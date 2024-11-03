Какой праздник отмечают 3 ноября в Украине и мире

3 ноября православные верующие чтят память священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Именины празднуют Александры, Алексеи, Анатолии, Аркадии, Георгии, Демьяне, Константины и Яковы.

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В мире отмечают Всемирный день сэндвича, День японской культуры, Всемирный день медуз и День клише, а в Украине – День инженерных войск, День работника социальной сферы, День ракетных войск и артиллерии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 ноября

3 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Акепсима, Иосифа и Аифала, раннехристианских священномучеников. Иосиф был пресвитером в городе Бет-Кетубы в Адиабене, за приверженность христианству семидесятилетний старец был избит камнями в 377 году при персидском царе Сапоре II. Пострадал вместе с епископом Акепсимом и диаконом Аифалом.

Профессиональный военный праздник украинских ракетчиков и артиллеристов приурочен к событиям Второй мировой. 3 ноября 1943 года, при высокой плотности артиллерии на участке прорыва обороны противника, была начата операция по освобождению Киева. День ракетных войск и артиллерии установлен на официальном уровне на основании указа президента от 31 октября 1997 года.

3 ноября в Украине отмечается День инженерных войск. Праздник утвержден указом президента от 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров.

Первое воскресенье ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы. Соцработники ежедневно обеспечивают реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений.

Также в странах мира 3 ноября отмечают:

Международный день биосферных заповедников;

Международный день ювелира и часовщика;

Национальный день домохозяйки в США;

День независимости Республики Панама;

День Независимости Содружества Доминики;

Национальная неделя убежища и спасения животных в США.

Исторические события 3 ноября

1493 – Христофор Колумб открыл Доминику.

1871 – В Центральной Африке найдена пропавшая экспедиция Дэвида Ливингстона.

1903 – Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.

1903 – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разработал электрокардиограф.

1918 – Венгрия объявила о своем отделении от Австрии.

1918 – Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР.

1918 – Кильское восстание, началась Ноябрьская революция в Немецкой империи.

1927 – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открытый тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта.

1937 – в урочище Сандармох по решению отдельной тройки НКВД СССР расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. В списке казненных 3 ноября: Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Подмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой и многие других представителей национальной интеллигенции

1943 – началась Битва за Киев.

1992 – президентом США был избран Билл Клинтон.

1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.

2020 – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Кто родился 3 ноября

1801 – Карл Бедекер, немецкий издатель, автор первых путеводителей.

1900 – Дасслер Адольф, немецкий бизнесмен, основатель фирмы "Адидас".

1952 – Лесь Подервянский, украинский художник, автор сатирических пьес.

1957 – Дольф Лундгрен (Ганс Лундгрен), шведский актер.

1962 – Андрей Жолдак, известный украинский театральный режиссер. Лауреат премии ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2009).

1962 – Ирэн Роздобудько, украинская писательница.

В этот день умерли:

1793 – Олимпия де Гуж, французская писательница и журналистка, политический деятель, феминистка, автор "Декларации прав женщины и гражданки".

1937 – Николай Зеров, Марко Вороный, Борис Пилипенко – украинские литераторы, расстрелянные в советском концлагере.

1937 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург.

1937 – Лесь Курбас, украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург, публицист, переводчик.

1937 – Марко Вороный, украинский поэт.

1937 – Валерьян Полищук, украинский писатель, поэт и прозаик, литературный критик, публицист времен расстрелянного возрождения.

1954 – Анри Матисс, французский живописец, график, мастер декоративного искусства.

2005 – Энне Бурда, немецкая издательство. Основательница журнала Burda Moden (ныне Burda Fashion).

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