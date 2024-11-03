Какой праздник отмечают 3 ноября в Украине и мире
3 ноября православные верующие чтят память священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Именины празднуют Александры, Алексеи, Анатолии, Аркадии, Георгии, Демьяне, Константины и Яковы.
В мире отмечают Всемирный день сэндвича, День японской культуры, Всемирный день медуз и День клише, а в Украине – День инженерных войск, День работника социальной сферы, День ракетных войск и артиллерии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 3 ноября
3 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Акепсима, Иосифа и Аифала, раннехристианских священномучеников. Иосиф был пресвитером в городе Бет-Кетубы в Адиабене, за приверженность христианству семидесятилетний старец был избит камнями в 377 году при персидском царе Сапоре II. Пострадал вместе с епископом Акепсимом и диаконом Аифалом.
Профессиональный военный праздник украинских ракетчиков и артиллеристов приурочен к событиям Второй мировой. 3 ноября 1943 года, при высокой плотности артиллерии на участке прорыва обороны противника, была начата операция по освобождению Киева. День ракетных войск и артиллерии установлен на официальном уровне на основании указа президента от 31 октября 1997 года.
3 ноября в Украине отмечается День инженерных войск. Праздник утвержден указом президента от 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров.
Первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. Соцработники ежедневно обеспечивают реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений.
Также в странах мира 3 ноября отмечают:
- Международный день биосферных заповедников;
- Международный день ювелира и часовщика;
- Национальный день домохозяйки в США;
- День независимости Республики Панама;
- День Независимости Содружества Доминики;
- Национальная неделя убежища и спасения животных в США.
Исторические события 3 ноября
- 1493 – Христофор Колумб открыл Доминику.
- 1871 – В Центральной Африке найдена пропавшая экспедиция Дэвида Ливингстона.
- 1903 – Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.
- 1903 – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разработал электрокардиограф.
- 1918 – Венгрия объявила о своем отделении от Австрии.
- 1918 – Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР.
- 1918 – Кильское восстание, началась Ноябрьская революция в Немецкой империи.
- 1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открытый тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта.
- 1937 – в урочище Сандармох по решению отдельной тройки НКВД СССР расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. В списке казненных 3 ноября: Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Подмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и многие других представителей национальной интеллигенции
- 1943 – началась Битва за Киев.
- 1992 – президентом США был избран Билл Клинтон.
- 1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.
- 2020 – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Кто родился 3 ноября
- 1801 – Карл Бедекер, немецкий издатель, автор первых путеводителей.
- 1900 – Дасслер Адольф, немецкий бизнесмен, основатель фирмы "Адидас".
- 1952 – Лесь Подервянский, украинский художник, автор сатирических пьес.
- 1957 – Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведский актер.
- 1962 – Андрей Жолдак, известный украинский театральный режиссер. Лауреат премии ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2009).
- 1962 – Ирэн Роздобудько, украинская писательница.
В этот день умерли:
- 1793 – Олимпия де Гуж, французская писательница и журналистка, политический деятель, феминистка, автор "Декларации прав женщины и гражданки".
- 1937 – Николай Зеров, Марко Вороный, Борис Пилипенко – украинские литераторы, расстрелянные в советском концлагере.
- 1937 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.
- 1937 – Лесь Курбас, украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург, публицист, переводчик.
- 1937 – Марко Вороный, украинский поэт.
- 1937 – Валерьян Полищук, украинский писатель, поэт и прозаик, литературный критик, публицист времен расстрелянного возрождения.
- 1954 – Анри Матисс, французский живописец, график, мастер декоративного искусства.
- 2005 – Энне Бурда, немецкая издательство. Основательница журнала Burda Moden (ныне Burda Fashion).
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