Какой праздник отмечают 30 сентября: важные события этого дня

30 сентября – день, объединяющий богатство культурных, исторических и религиозных событий. Это дата, которая отмечается несколькими праздниками, каждый из которых несет особое значение для тех или иных групп людей.

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В то же время, этот день стал свидетелем многочисленных исторических событий, повлиявших на ход мировой истории. Об этом более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Праздник святого священномученика Григория, епископа Великой Армении

Одним из важных религиозных праздников в этот день является чествование святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Григорий Просветитель, как его часто называют, являлся ключевой фигурой во внедрении христианства и сыграл важную роль в обращении армянского народа к новой вере в IV веке.

Именно по его инициативе Армения стала первым государством, которое официально приняло христианство как государственную религию в 301 году. Поэтому до сих пор Армянскую Апостольскую Церковь в честь этого святого называют Григорианской.

Международный день переводчика

30 сентября также отмечается Международный день переводчика, посвященный профессиональной деятельности переводчиков, обеспечивающих взаимопонимание между культурами и народами. Этот день выбран не случайно – он совпадает с днем смерти святого Иеронима, который был переводчиком Библии с греческого и еврейского на латинский язык. Этот перевод называется Вульгата и сегодня является официальным библейским текстом Римско-католической церкви.

День оранжевой рубашки

Еще одним важным праздником, который отмечается 30 сентября, является День оранжевой рубашки, известный в Канаде как день памяти детей, пострадавших от насилия и дискриминации в системе интернатных школ для коренных народов. Он чествует жертв колониальной политики, направленной на ассимиляцию коренных народов Канады путем отделения детей от их семей и культур.

Всеукраинский день библиотек

Ежегодно 30 сентября в Украине отмечается Всеукраинский день библиотек, праздник, который чествует не только библиотеки как ячейки знаний, но и библиотекарей – тех, кто хранит и приумножает культурное и научное наследие страны. Он был установлен "…учитывая большой вклад библиотек Украины в развитие отечественного образования, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества…".

Знаменные события 30 сентября

2022 год – Россия аннексировала части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

2015 год – начало интервенции России в Сирию.

2005 год – в датской газете Jyllands-Posten опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, что повлекло за собой "карикатурный скандал".

1992 год – Минюст Украины зарегистрировал Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг.

1990 год – в Киеве на площади возле Республиканского стадиона прошел митинг под лозунгом "Нет – новому Союзному договору!" с участием почти 300 тысяч человек.

1954 год – в США вступила в действие первая атомная подлодка "Наутилус".

1946 год – на Нюрнбергском трибунале оглашены первые приговоры нацистским преступникам.

1939 год – в Париже создано Правительство Польши в изгнании, которое впоследствии переехало в Лондон.

1929 – британская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

1876 год – журнал "Киевская старина" впервые опубликовал биографию Григория Сковороды.

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