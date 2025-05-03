Какой праздник отмечают 3 мая: все об этом дне
В субботу, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. Его празднуют с 1993 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение. Дата приурочена к принятию 3 мая 1991 Виндгукской декларации — документа ЮНЕСКО, призывающего к развитию свободных, независимых и плюралистических СМИ.
Этот праздник служит напоминанием о важности свободы выражения мнений и свободной печати как основы демократического общества. В этот день международное сообщество чествует журналистов, погибших во время исполнения своих обязанностей, и отмечает необходимость защиты СМИ от давления и преследований. Сегодня, в условиях стремительного развития цифровых технологий, растет как влияние медиа, так и риски, с которыми сталкиваются журналисты. Поэтому привлечение внимания к этому дню критически важно для укрепления свободы слова и гражданских прав в мире.
Международные праздники 3 мая
- День Солнца
- Международный день лесных детских садов (International Day of Forest Kindergartens)
- День кондитера
- День словотворца (Wordsmith Day) или День мастеров слова
- Международный день дикой коалы
- Международный день астрономии, или Весенний день астрономии
- Всемирный день анкилозирующего спондилита
- День уличного музыканта
- Международный день скрапбукинга
- День распространения информации о детском инсульте.
Церковные праздники 3 мая
Сегодня христиане чествуют
- Мучеников Тимофея и Мавры.
- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского.
Исторические события 3 мая
- 1715 год – произошло полное солнечное затмение, как и предполагал Эдмонд Галлей.
- 1783 - российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Произошло закрепощение крестьян.
- 1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая - вторую конституцию в Европе (после Конституции Филиппа Орлика 1710 года) и третью в мире (после Конституции США).
- 1880 год – открыт первый в Украине конный трамвай (во Львове).
- 1995 - указом президента Леонида Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины - Богдана Хмельницкого.
- 2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".
Именинники 3 мая
Тимофей, Мавр, Петр, Феодосии.
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