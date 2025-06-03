Какой праздник отмечают 3 июня: события и интересные факты

3 июня православные верующие чтят память день святого мученика Лукилиана и тех, что с ним. Именины празднуют Лукьяны, Луки, Петры, Павлы, Денисы и Клавдии.

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В мире отмечают День "Любовь побеждает все", Всемирный день велосипеда и Всемирный день сидра. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 июня

Церковный календарь

3 июня в православном церковном календаре – день памяти святого мученика Лукилиана, мученицы Павлы, Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия.

Лукилиан был языческим жрецом в Никомидии (современная Турция), который принял христианство и за это подвергся преследованию. По легенде, его посадили в тюрьму вместе с четырьмя юношами-христианами, которых обратил к вере. Все они подверглись пыткам и мученической смерти в ІІІ веке. Впоследствии к ним присоединилась также святая Павла – девушка, которая наблюдала за страданиями мучеников и засвидетельствовала свою веру.

В народном календаре этот день считался важным в сельскохозяйственном цикле. В традиционной культуре он ассоциировался с началом настоящего лета, когда активно идут полевые работы.

Всемирный день велосипеда

С 2018 года 3 июня отмечается как Всемирный день велосипеда, введенный ООН. Цель – подчеркнуть значение велосипеда как экологического, доступного, здорового и демократического вида транспорта.

Велосипед служит не только средством передвижения, но и элементом городской мобильности, спорта и туризма. Во многих городах Украины именно в июне проходят массовые велопробеги, флешмобы и акции за чистый воздух и безопасные дороги. По данным ВОЗ, развитие велоинфраструктуры – один из самых эффективных способов уменьшить уровень шума, выбросов СО₂ и сердечно-сосудистых заболеваний в городах.

День "Любовь побеждает все" (Love Conquers All Day)

Этот неофициальный, в основном англоязычный день имеет символическое значение. "Любовь побеждает все" – фраза из латинского выражения "Omnia vincit amor", приписанного Вергилию. День призывает к сохранению эмоциональной близости, поддержке друг друга в сложные времена, сосредоточению на общих ценностях в отношениях.

Всемирный день сидра

3 июня также Всемирный день сидра, который впервые отметили в 2013 году по инициативе производителей этого напитка в Великобритании и Франции. Цель праздника – популяризация культуры сидра как традиционного натурального продукта из яблок и груш, с многовековой историей.

Во многих странах в этот день проводятся дегустации, фестивали, открытые лекции о региональных сортах яблок, технологии ферментации и локальных брендах. В Украине интерес к ремесленным сидрам активно растет, особенно в регионах с садоводческими традициями - Закарпатье, Подолье, Галичине.

Знаменательные исторические события 3 июня

1527 – в 7 часов вечера начался Большой пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города.

1571 – войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до тла сожгли Москву

1638 – началась Жовнинская битва, решающая битва повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против войска Речи Посполитой во время восстания Острянина.

1768 – взятие Умани гайдамацкими отрядами Максима Зализняка и Ивана Гонты.

1784 – город Акмесджит переименован в Симферополь. В протоколе заседания Таврического областного правления от 23 мая 1784 года отмечается, что "с Акмечета будет губернский город Симферополь".

1892 – основан английский футбольный клуб "Ливерпуль".

1918 – по приказу гетмана Павла Скоропадского началось формирование Сердюцкой дивизии.

1998 – железнодорожная катастрофа вблизи Эшеде в Германии.

2006 – Черногория провозгласила независимость.

2017 – в Лондоне осуществлена серия террористических атак. Террористы убили восемь человек и ранили десятки мирных жителей. Трех нападавших полиция застрелила.

Кто родился 3 июня

1545 – Иван Вишенский, украинский писатель-полемист.

1726 – Джеймс Гаттон, шотладский ученый, основатель современной геологии.

1814 – Хведор Холодный, украинский музыкант, бандурист, кобзарь

1863 – Евгений Петрушевич, украинский общественно-политический деятель, юрист, президент ЗУНР.

1876 – Николай Бурденко, хирург украинского происхождения, один из основоположников нейрохирургии, первый президент Академии медицинских наук СССР.

1927 – Геннадий Полевой, украинский художник-график

1930 – Владимир Литвиненко, украинский живописец, член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины.

В этот день умерли:

1875 – Жорж Бизе, французский композитор, дирижер, пианист эпохи романтизма.

1899 –Иоганн Штраус (сын), австрийский композитор, скрипач, дирижер. Старший сын Иоганна Штрауса старшего.

1924 – Франц Кафка, немецкий писатель.

1975 – Сато Эйсаку, премьер-министр Японии в 1967-1972, нобелевский лауреат мира в 1974.

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