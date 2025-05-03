Какой праздник отмечают 3 мая: все об этом дне

В субботу, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. Его празднуют с 1993 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла решение. Дата приурочена к принятию 3 мая 1991 Виндгукской декларации — документа ЮНЕСКО, призывающего к развитию свободных, независимых и плюралистических СМИ.

Видео дня

Этот праздник служит напоминанием о важности свободы выражения мнений и свободной печати как основы демократического общества. В этот день международное сообщество чествует журналистов, погибших во время исполнения своих обязанностей, и отмечает необходимость защиты СМИ от давления и преследований. Сегодня, в условиях стремительного развития цифровых технологий, растет как влияние медиа, так и риски, с которыми сталкиваются журналисты. Поэтому привлечение внимания к этому дню критически важно для укрепления свободы слова и гражданских прав в мире.

Международные праздники 3 мая

День Солнца

Международный день лесных детских садов (International Day of Forest Kindergartens)

День кондитера

День словотворца (Wordsmith Day) или День мастеров слова

Международный день дикой коалы

Международный день астрономии, или Весенний день астрономии

Всемирный день анкилозирующего спондилита

День уличного музыканта

Международный день скрапбукинга

День распространения информации о детском инсульте.

Церковные праздники 3 мая

Сегодня христиане чествуют

Мучеников Тимофея и Мавры.

Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

Преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского.

Исторические события 3 мая

1715 год – произошло полное солнечное затмение, как и предполагал Эдмонд Галлей.

1783 - российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Произошло закрепощение крестьян.

1791 - Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая - вторую конституцию в Европе (после Конституции Филиппа Орлика 1710 года) и третью в мире (после Конституции США).

1880 год – открыт первый в Украине конный трамвай (во Львове).

1995 - указом президента Леонида Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины - Богдана Хмельницкого.

2014 год – создан добровольческий батальон "Айдар".

Именинники 3 мая

Тимофей, Мавр, Петр, Феодосии.

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