Какой праздник отмечают 30 июня в Украине: все об этом дне

30 июня отмечают ряд церковных, государственных, профессиональных и международных событий. По церковному календарю сегодня чествуют 12 апостолов и блаженного священномученика Василия Величковского.

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В мире отмечают День социальных медиа, Международный день астероидов, Международный день парламентаризма, а в Украине – День арбитражного управляющего. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях 30 июня.

Какие праздники отмечают 30 июня

Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов

Этот праздник установлен в честь всех двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева (Фаддея), Симона Кананита и Матфея (избранного вместо Иуды Искариота). Собор двенадцати апостолов почитается на следующий день после Петра и Павла.

День памяти блаженного священномученика Василия Величковского

Это украинский священник, епископ Украинской греко-католической церкви, мученик советского режима, беатифицированный Иоанном Павлом II. Его жизнь является символом несокрушимой веры, преданности Украинской церкви и национальной идентичности. Умер после пыток в советской тюрьме.

День арбитражного управляющего в Украине

Профессиональный праздник специалистов, осуществляющих процедуры банкротства, санации предприятий и восстановления платежеспособности. Это важная профессия в системе экономики, помогающая бизнесу либо завершить деятельность с минимальными потерями, либо найти путь к восстановлению.

День социальных медиа

Основанный в 2010 году платформой Mashable, этот праздник отмечает влияние социальных сетей на коммуникацию, маркетинг, культуру и повседневную жизнь миллионов людей во всем мире.

Международный день астероидов

Провозглашен ООН в 2016 году. Выбран в память о Тунгусской катастрофе, которая произошла 30 июня 1908 года. Этот день призван повысить осведомленность человечества о потенциальной угрозе из космоса и важности изучения небесных тел.

Международный день парламентаризма

Установлен ООН в 2018 году в честь создания Межпарламентского союза. Праздник подчеркивает важность парламентских институтов в развитии демократии, прав человека и верховенства права.

Исторические события 30 июня

1894 – в Лондоне открыт Тауэр-бридж – шедевр инженерии и один из самых известных архитектурных памятников Великобритании.

1941 – во Львове провозглашен Акт восстановления Украинского Государства. Украинское Национальное Собрание создало Украинское Государственное Правление под руководством Ярослава Стецько.

1945 – Президиум Верховного Совета СССР отменил Крымскую АССР, превратив ее в Крымскую область в составе УССР.

1947 – в Мюнхене возобновлена работа Научного общества имени Тараса Шевченко, которое до этого действовало во Львове. Учреждение стало центром украинской науки в эмиграции.

1964 – космический аппарат Ranger 7 передал первые четкие снимки Луны с близкого расстояния. Этот прорыв открыл путь к дальнейшим лунным миссиям NASA.

1991 – в Симферополе завершилась первая сессия Курултая крымскотатарского народа, на которой сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым.

1992 – Верховная Рада Украины приняла закон о распределении полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым, который определял автономный статус полуострова в новом государстве.

2013 – во Врадиевке вспыхнул антимилицейский протест, вызванный изнасилованием местной жительницы работниками милиции.

2022 – российские войска оставили остров Змеиный. Этот момент стал стратегической победой Украины и символом ее несокрушимости в условиях полномасштабной войны.

Кто родился 30 июня

1825 – Эрве Флоримон, французский композитор и органист, основатель музыкального театра, автор оперетт (самая известная "Мадемуазель Нитуш"). Наряду с Жаком Оффенбахом является основоположником французской оперетты.

1907 – Роман Шухевич (Тарас Чупринка), украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода ОУН.

1911 – Чеслав Милош, польский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, литературовед, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года.

1966 – Майк Тайсон, чемпион мира по боксу в 1986–90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов

1975 – Ральф Шумахер, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.

В этот день умерли:

1520 – Монтесума II, император ацтеков, казненный испанскими конкистадорами.

1919 – Джон Уильям Стретт, третий барон Рэлей, лорд Рэлей, британский физик, нобелевский лауреат 1904 года.

1942 – Абрам Маневич, украинский и американский художник-модернист, один из основателей Украинской академии искусств.

1961 – Ли де Форест, американский изобретатель, прозванный "отцом радио". Изобрел триод и "аудион" (ламповый детектор и усилитель) – основу радио "дотранзисторного века"

1973 – Василий Величковский, украинский религиозный и общественный деятель, епископ УГКЦ, миссионер, блаженный священномученик УГКЦ.

1995 – Назарий Яремчук, певец, народный артист Украины.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуют День Ильи по новому календарю.

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