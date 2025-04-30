Какой праздник отмечают 30 апреля в Украине и мире: все об этом дне

В среду, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. День пограничника Украины – профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 30 апреля, начиная с 2018 года. Его цель — почтить мужество, преданность и службу военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

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Первоначально праздник был установлен в 1992 году Указом Президента Украины и отмечался 4 ноября. Позже, в 2003 году, его дату изменили на 28 мая, что соответствовало советской традиции. Однако в 2018 году была принята новая дата - 30 апреля, которая привязана к историческому событию 1918 года, когда войска УНР дошли до государственной границы. Сегодня этот праздник символизирует возобновление национальных традиций и достойное продолжение истории защитников украинских рубежей.

Какой церковный праздник 30 апреля

Сегодня церковь чтит память апостола Иакова Заведеева, который был сыном рыбака Зеведея и Соломии, братом святого Иоанна Богослова.

В народе этот праздник имеет два названия: "теплый" — через весеннее тепло, обычно приходящее к этому времени, и "звездный" — через веру, что именно в этот день звезды появляются на небе особенно ярко. По традиции считалось, что Иаков приносит настоящую весну и благословляет начало полевых работ.

Святой Иаков был сыном рыбака Зеведея и Соломии, которая приходилась родственницей Иисусу, и родным братом апостола Иоанна Богослова. Он был среди первых, кого Христос призвал к апостольскому служению, и стал свидетелем многих ключевых событий из жизни Спасителя – в частности Преображения на горе Фавор, воскресения дочери Иаира и Тайной вечери.

После Воскресения Иисуса апостол Иаков активно проповедовал христианство, в том числе среди язычников, и даже убедил принять веру известного философа с его учеником. В конце концов, за свою веру и проповедь он был казнен мечом по приказу царя Ирода Агриппы I, став первым из апостолов, принявших мученическую смерть.

В народной традиции день Иакова считался благоприятным для начала сева поздних культур, особенно проса. Также люди внимательно наблюдали за звездами – если они ясные и небо чистое, ждали хорошего урожая.

Международные праздники 30 апреля

Международный день осведомленности о шуме

Вальпургиева ночь

День против пищевых отходов

День джинсов (День денима)

Всемирный день канцтоваров

Всемирный день мобильности и доступности

День прически (День благодарности парикмахерам)

Международный день собаки-поводыря

Международный день джаза

Исторические события 30 апреля

711 год - войско Тарика бен Зияда высадилось на побережье Испании.

1803 год - США купили Луизиану во Франции за 15 млн долларов.

1840 год – день выхода в свет первого произведения Кобзаря.

1900 год – аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.

1905 год – российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1918 год - Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетман Скоропадский.

1977 год - британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиаке число слушателей составило 76299 человек.

1999 год – в связи с выполнением своего мандата в Украине завершила работу миссия ОБСЕ.

2018 год – АТО на востоке Украины было изменено на Операцию Объединенных сил.

Именинники 30 апреля

Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

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