Какой праздник отмечают 30 июля: все об этом дне

30 июля православные верующие почитают святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Именины сегодня отмечают Алексеи, Андреи, Богданы, Марки, Михаила, Николая, Анастасии, Марии, Марты и Татьяны.

Видео дня

В мире отмечают День объятий, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 30 июля

Церковный праздник

В православном церковном календаре 30 июля отмечают память святых апостолов от семидесяти: Силы, Силуана, Андроника, Крискента, Епенета и Андрея. Они были ближайшими спутниками апостолов Петра и Павла, несли Евангелие в разные уголки тогдашнего мира и стали символом верности, мужества и апостольского служения.

Апостол Сила был сподвижником апостола Павла, с которым путешествовал, проповедуя Слово Божье. Силуан упоминается в посланиях как соавтор и верный брат. Андроник и Епенет также были одними из первых христиан, которых апостол Павел лично упоминает в своих посланиях с благодарностью. Этот день напоминает верующим о силе слова, силе единства в вере и о жертвенности, с которой первые апостолы шли по пути духовного просвещения.

Международный день дружбы (International Day of Friendship)

Праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Он призван способствовать миру, взаимопониманию между народами, культурной толерантности и ценности простых человеческих отношений. В этот день особенно уместно вспомнить друзей, поддержать их, подарить искренние слова или просто объятия.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Еще одна инициатива ООН, которая подчеркивает необходимость защиты миллионов людей, ставших жертвами современного рабства, сексуальной эксплуатации, принудительного труда. Этот день – призыв к действиям, к правде, к человечности.

День объятий

Хотя этот праздник иногда путают с Международным днем объятий в январе, во многих странах 30 июля также символически считается неофициальным днем теплых объятий. Он тесно связан с Днем дружбы, ведь искреннее объятие – простой и щедрый жест поддержки.

Исторические события 30 июля

1502 – Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя.

1863 – В Киевский цензурный комитет министр внутренних дел Российской империи Петр Валуев направил тайный циркуляр против украинского языка и украинских изданий, известный как Валуевский указ.

1895 – во Львове открыли музей Научного Общества имени Т.Шевченко.

1920 – создана Украинская Военная Организация под руководством Евгения Коновальца.

1984 – на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".

2016 – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Кто родился 30 июля

1818 – Эмили Бронте, английская писательница и поэтесса, автор романа "Мятежный перевал".

1863 – Генри Форд, конструктор автомобилей, основатель корпорации "Форд Мотор".

1947 – Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния.

1948 – Жан Рено, французский актер.

1970 – Кристофер Нолан, кинорежиссер, продюсер.

1972 – Олесь Санин, украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.

В этот день умерли:

1898 – Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии (1871–1890).

1992 – Джо Шустер, канадо-американский художник книг комиксов, самый известный созданием персонажа DC Comics Супермена.

2003 – Сэм Филлипс, американский продюсер, производитель пластинок.

2010 – Николай Мозговой, украинский эстрадный певец, композитор-песенник.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда начинается Успенский пост и каких правил стоит придерживаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.