Какой праздник отмечают 30 мая в Украине и мире: интересные факты

В пятницу, 30 мая, в Украине отмечают День степи - экологический праздник, посвященный сохранению уникальных природных ландшафтов. Инициатива его учреждения появилась во время научного семинара 1 марта 2017 года в Орхусском информационном центре, где ученые обсуждали охрану степей Донецкой и Луганской областей.

Видео дня

Дополнительным толчком стало празднование 90-летия заповедника "Каменные могилы", который считается символом сохранения степной природы Украины. Целью введения праздника является популяризация и защита степных экосистем, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за хозяйственной деятельности. Участники инициативы выступили за ежегодные научные конференции в национальных парках, посвященные этой теме. Для сохранения степей эксперты призывают создавать новые заповедные объекты и внести степи как отдельную категорию в Земельный кодекс Украины.

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30 мая (по новому стилю) чтят память преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской. Он жил в IV веке, принял монашество и уединился в пустыне. Во время преследований православных при императоре-арианине Валенте, Исаакий прибыл в Константинополь, где поддерживал верующих и предсказывал гибель императора, если тот не откроет храмы. Пророчество сбылось, и Исаакия начали почитать как пророка. При правлении императора Феодосия ему предоставили жилье, где впоследствии возникла обитель, которую возглавил его ученик - преподобный Далмат.

Исторические события 30 мая

1381 - начало крестьянского восстания в Англии.

1431 - в Руане сожжена Жанна д'Арк.

1536 - король Англии Генрих VIII женился на Джейн Сеймур, фрейлине его первых двух жен.

1574 - Генрих III стал королем Франции.

1876 - в немецком городке Эмс российский царь Александр II подписал Эмский указ, направленный на подавление украинского языка и культуры

1884 - открыто движение по Екатерининской казенной железной дороге, которая соединила Донецкий угольный и Криворожский железорудный бассейны

1896 - в Москве погибли в давке 1389 человек, участвовавших в торжествах по случаю коронации Николая II.

1919 - во Владивостоке на Второй сессии Украинского Дальневосточного Краевого Совета принята Конституция национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке

1921 - основан Донецкий горный техникум (с 1926 г. - горный институт)

1923 - в Праге основано Украинское историко-филологическое общество во главе с Дмитрием Антоновичем

1942 - авиация Великобритании совершила первый массовый налет на Третий Рейх

1980 - Папа Римский Иоанн Павел II посетил Францию

1985 - Во Франции на авиакосмическом салоне состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан"

2000 - в день похорон украинского композитора Игоря Билозора на улицы Львова вышло более 100 тысяч человек.

Именинники 30 мая

Андроник, Евгений, Поликарп, Киприан, Валентин

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