В этот день умерли:

1721 – Гринлинг Гиббонс, английский скульптор и резчик, считается одним из самых выдающихся английских резчиков-декораторов.

1924 – Джозеф Конрад, один из величайших английский прозаиков польского происхождения, уроженец Украины.

1947 – Осип Беспалько, майор УПА, командир ВО-3 "Лысоня".

1987 – Иван Миколайчук, украинский киноактер, кинорежиссер, сценарист.

2004 – Анри Картье-Брессон, французский фотограф, классик мировой фотографии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда длится Успенский пост, а также что нельзя есть и делать в этот период.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.