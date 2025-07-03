Какой праздник отмечают 3 июля в Украине: церковный календарь

3 июля в Украине и мире отмечается ряд церковных, профессиональных и международных событий. В православном календаре этот день посвящен памяти святого мученика Якинта и святого Анатолия, патриарха Царьградского.

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Также 3 июля является профессиональным праздником зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ. Кроме того, в мире отмечается Международный день без полиэтиленовых пакетов и неформальный День неповиновения. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 июля

Церковный календарь

Православная церковь чтит святого мученика Акинта, который погиб за веру во Христа в начале ІІІ века. По легендам, Якинт был придворным в римском дворце, тайно исповедовал христианство и отказался участвовать в языческих жертвоприношениях. За это он был заключен в тюрьму и казнен после тяжелых испытаний.

Также 3 июля вспоминается святой Анатолий, патриарх Царьградский, возглавлявший Константинопольскую церковь в V веке. Он известен своей борьбой с ересями, участием в Халкидонском соборе и укреплением авторитета церкви в эпоху богословских споров.

День зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ

3 июля отмечается День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – профессиональный праздник военнослужащих, ответственных за противовоздушную оборону государства. Зенитные ракетные подразделения играют ключевую роль в защите воздушного пространства Украины, особенно в условиях полномасштабной войны.

Это день уважения к воинам, которые защищают украинское небо, отражают ракетные удары и обеспечивают безопасность мирного населения в критических ситуациях.

Международный день без полиэтиленовых пакетов

3 июля также отмечается как Международный день без полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day). Его цель – привлечь внимание к проблеме чрезмерного использования одноразового пластика и стимулировать переход к экологически безопасным альтернативам.

Во многих странах в этот день проводятся акции в поддержку отказа от полиэтилена, популяризируются многоразовые сумки и проводятся образовательные инициативы по устойчивому потреблению.

День неповиновения (Disobedience Day)

3 июля также отмечается неофициальный День неповиновения – символическая дата, призывающая к критическому мышлению, мирному протесту и борьбе за права. Это напоминание о важности гражданской смелости, права на протест и способности отстаивать собственные убеждения правовым способом.

Исторические события 3 июля

1863 – закончилась битва при Геттисбурге – самая кровопролитная битва Гражданской войны в США.

1886 – Карл Бенц из Мангайма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч.

1917 – выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины.

1928 – в продаже появились первые телевизоры.

1962 – Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме (1 июля) за это решение высказались 91 %. Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну.

1973 – в Хельсинки начала работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.

1988 – американский крейсер "Винсеннес" сбил иранский пассажирский самолет А300, погибло 298 человек.

1996 – Борис Ельцин на второй срок избран президентом РФ.

Кто родился 3 июля

1883 – Франц Кафка, немецкий писатель.

1906 – Василий Атрощенко, украинский химик-технолог, академик.

1932 – Вадим Ильенко, украинский кинооператор, кинорежиссер.

1962 – Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист.

1978 – Дмитрий Красильников, украинский военачальник, Герой Украины.

1986 – Кармен Мария Мачадо, американская писательница.

В этот день умерли:

1642 – Мария Медичи, королева Франции с 1600 года. С 1610 до 1617 года – регентка Королевства Франция.

1918 – Мехмед V, 35-й султан Османской империи.

1969 – Брайан Джонс, гитарист "The Rolling Stones".

1973 – Лоуренс Хаммонд, американский инженер, изобретатель электрооргана.

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